Tăng cường xử lý xe vi phạm để kéo giảm tai nạn giao thông

Hiện trường vụ TNGT trên tuyến QL 1A đoạn qua xã Lộc An khiến một người tử vong

Nâng ý thức của người tham giao giao thông

Cuối tháng 1/2026, tại Km34+400 trên tuyến Quốc lộ (QL) 49B, đoạn qua phường Phong Quảng, xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến xe tải khiến hai người tử vong và hai người khác bị thương.

Rạng sáng một ngày tháng 2/2026, trên cầu Trường Tiền, xe bồn rửa đường va chạm với một người điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều. Hậu quả, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Cũng trong tháng 2/2026, tại Tỉnh lộ 17B đoạn qua tổ dân phố Vĩnh Hương, phường Phong Thái xảy ra vụ va chạm giữa xe máy cày chở keo tràm và xe gắn máy khiến 2 học sinh tử vong.

Tiếp đó, đầu tháng 3/2026, trên tuyến QL 1A đoạn qua xã Lộc An, một xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến một người tử vong. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do người điều khiển xe máy thiếu quan sát khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc xe đầu kéo dừng, đỗ chiếm một phần đường xe chạy cũng là yếu tố góp phần dẫn đến vụ tai nạn.

Nhìn từ những vụ việc trên có thể thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn TP. Huế đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. Ngoài yếu tố khách quan thì ý thức của một bộ phận lái xe và người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế.

Phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt xe thiếu quan sát… là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng thời gian qua. Dù biết hành vi vi phạm có thể bị xử phạt, thậm chí đã có hệ thống camera phạt nguội, nhưng không ít tài xế vẫn ngang nhiên lấn làn, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, để hạn chế TNGT, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Nếu không thay đổi nhận thức và hành động thì những vụ tai nạn đáng tiếc vẫn có thể tiếp diễn.

Vì vậy, mỗi người khi cầm lái cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, giữ bình tĩnh khi điều khiển phương tiện, quan sát kỹ trước khi vượt xe và giữ khoảng cách an toàn. Xây dựng văn hóa giao thông từ những hành động nhỏ chính là yếu tố cốt lõi để giảm thiểu TNGT.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an TP. Huế cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phổ biến như: chạy quá tốc độ, chở quá tải, lấn làn, vượt sai quy định, dừng đỗ không đúng nơi quy định… đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và khu vực có mật độ phương tiện lớn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông thông qua hệ thống camera giám sát, xử lý phạt nguội nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Triển khai đồng bộ hệ thống camera AI

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho biết, theo kế hoạch, từ năm 2026, TP. Huế sẽ triển khai đồng bộ hệ thống camera AI nhận diện vi phạm giao thông trên địa bàn, phấn đấu xử lý tự động khoảng 80% các trường hợp vi phạm.

Đến giai đoạn 2029 - 2035, thành phố đặt mục tiêu chuẩn hóa 100% hạ tầng giao thông gắn với internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông, bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu với các hệ thống của Bộ Xây dựng và Bộ Công an. Trong giai đoạn này, hệ thống camera AI cùng cơ sở dữ liệu giao thông sẽ tiếp tục được hoàn thiện, tiến tới xử lý tự động toàn bộ các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đây là những giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao tính răn đe, buộc người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, ý thức của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quyết định trong việc kéo giảm TNGT.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác chuyên đề, tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, các ngày lễ, cuối tuần và tại các địa bàn giáp ranh; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, nhất là tại các tuyến đường nông thôn, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ TNGT nghiêm trọng.