“Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm...”

Bà Hoa không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực tham gia các phong trào phụ nữ ở địa phương

Năm 1976, khi theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới, vợ chồng bà Hoa rời quê hương (huyện Phú Vang cũ) lên Khe Tre lập nghiệp. Những năm đầu nơi vùng đất mới là chuỗi ngày đầy nhọc nhằn. Nhà cửa tạm bợ, đất đai hoang hóa, cuộc sống thiếu trước hụt sau, trong khi vợ chồng bà phải nuôi 8 người con đang tuổi ăn học.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà Hoa vẫn không quên những tháng ngày cơ cực. “Ngày đó chỉ biết dựa vào sức lao động. Có lúc cái ăn còn chưa đủ, nhưng vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng. Mình nghèo thì càng phải chịu khó, bám đất mà làm, rồi đất sẽ không phụ công người”, bà Hoa kể.

Từ suy nghĩ ấy, hai vợ chồng miệt mài khai hoang, cải tạo từng khoảnh đất. Những sườn đồi cằn cỗi được phủ dần màu xanh của chuối, dứa, cau và nhiều loại cây trồng khác. Không có máy móc, mọi công việc đều làm bằng sức người.

Đến nay, khu vườn của gia đình bà Hoa được quy hoạch khoa học với nhiều loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế. Những buồng chuối trĩu quả, khóm dứa xanh tốt, hàng cau thẳng tắp… là thành quả của nhiều năm bền bỉ chăm sóc. Gia đình bà tận dụng diện tích đất để trồng bắp, các loại rau theo mùa và kết hợp chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, gà, vịt... nhằm tăng thêm thu nhập, lấy ngắn nuôi dài.

Gia đình bà Hoa còn phát triển 5ha rừng kinh tế. Nhờ kết hợp hiệu quả giữa trồng rừng, cây ăn quả, hoa màu và chăn nuôi, mỗi năm gia đình có thu nhập trên 300 triệu đồng. Từ cuộc sống thiếu thốn ngày nào, nay bà đã có nhà cửa khang trang, kinh tế ổn định, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng.

“Làm nông không chỉ cần sức lao động mà còn phải biết tính toán, chăm chỉ học hỏi và kiên trì. Cây trồng cũng như con người, mình chăm sóc thì sẽ cho quả ngọt. Có năm mất mùa, có năm giá xuống thấp nhưng không vì thế mà nản lòng. Mình cứ làm bằng tất cả sự chịu khó thì sẽ có kết quả”, bà Hoa nói.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Hoa còn là hội viên phụ nữ tích cực trong các phong trào của địa phương. Bà luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, động viên chị em mạnh dạn phát triển kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Khe Tre, bà Nguyễn Thị Hoa là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu của xã về phát triển kinh tế gia đình. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn chăm chỉ lao động, biết quy hoạch sản xuất hợp lý và luôn gương mẫu trong các phong trào của hội.

Từ những quả đồi hoang hóa năm nào, dần hình thành những khu vườn xanh tốt, mang lại cuộc sống đủ đầy cho gia đình. Câu chuyện của bà Hoa còn truyền đi thông điệp: Bằng ý chí, sự bền bỉ và tinh thần vượt khó, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa là một minh chứng sinh động cho tinh thần tự lập và sức mạnh của lao động, bền chí như câu thơ bất hủ của tác giả Hoàng Trung Thông: “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”.