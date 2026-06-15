Nạo vét bồi lấp, xây kè kiên cố chống sạt lở sông Tả Trạch ở Khe Tre

Hiện trạng cầu Đa Phú bị chia cắt sau đợt lũ lụt cuối năm 2025

Đồng bộ giải pháp trị thủy

Ngày 25/5 vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 1626/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở khu dân cư gần bờ sông hạ lưu khu vực thác Trượt và khu dân cư đang sinh sống kẹp giữa cao tốc La Sơn - Túy Loan với Tỉnh lộ 14B có nguy cơ sạt lở đất, đá qua địa bàn; đồng thời, nạo vét, chỉnh trị dòng chảy sông Tả Trạch đoạn qua xã Khe Tre. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 65 tỷ đồng, triển khai trong 2 năm. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 60 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng tuyến kè kiên cố dài 3.120m, chia thành 8 đoạn xung yếu bám sát bờ sông hạ lưu thác Trượt. Đỉnh kè được gia cố bê tông rộng từ 1 - 2m, bố trí rãnh thu nước; mái kè gia cố bằng tấm đan bê tông cốt thép đặt trong khung giằng vững chắc. Phần chân kè chịu lực trực diện từ dòng lũ sẽ được linh hoạt lót rọ đá xếp chồng hoặc xây tường bê tông trọng lực tùy theo cao độ địa hình.

Song song với việc xây kè, đơn vị thi công sẽ nạo vét lòng sông Tả Trạch tại các điểm bồi lấp để trả lại cao trình tự nhiên. Khối lượng đất đá nạo vét sẽ được tận dụng bù lấp các hố xói sâu và áp trúc vào mái taluy để gia cố nền đường Tỉnh lộ 14B. Đây được đánh giá là giải pháp căn cơ, xử lý từ gốc hiện tượng sạt trượt đất đá từ mái dốc cao tốc đổ xuống lòng đường và lòng sông bên dưới.

Trước đó, trong bài viết “Khơi thông sông Tả Trạch: Bài toán cấp bách để giảm nhẹ thiên tai ở Khe Tre” trên Huế ngày nay đã chỉ ra tổ hợp vị trí nguy hiểm tại thực địa. Cụ thể, dòng sông Tả Trạch đoạn đổ về khu vực thác Trượt có độ dốc lớn, lũ nguồn về rất nhanh và hung dữ. Ngược lại, lòng sông phía hạ lưu lại bị bồi lấp nghiêm trọng, tạo ra những “nút thắt cổ chai” gây cản trở dòng chảy.

Hiện tượng sạt trượt bờ sông vì thế diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của hơn 120 hộ dân đang sinh sống kẹp giữa cao tốc La Sơn - Túy Loan và Tỉnh lộ 14B. Nhiều năm qua, khu vực này luôn nằm trong danh mục cần di dời khẩn cấp mỗi khi có mưa lớn. Vì vậy, việc triển khai một dự án kiên cố hóa dòng sông lúc này mang tính chất cấp bách nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giữ an toàn cho hạ tầng huyết mạch.

Sạt lở nghiêm trọng ở thượng nguồn sông Tả Trạch qua xã Khe Tre

Chờ triển khai

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vừa được UBND thành phố ban hành đã giải tỏa nỗi lo lớn cho chính quyền và người dân xã Khe Tre trước mùa bão lũ năm nay.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết: “Nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão là địa phương lại mất ăn mất ngủ, phải cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng di dời các hộ dân vùng thác Trượt và khu vực kẹp giữa cao tốc với Tỉnh lộ 14B. Nguy cơ sạt lở đá và sập bờ sông ở đây rất cao. Dự án này được thông qua là niềm mong mỏi lớn của chính quyền và Nhân dân, giúp hàng trăm nhân khẩu có được nơi an cư lâu dài. Địa phương sẽ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng để công trình sớm khởi công, hoàn thành”.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trong vòng 2 năm. Quyết định cũng lưu ý chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo công trình không làm thay đổi tiêu cực dòng chảy tự nhiên.

Ông Dương Sang trú tại thôn Phú Hòa, xã Khe Tre phấn khởi: “Nghe tin thành phố duyệt dự án làm kè và khơi thông sông Tả Trạch, người dân thôn Phú Hòa rất vui mừng. Nhiều năm qua, chúng tôi luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì sạt lở và lũ lụt, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Có bờ kè kiên cố và lòng sông được nạo vét, nỗi lo lớn nhất bao năm qua đã được tháo gỡ”.