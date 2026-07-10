Lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 04/06/2026 đến ngày10/06/2026

|
|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Kim Long:
|
T5, 04/06/2026
|
14:30
|
16:00
|
TBA Hương Thọ 3. (KV Điện lực Hương Trà)
|
T7, 06/06/2026
|
5:00
|
6:10
|
Kiệt 240 Lý Nam Đế (TBA Nguyễn Hữu Dật 2)
|
2. Phường Phú Xuân:
|
T5, 04/06/2026
|
5:00
|
14:40
|
- Đường Chi Lăng (từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Cao Bá Quát), Hồ Xuân Hương (từ đường Chi Lăng đến số nhà 36), kiệt 30 Hồ Xuân Hương (TBA Chi Lăng 2);
- Đường Chi Lăng (từ số nhà 342 đến số nhà 396 và từ số nhà 381 đến số nhà 439), Cao Bá Quát (từ số nhà 25 và số nhà 26 đến đường Chi Lăng) - (TBA Chi Lăng 3);
'- Đường Cao Bá Quát (từ số nhà 28 đến đường Nguyễn Chí Thanh), kiệt: 25, 28, 33 Cao Bá Quát (TBA Cao Bá Quát).
|
T6, 05/06/2026
|
7:00
|
15:45
|
- Đường Lê Duẩn (từ số nhà 488 đến số nhà 586) - (TBA Lê Duẩn);
- Đường Lê Duẩn (từ số nhà 400 đến số nhà 522 và từ số nhà 349 đến số nhà 431), Thái Phiên (từ đường Lê Duẩn đến đường Tôn Thất Thiệp (TBA An Hòa 2);
- Đường Lê Duẩn (từ số nhà 223 đến số nhà 319 và từ số nhà 256 đến số nhà 418) - (TBA An Hòa 3).
|
15:00
|
17:30
|
Đường Đào Duy Anh (từ số nhà 31 đến số nhà 135), kiệt: 01, 33, 79, 113 Đào Duy Anh (TBA Mang Cá AB)
|
T7, 06/06/2026
|
5:00
|
6:10
|
- Trường mầm non Tây Lộc: số 53 Thái Phiên;
- Đường Thái Phiên (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Dương Hòa), Trần Quốc Toản (từ số nhà 101 đến số nhà 109 và từ số nhà 120 đến số nhà 142 (TBA Thái Phiên).
|
T2, 08/06/2026
|
5:00
|
6:10
|
- Trường Tiểu học Tây Lộc: số 117 Trần Quốc Toản;
- Trường THCS Phan Sào Nam: số 146 Trần Quốc Toản;
- Đường Tú Xương (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Thánh Gióng), Thánh Gióng (từ Nguyễn Trãi đến Trần Quốc Toản) - (TBA Trần Quốc Toản 2);
- Ban Quản Lý Chợ Tây Lộc: số 209 Nguyễn Trãi;
- Đường Lê Đại Hành (từ đường Trần Khánh Dư đến Nguyễn Trãi), Trần Quốc Toản ( từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Hoàng Diệu) - (TBA Trần Quốc Toản).
|
3. Phường Phong Điền:
|
T5, 04/06/2026
|
6:30
|
17:00
|
- Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm (TBA Quế Lâm);
- Công ty CP Gạch Tuynen Phong Thu (TBA Gạch Phong Thu 2).
|
T2, 08/06/2026
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA Khúc Lý, TBA Đông Lái, Nhánh B TBA Ưu Thượng: TDP Đông Lái, TDP Khúc Lý, TDP Ưu Thượng
|
4. Phường Phú Bài:
|
T5, 04/06/2026
|
6:30
|
17:30
|
-Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Đèn đường Phú Bài 2); Chi nhánh II Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (TBA CTCP Thuốc sát trùng VN (CN II)); CN Xí nghiệp Quản lý và Sửa chữa xe máy thiết bị thuộc CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ TT-Huế (TBA Bê tông nhựa CTCP Trường Phú); Trường Cao đẳng Huế (TBA Trường Cao đẳng Nghề); Công ty TNHH EON Industry Việt Nam (TBA EON Industry Việt Nam 1, TBA EON Industry Việt Nam 2, 3); Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Phú Bài)
- Các TBA Văn phòng Điện Lực, TBA Phú Bài 3, TBA Phú Bài 9, TBA Phú Lương 2, TBA Phú Lương 3, TBA Phú Lương 5.
