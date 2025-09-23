Để chuỗi cung ứng Việt Nam trở thành lợi thế cạnh tranh

Ngày 23/9, tại TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Central Retail Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn FM Logistic tổ chức hội thảo “Hợp tác vì một chuỗi cung ứng tốt hơn tại Việt Nam”.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Thành Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện hơn 100 doanh nghiệp, đối tác chiến lược, nhà cung ứng, thương hiệu FMCG và các chuyên gia trong lĩnh vực logistics.

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương (ngoài cùng bên phải) tham dự hội nghị.

Theo Ban tổ chức, hội thảo được tổ chức nhằm cùng bàn thảo về định hướng xây dựng một chuỗi cung ứng hiện đại, tập trung và bền vững cho Việt Nam, trong bối cảnh hình thành các đô thị mới, hậu sáp nhập tỉnh, thành.

Tại Hội thảo, ông Mike Reid - Giám đốc Chuỗi cung ứng, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết, với doanh nghiệp, chuỗi cung ứng là huyết mạch vận hành. Một công ty có thể có sản phẩm tốt nhất, chiến dịch marketing mạnh mẽ nhất, nhưng nếu không thể đưa hàng hóa đến tay khách hàng một cách hiệu quả và tin cậy, thì vẫn sẽ thất bại.

Quang cảnh hội nghị.

Với một quốc gia, chuỗi cung ứng là xương sống của sự thịnh vượng. Bởi lẽ, tỷ lệ thâm nhập của bán lẻ hiện đại chính là thước đo sức khỏe kinh tế của một quốc gia. Nhưng yếu tố quyết định không chỉ là bán lẻ, mà chính là chuỗi cung ứng tập trung, hiệu quả đứng phía sau. Một quốc gia với chuỗi cung ứng rời rạc, kém hiệu quả chẳng khác nào đang "kéo phanh khẩn cấp" trên con đường tăng trưởng.

Thực tế trên dẫn đến hệ quả là không ít quyết định trong chuỗi cung ứng chỉ xoay quanh chi phí ngắn hạn, xuất phát từ ngộ nhận về kiểm soát và bị ràng buộc bởi các hợp đồng ngắn hạn khiến doanh nghiệp khó đầu tư vào tài sản, hạ tầng hiện đại; những chuỗi cung ứng độc lập, những hợp đồng giao dịch ngắn hạn, tư duy ngắn hạn và quy định MOQ (số lượng đặt hàng tối thiểu) đang kìm hãm năng lực chuỗi cung ứng.

“Chúng ta cần dịch chuyển từ quan hệ đối đầu sang quan hệ đối tác, từ vận hành rời rạc sang hệ sinh thái kết nối, từ tối ưu chi phí cục bộ sang tối ưu giá trị toàn chuỗi. Việt Nam đang chuyển mình nhanh chóng. Chuỗi cung ứng phải bắt kịp - không phải trở thành nút thắt, mà phải trở thành lợi thế cạnh tranh. Đó chính là tương lai mà chúng ta đang xây dựng”, ông Mike Reid nhấn mạnh.

Để có thể kiến tạo nên chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả, các diễn giả khách mời tại hội thảo đã đi sâu phân tích các thành tố cốt lõi của chuỗi cung ứng hiện đại và minh họa cách các mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 3PL, nhà bán lẻ và các thương hiệu FMCG có thể tạo nên một chuỗi cung ứng tập trung, hiệu quả tại Việt Nam.

Trong đó, một trong những yếu tố nên sự thành công của chuỗi cung ứng đó là sự kết hợp sức mạnh giữa các bên liên quan. Đơn cử như sự hợp tác giữa nhà bán lẻ Central Retail và đơn vị cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng là FM Logistic và các thương hiệu FMCG… từ đó có thể tận dụng thế mạnh của nhau, xây dựng nên chuỗi cung ứng tập trung liền mạch, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, sự hợp tác này còn góp phần vào quan trọng vào sự phát triển bền vững tại Việt Nam, thông qua việc giảm phát thải CO₂, tối ưu hóa lượng xe tải di chuyển trên đường và lắp đặt pin năng lượng mặt trời; tiến tới số hóa trong chuỗi cung ứng nhờ các công cụ và công nghệ số, cho phép hợp tác không giấy tờ, dựa trên dữ liệu, với lợi thế về khả năng truy xuất và an toàn.

Tại Việt Nam, hiện nay chuỗi cung ứng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Một nghiên cứu năm 2023 của TS.Tôn Thất Tú - chuyên gia logistics, Việt Nam có khoảng 1,5 triệu xe tải đường bộ, nhiều hơn Thái Lan, nhưng khối lượng hàng hóa vận chuyển chỉ bằng 50% của Thái Lan. Điều này thể hiện rất rõ mỗi ngày: xe tải nhỏ không tối ưu, từng đoàn xe nối đuôi chờ tại cửa hàng, tình trạng tắc nghẽn, không tận dụng được lợi thế kinh tế theo quy mô.