Về nhà ăn cơm

Hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi nấu ăn với chủ đề “Vị nhà” nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Ảnh: Thanh Thảo

Là một nhân viên văn phòng bận rộn, quỹ thời gian của chị Huỳnh Thị Thu Trang, ở phường Thuận Hóa không có nhiều. Vì vậy, vào mỗi sáng Chủ nhật, chị lại tất bật đi chợ, mua thực phẩm, sơ chế và chia thành từng phần để dùng cho cả tuần. Chị bảo, điều khiến mình vui nhất là được tự tay vun vén bữa ăn cho cả nhà, nhất là khi trong nhà có người già, người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng riêng. Theo chị Trang, việc chuẩn bị sẵn thực phẩm giúp cả nhà chủ động nấu nướng, yên tâm làm việc, đồng thời bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

“Trong mỗi bữa ăn, mọi người trong nhà đều chia sẻ công việc. Ba nhặt rau, rửa rau; con dọn chén bát; mẹ đứng bếp nấu. Chúng tôi vừa chuẩn bị bữa tối, vừa trò chuyện”, chị Trang chia sẻ.

Thế nhưng, ở không ít gia đình, cảnh tượng quen thuộc lại là mỗi người cầm một hộp đồ ăn, mắt dán vào màn hình điện thoại hoặc vội vã ăn cho kịp giờ đi học, đi làm. Những bữa ăn chung dần thưa vắng vì lịch trình bận rộn của mỗi thành viên.

Chị Trần Bích Vân (45 tuổi), kinh doanh nhỏ tại phường Thủy Xuân chia sẻ: “Khoảng bốn năm trở lại đây, gia đình tôi gần như không còn ăn cơm cùng nhau. Chồng tôi thường xuyên về muộn, các con bận lịch học. Tôi cũng mải buôn bán nên thường đưa cho các con 20.000 - 30.000 đồng để tự mua đồ ăn. Từ đó, những câu chuyện bên mâm cơm dần được thay bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi trên nhóm chat gia đình. Khoảng cách giữa mọi người trong nhà cũng vì thế mà lớn dần lên”.

Bà Trần Thị Câu, 80 tuổi, ở phường Thuận Hóa, sống cùng con trai, con dâu và cháu nội dưới một mái nhà. Nhưng nhiều năm nay, những bữa ăn sum họp đối với bà lại là điều hiếm gặp. Mỗi bữa, người con dâu đưa bà 50.000 đồng rồi nói: “Mẹ thích ăn gì thì cứ ra ngõ mua cho tiện”. Bà lặng lẽ ra quán ăn gần nhà. Ăn hết phần cơm, bà lại trở về căn nhà vẫn đông người nhưng ít khi có tiếng chuyện trò quanh mâm cơm.

Một mâm cơm gia đình không chỉ để no bụng mà còn là khoảng thời gian mọi người tạm gác những bộn bề của công việc, học tập để ngồi lại bên nhau. Quanh mâm cơm, những câu chuyện trong ngày được sẻ chia, những niềm vui, nỗi lo được lắng nghe. Trẻ nhỏ học cách lễ phép, biết quan tâm và chia sẻ; người lớn thêm cơ hội thấu hiểu con cái, cha mẹ. Giá trị của bữa cơm gia đình vì thế không nằm ở mâm cao cỗ đầy hay những món ăn đắt tiền, mà ở sự hiện diện của mỗi thành viên và những phút giây được cùng nhau trò chuyện. Đó cũng là sợi dây bền chặt nuôi dưỡng tình thân, giữ gìn nếp nhà qua từng bữa cơm tưởng như rất đỗi bình thường.

Hệ quả của việc thiếu vắng những bữa ăn chung không chỉ dừng lại ở những khoảng cách tình cảm. Việc ít trò chuyện trực tiếp cũng khiến nhiều bậc cha mẹ khó nhận ra những thay đổi về tâm lý của con để kịp thời đồng hành, chia sẻ. Không chỉ ảnh hưởng đến sự gắn kết gia đình, việc phụ thuộc quá nhiều vào đồ ăn chế biến sẵn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe...

Trong một thế giới ngày càng kết nối bằng công nghệ, con người đôi khi lại trở nên xa cách hơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

“Về nhà ăn cơm” có lẽ vẫn là lời nhắn giản dị nhưng ấm áp nhất mà mỗi người mong được nghe sau một ngày dài. Hạnh phúc được vun đắp từ những bữa ăn bình dị, từ sự yêu thương, sẻ chia và chăm chút của các thành viên trong gia đình. Bởi hơn cả một bữa ăn, đó còn là nơi “ giữ lửa” của tổ ấm.