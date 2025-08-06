Mức độ quan tâm bất động sản đồng loạt tăng ở hầu hết các loại hình, khu vực

Mức độ quan tâm đến bất động sản thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (mới) tăng 13%, phần nào cho thấy sức bật tốt của thị trường này sau sáp nhập. (Ảnh: HNV)

Theo số liệu của Cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kinh tế vĩ mô Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực trong 7 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2025 đã tăng 7,96% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi FDI đăng ký 7 tháng đầu năm 2025 tăng 8,4%, ước đạt 13,6 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% so với cùng kỳ 2024, ước đạt 3.993 tỷ đồng.

Biểu đồ tổng quan mức độ quan tâm và lượng tin đăng bất động sản. (Nguồn: Batdongsan.com.vn)

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm, đã có gần 3.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới, tăng 7% so với cùng kỳ 2024. Doanh nghiệp quay lại hoạt động đạt 2.939 doanh nghiệp, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 51% so với cùng kỳ 2024. Doanh nghiệp ngừng có thời hạn giảm 2%.

Cũng theo Cục Thống kê và dữ liệu do Batdongsan.com.vn tổng hợp, bất động sản đang hút mạnh vốn ngoại với việc trong 6 tháng đầu năm 2025, vốn FDI đăng ký vào kinh doanh bất động sản đạt hơn 4,8 tỷ USD, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, dòng tiền đang chảy mạnh vào bất động sản khi tốc độ tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng vào lĩnh vực này lên tới 20-30%, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống.

Biểu đồ mức độ quan tâm và lượng tin đăng tháng 7/2025 và 7 tháng năm 2025. (Nguồn: Batdongsan.com.vn)

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều điểm sáng, thị trường bất động sản cũng cho thấy những diễn biến tích cực. Theo đó, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 7/2025, mức độ quan tâm bất động sản bán và bất động sản cho thuê trên thị trường cả nước đã tăng lần lượt là 13% và 15% so với tháng trước.

Biểu đồ mức độ quan tâm và lượng tin đăng bất động sản Hà Nội. (Nguồn: Batdongsan.com.vn)

Bên cạnh đó, dữ liệu tháng 7/2025 cũng ghi nhận mức độ quan tâm đồng loạt tăng ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) đều tăng 11% về mức độ quan tâm so với tháng trước.

Trong khi đó, mức độ quan tâm đến bất động sản thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (mới) tăng 13%, phần nào cho thấy sức bật tốt của thị trường này sau sáp nhập.

Biểu đồ mức độ quan tâm và lượng tin đăng bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: Batdongsan.com.vn)

Việc Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đô thị, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu là lời giải cho bài toán quỹ đất, mở ra con đường phát triển nhà ở vừa túi tiền. Tại các thị trường khác, mức độ quan tâm tăng trưởng trung bình 15% so với tháng 6/2025.