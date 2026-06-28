  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 21/07/2026 04:59

Về nhà ăn cơm

Giữa nhịp sống hiện đại, một bữa cơm đủ mặt các thành viên đang trở thành điều không dễ có ở nhiều gia đình. Sự phát triển của các ứng dụng giao đồ ăn, thực phẩm chế biến sẵn cùng nhịp sống bận rộn khiến việc nấu nướng và quây quần bên mâm cơm dần không còn là thói quen hằng ngày.

22 đội thi trổ tài nấu bữa cơm gia đình

 Hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi nấu ăn với chủ đề “Vị nhà” nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Ảnh: Thanh Thảo

Là một nhân viên văn phòng bận rộn, quỹ thời gian của chị Huỳnh Thị Thu Trang, ở phường Thuận Hóa không có nhiều. Vì vậy, vào mỗi sáng Chủ nhật, chị lại tất bật đi chợ, mua thực phẩm, sơ chế và chia thành từng phần để dùng cho cả tuần. Chị bảo, điều khiến mình vui nhất là được tự tay vun vén bữa ăn cho cả nhà, nhất là khi trong nhà có người già, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng riêng. Theo chị Trang, việc chuẩn bị sẵn thực phẩm giúp cả nhà chủ động nấu nướng, yên tâm làm việc, đồng thời bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

“Trong mỗi bữa ăn, mọi người trong nhà đều chia sẻ công việc. Ba nhặt rau, rửa rau; con dọn chén bát; mẹ đứng bếp nấu. Chúng tôi vừa chuẩn bị bữa tối, vừa trò chuyện”, chị Trang chia sẻ.

Thế nhưng, ở không ít gia đình, cảnh tượng quen thuộc lại là mỗi người cầm một hộp đồ ăn, mắt dán vào màn hình điện thoại hoặc vội vã ăn cho kịp giờ đi học, đi làm. Những bữa ăn chung dần thưa vắng vì lịch trình bận rộn của mỗi thành viên.

Chị Trần Bích Vân (45 tuổi), kinh doanh nhỏ tại phường Thủy Xuân chia sẻ: “Khoảng bốn năm trở lại đây, gia đình tôi gần như không còn ăn cơm cùng nhau. Chồng tôi thường xuyên về muộn, các con bận lịch học. Tôi cũng mải buôn bán nên thường đưa cho các con 20.000 - 30.000 đồng để tự mua đồ ăn. Từ đó, những câu chuyện bên mâm cơm dần được thay bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi trên nhóm chat gia đình. Khoảng cách giữa mọi người trong nhà cũng vì thế mà lớn dần lên”.

Bà Trần Thị Câu, 80 tuổi, ở phường Thuận Hóa, sống cùng con trai, con dâu và cháu nội dưới một mái nhà. Nhưng nhiều năm nay, những bữa ăn sum họp đối với bà lại là điều hiếm gặp. Mỗi bữa, người con dâu đưa bà 50.000 đồng rồi nói: “Mẹ thích ăn gì thì cứ ra ngõ mua cho tiện”. Bà lặng lẽ ra quán ăn gần nhà. Ăn hết phần cơm, bà lại trở về căn nhà vẫn đông người nhưng ít khi có tiếng chuyện trò quanh mâm cơm.

Một mâm cơm gia đình không chỉ để no bụng mà còn là khoảng thời gian mọi người tạm gác những bộn bề của công việc, học tập để ngồi lại bên nhau. Quanh mâm cơm, những câu chuyện trong ngày được sẻ chia, những niềm vui, nỗi lo được lắng nghe. Trẻ nhỏ học cách lễ phép, biết quan tâm và chia sẻ; người lớn thêm cơ hội thấu hiểu con cái, cha mẹ. Giá trị của bữa cơm gia đình vì thế không nằm ở mâm cao cỗ đầy hay những món ăn đắt tiền, mà ở sự hiện diện của mỗi thành viên và những phút giây được cùng nhau trò chuyện. Đó cũng là sợi dây bền chặt nuôi dưỡng tình thân, giữ gìn nếp nhà qua từng bữa cơm tưởng như rất đỗi bình thường.

Hệ quả của việc thiếu vắng những bữa ăn chung không chỉ dừng lại ở những khoảng cách tình cảm. Việc ít trò chuyện trực tiếp cũng khiến nhiều bậc cha mẹ khó nhận ra những thay đổi về tâm lý của con để kịp thời đồng hành, chia sẻ. Không chỉ ảnh hưởng đến sự gắn kết gia đình, việc phụ thuộc quá nhiều vào đồ ăn chế biến sẵn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe...

Trong một thế giới ngày càng kết nối bằng công nghệ, con người đôi khi lại trở nên xa cách hơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

“Về nhà ăn cơm” có lẽ vẫn là lời nhắn giản dị nhưng ấm áp nhất mà mỗi người mong được nghe sau một ngày dài. Hạnh phúc được vun đắp từ những bữa ăn bình dị, từ sự yêu thương, sẻ chia và chăm chút của các thành viên trong gia đình. Bởi hơn cả một bữa ăn, đó còn là nơi “ giữ lửa” của tổ ấm.

PHƯƠNG ANH
 Từ khóa:
nhịp sống hiện đạibữa cơm gia đìnhNgày Gia đình Việt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

22 đội thi trổ tài nấu bữa cơm gia đình

Chiều 23/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Xuân tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Hương vị nếp nhà - gắn kết yêu thương”, thu hút hơn 130 thành viên tham gia. Hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

22 đội thi trổ tài nấu bữa cơm gia đình
Cầu nối gắn kết, vun đắp hạnh phúc gia đình

Sáng 25/6, gần 50 thành viên đến từ 11 gia đình trên địa bàn TX. Hương Thủy tham gia thi tài “Cả nhà vào bếp”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam; hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 do Hội LHPN thị xã tổ chức.

Cầu nối gắn kết, vun đắp hạnh phúc gia đình
Mỗi gia đình tiêu biểu là một tế bào tốt của xã hội

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021), sáng 26/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ có buổi gặp mặt đại diện gần 50 gia đình tiêu biểu của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định mỗi gia đình tiêu biểu sẽ là một tế bào tốt cho xã hội.

Mỗi gia đình tiêu biểu là một tế bào tốt của xã hội
“Gia đình yêu thương”

Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, diễn ra tối 26/6 tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh.

“Gia đình yêu thương”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top