Lồng ghép bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

Truyền thông của Dự án lan tỏa thông điệp về đô thị xanh và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng tại Huế

Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai từ năm 2020 - 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 18/9/2019 và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt tại Quyết định số 245/QĐ-BTNMT ngày 30/1/2020.

Dự án được thí điểm tại 3 địa phương là Huế, Tuyên Quang (TP. Hà Giang trước đây) và Phú Thọ (TP Vĩnh Yên trước đây), bao gồm 4 hợp phần chính: Xây dựng khung chính sách quốc gia để bảo vệ môi trường và chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH); Thực hiện thí điểm các giải pháp phát triển đô thị bền vững ở Huế, Hà Giang và Vĩnh Yên (nay là Tuyên Quang và Phú Thọ); Xây dựng và áp dụng thử nghiệm các giải pháp tài chính mới để phòng chống rủi ro khí hậu ở Huế; Tăng cường hỗ trợ lập quy hoạch môi trường tổng hợp và thích ứng với khí hậu đối với cấp tỉnh/thành phố.

Hiện nay, dự án đang triển khai nhiệm vụ “Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông về kiểm kê khí nhà kính (KNK), đánh giá tổn thương khí hậu, đánh giá sinh thái, kinh tế tuần hoàn (KTTH), mua sắm công xanh… cho các đối tượng nhà quản lý, người dân, doanh nghiệp”. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng nhà quản lý, người dân, doanh nghiệp về kiểm kê KNK, đánh giá tổn thương khí hậu, đánh giá sinh thái, KTTH, mua sắm công xanh, phát thải ít các-bon và ít ô nhiễm; phổ biến các hoạt động và kết quả dự án thông qua các phương tiện truyền thông.

Bà Trần Thị Quỳnh Anh, Điều phối viên Dự án giới thiệu tổng quan về dự án và một số kết quả nổi bật đã đạt được, bao gồm các giải pháp lồng ghép yếu tố chống chịu BĐKH vào phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường tại các đô thị. Đồng thời, đơn vị tư vấn giới thiệu chi tiết kế hoạch truyền thông của Dự án nhằm lan tỏa thông điệp về đô thị xanh và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

Theo bà Trần Thị Quỳnh Anh, để hướng tới việc tạo ra không gian sống xanh, an toàn và thích ứng, các thành phố cần triển khai những giải pháp đồng bộ. Điều này bao gồm việc hoàn thiện chính sách, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính và nâng cao nhận thức cộng đồng. Những nỗ lực này không chỉ giúp các đô thị ứng phó hiệu quả hơn với những tác động của khí hậu, mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống bền vững cho cả hiện tại và tương lai.

Nhiều ý kiến thảo luận và trao đổi của các đại biểu tập trung vào mục tiêu, kết quả, kế hoạch truyền thông để hỗ trợ dự án đạt được nhiệm vụ đề ra, đồng thời nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn của các đơn vị, địa phương liên quan về BĐKH, tăng trưởng xanh, KTTH… Ông Huỳnh Thanh Long, đại biểu đến từ phường Hóa Châu nói rằng, BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, gây nên tình trạng ngập lụt, ùn tắc giao thông và những yêu cầu về quản lý rác thải, nước thải, buộc các địa phương phải chuyển đổi theo hướng bền vững. Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” tại thành phố Huế đã góp phần quan trọng giúp các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tại địa phương hiểu rõ thế nào là kiểm kê khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn…, đánh giá tính dễ bị tổn thương để triển khai thực hiện trong thực tế, phù hợp với quy mô và điều kiện của địa phương.

Ông Nguyễn Công Bình, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, cho rằng: Dự án được triển khai tại Huế sẽ góp phần tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu BĐKH phục vụ phát triển xanh, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH thông qua triển khai các hoạt động nghiên cứu, truyền thông nâng cao nhận thức, đào tạo tăng cường năng lực tại địa phương.

Các chuyên gia cũng đã phân tích về những giải pháp cụ thể nhằm phát triển đô thị bền vững ở các địa phương thí điểm của dự án, đóng góp của các hoạt động kỹ thuật cho địa phương, những nội dung mà các nghiên cứu về BĐKH tập trung vào trong khuôn khổ dự án. Cùng với đó, các giải pháp phát triển đô thị thí điểm, đối tượng truyền thông của dự án; các vấn đề sau khi dự án kết thúc, địa phương sẽ mở rộng hoạt động như thế nào; những khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết trong quá trình thực hiện dự án trước bối cảnh chính quyền 2 cấp mới đi vào hoạt động… cũng được “mổ xẻ” thẳng thắn. Theo các chuyên gia, sau khi dự án kết thúc, với 2 hợp phần do Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai, 3 địa phương được hưởng lợi trực tiếp sẽ có điều kiện nâng cao năng lực và nhận thức, tiếp tục triển khai các chính sách. Những kết quả của dự án cũng sẽ hỗ trợ quá trình xây dựng văn bản pháp luật và một số kế hoạch khác, qua đó giúp các địa phương định hướng hoạt động cụ thể và hiệu quả.

Cũng theo ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án, trước những thách thức ngày càng gia tăng từ BĐKH và ô nhiễm môi trường, dự án được triển khai tại Huế nhằm tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu BĐKH phục vụ phát triển xanh các đô thị loại II, đây là nỗ lực để triển khai cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với BĐKH và gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ tương lai.