|
T6, 05/06/2026
|
7:30
|
8:30
|
TBA Bàu Đa 1
|
T7, 06/06/2026
|
5:30
|
7:00
|
Công ty TNHH Một Thành Viên Nhựa Bao Bì Việt Phát (TBA Nhựa Bao Bì Việt Phát T1- PD530448, TBA Nhựa Bao Bì Việt Phát T3 - PD530280)
|
6:30
|
16:30
|
- Các TBA Chế biến gỗ, TBA Scanviwood 2, TBA Phú Bài 4, TBA Khu Quy Hoạch 8D Phú Bài;
- Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư Thuận An, Công ty CP Xây dựng Thành An Phát, Công ty CP in và Dịch vụ giáo dục Huế (TBA In Biểu Mẫu); Công ty CP Cấp nước Huế (TBA Cấp Nước Phú Bài - (HUEWACO)); Trung tâm Y tế Hương Thủy (TBA Bệnh Viện Hương Thủy); Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phương Ấn (TBA Trạm sạc xe điện Hoàng Phương Ấn).
|
CN, 07/06/2026
|
7:30
|
17:30
|
- Công ty TNHH Một Thành Viên Nhựa Bao Bì Việt Phát (TBA Nhựa Bao Bì Việt Phát T1- PD530448, TBA Nhựa Bao bì Việt Phát T2 - PD530380, TBA Nhựa Bao Bì Việt Phát T3 - PD530280);
- Công ty TNHH Sơn Hoàng Gia (TBA Sơn Hoàng Gia).
|
T4, 10/06/2026
|
7:30
|
16:30
|
Kho K890 cục Quân khí (TBA Nhà Công Vụ Kho 890)
|
5. Phường Thanh Thủy:
|
T5, 04/06/2026
|
7:30
|
9:00
|
TBA Thủy Phương 1
|
9:00
|
10:30
|
TBA Thủy Phương 8
|
15:30
|
17:00
|
TBA Thủy Phương 3
|
T6, 05/06/2026
|
7:30
|
9:00
|
TBA Thủy Phương 9
|
9:00
|
10:30
|
TBA Thủy Phương 4
|
T3, 09/06/2026
|
6:30
|
17:30
|
- Các TBA Thượng Lâm 1, 3, 4; TBA Thủy Phương 6, TBA Thủy Phương 11;
- Công ty CP Kinh doanh xây dựng Thịnh Phát (TBA Bê Tông Thinh Phát); Công ty CP Gạch Tuynen Huế (TBA Gạch Tuynen Thủy Phương); Công ty CP Bê tông Bảo Nguyên (TBA Trường Phát); Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TBA BTS Thủy Phường); Công ty TNHH TM & DV Hải Tiến (TBA Hải Tiến); Công ty TNHH Sản xuất giấy Huy Tiến (TBA Giấy Thủy Phương); Công tyTNHH Việt Hương TBA (Đá Việt Thắng ); Công ty TNHH sản xuất Giấy Huy Tiến (TBA Giấy Huy Tiến); Công ty TNHH Trọng Vương (TBA Giấy Như Ý 2);
- Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm (TBA Công ty Đồng Tâm); Trường Cao đẳng Huế (tTBA Trường Lái Thủy Phương ); DNTN Liên Hoa, Công ty TNHH MTV Nhựa Thùy Dương, DNTN Công Thể, DNTN Hoàng Trọng Nhật, DNTN nhựa Thế Phương (TBA Nhựa Thùy Dương); Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Đồng Tiến (TBA Bê tông Đồng Tâm); Công ty TNHH An Toàn Solar (TBA Lâm Sản Thủy Phương T1); Công ty CP Viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế (TBA Lâm Sản Thủy Phương T2); Công ty TNHH Gạch tuynel số 2 Thừa Thiên Huế (TBA Gạch Tuynen 2 );
- Công ty CP TSN Huế (TBA Xử lý rác T2, TBA Xử lý rác T4 (Tâm Sinh Nghĩa)); Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (TBA Xử lý rác T4 (Tâm Sinh Nghĩa)); Công ty CP Chế biến gỗ Thanh Lâm (TBA Gỗ Thanh Lâm); Công ty TNHH MTV Thanh Lam (TBA Thanh Lam (CT TNHH MTV)); Công ty CP Sản xuất bê tông Thành Công (TBA Bê Tông Thành Công); Công ty CP Long Thọ (TBA Xi Măng Long Thọ ); Công ty TNHH MTV TMDV Hoàng Long Thiên Phú (TBA Hoàng Long); Công ty TNHH Xây dựng vận tải Minh Nhật (TBA Minh Nhật ); Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (TBA Ngọc Tiến); Công ty TNHH MTV TM & DV Mỹ thuật Cố Đô (TBA Mỹ Thuật Cố Đô); Công ty CP Viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế (TBA Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T1, TBA Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T2 );
- Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến (TBA Như Ngọc); Công ty TNHH MTV Xây dựng Kỳ Dương, Công ty TNHH Loan THắng, Công ty CP Long Thọ, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Havi (TBA Gạch Tuynen Long Thọ ); Công ty TNHH Xây Dựng Thuận Đức 2 (TBA Bê tông Thủy Phương); Trung Đoàn 6 Phú Xuân, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile (TBA Trung đoàn 6); Công ty CP Gas Miền Trung Chi nhánh Thừa Thiên Huế (TBA Chiết khí LPG miền Trung); Công ty TNHH Phúc Hoàng Châu (TBA BETONG HV ); Công ty TNHH MTV Minh Đạt (TBA Bê tông Minh Đạt).
|
T4, 10/06/2026
|
7:30
|
16:30
|
Công ty CP Đầu tư và Phát triển INDEL (TBA Cây Xăng XanhPon); Doanh nghiệp tư nhân nhựa Thế Phương (TBA Nhựa Thế Phương); Chi nhánh II Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (TBA CTCP Thuốc sát trùng VN (CN II)); Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Thành Phát (TBA Thành Phát (TMDV&ĐTXD));
|
6. Phường Hương Thủy:
|
T5, 04/06/2026
|
14:30
|
15:30
|
TBA Thủy Châu 2
|
7. Phường Dương Nỗ:
|
T2, 08/06/2026
|
7:30
|
14:30
|
TDP Phú Khê, TDP Thạch Căn, TDP Mậu Tài, TDP Phò An, TDP Dương Nỗ Cồn
|
8. Phường Hóa Châu:
|
T5, 04/06/2026
|
14:30
|
19:00
|
- TDP Vân Quật Đông;
- Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (TBA Chiếu Sáng 2 (QL49B Hương Phong)).
(KV Điện lực Phú Vang)
|
T6, 05/06/2026
|
4:30
|
11:00
|
TDP Vân Quật Thượng, TDP Tiến Thành, TDP Thanh Phước. (KV Điện lực Phú Vang)
|
T2, 08/06/2026
|
7:15
|
16:45
|
- Các TBA Kim Đôi, TBA Kim Ðôi 2, TBA Thành Trung;
- Hợp Tác Xã Sản Xuất và Dịch Vụ Nông Nghiệp Kim Thành (TBA Bơm Quảng Thành 2)
|
10:00
|
12:30
|
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Quảng Thọ 1, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Quảng Thọ II (TBA Bơm Tân Thành)
|
9. Phường Mỹ Thượng:
|
T5, 04/06/2026
|
4:30
|
11:00
|
TDP Ngọc Anh, TDP Chiếc Bi
|
T2, 08/06/2026
|
5:00
|
17:30
|
TDP Nam Thượng
|
7:30
|
14:30
|
TDP Trung Đông
|
10. Xã Phú Vinh:
|
T7, 06/06/2026
|
5:30
|
15:30
|
Xã Phú Diên (Cũ)
|
11. Phường Thuận An:
|
T7, 06/06/2026
|
5:30
|
15:30
|
Xã Phú Hải (Cũ)
|
12. Xã A Lưới 1:
|
T3, 09/06/2026
|
8:00
|
17:00
|
Thôn Pâr Ay
|
13. Xã A Lưới 3:
|
T2, 08/06/2026
|
7:30
|
17:30
|
Thôn Quảng Hợp, Thôn Quảng Lộc, Thôn Quảng Ngạn
|
14. Xã Phú Lộc:
|
T5, 04/06/2026
|
7:30
|
17:00
|
Các TBA Gành Lăng, TBA Hòa An, TBA Tân Bình, TBA Cầu Tư Hiền, TBA Hải Bình, TBA Xóm Đầm
|
15. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
CN, 07/06/2026
|
7:30
|
15:30
|
- Các TBA Tam Vị, TBA Tam Vị 2, TBA Phú Hải;
- Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam (TBA SHAIYO AA T1, SHAIYO AA T2);
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (các TBA CS T2 Chân Mây, CS T3 Chân Mây, TBA CS T4 Chân Mây, CS T5 Chân Mây, Bơm T3 Chân mây, Bơm T2 Chân Mây, Bơm T5 Chân Mây);
- Công ty CP One - One Miền Trung (TBA Tam vị 4 T1, Tam vị 4 T2);
- Công ty CP Kim Long Motor Huế (các TBA Kim long Motor 1, 2, 3, 4; TBA Kim long Motor 13, TBA Thi công Kim long Motor Huế T1);
- Công ty TNHH America Quartz Technology (TBA Gia công Thạch Anh);
- Hộ kinh doanh Huỳnh Quang Việt, Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phước, Hộ kinh doanh Lê Công Tin, Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thuận Phú Lăng Cô, Nguyễn Văn Phú (TBA Nuôi tôm Lộc Vĩnh);
- Cảng Vụ Hàng Hải Thừa Thiên Huế, Công an thành phố Huế, Hồ Đức Việt, Trần Văn Ngọc (NTTS), Hộ Kinh Doanh Hồ Đức Việt (TBA Cảng vụ Chân Mây);
- Công ty CP Khoáng sản HATACO (TBA BT Mạnh Linh);
- Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu dầu khí PV OIL miền Trung tại Thừa Thiên Huế (TBA Kho xăng dầu Chân Mây);
- Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty CP 1-5, Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Chân Mây Thuộc Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Kiểm soát Biên phòng Cảng Chân Mây);
- Chi cục Hải quan khu vực IX (TBA Hải quan Chân Mây);
- Chi nhánh xây dựng công trình thủy - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (TBA Kè chắn sóng Lũng Lô);
- Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Phúc Thịnh (TBA Kho dự trữ dăm gỗ Phúc Thịnh);
- Công ty CP Cảng Chân Mây (các TBA Vận tải Đồng Lâm, Bến Cảng Số 2 T1 , Cảng Chân Mây);
- Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế (TBA Bến Cảng số 3 T1&T2);
- Công ty CP ALPHA PI (TBA Bến cảng số 2 T2);
- Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Phụng (TBA Bê tông Long Phụng);
- Công ty CP Phú Thái GLOBAL (TBA Phú Thái);
- Công ty CP Hàng hải Vsico (TBA Bến Cảng Số 4, 5);
- Công ty CP Kết cấu thép và Thiết bị nâng Việt Nam (TBA Logistics Chân Mây);
- Công ty CP Tập đoàn LEC - Chi nhánh thành phố Huế (TBA Tập đoàn LEC ).
|
16. Phường Kim Trà:
|
T5, 04/06/2026
|
5:00
|
11:00
|
Các TBA Tây Toàn, TBA Tây Toàn 2, TBA Dương Sơn, TBA Cổ Lão, TBA Giáp Kiền
|
17. Phường Hương Trà:
|
T5, 04/06/2026
|
5:00
|
11:00
|
TBA Văn Đông 4
|
T7, 06/06/2026
|
5:30
|
10:30
|
Các TBA Tứ Hạ T7, TBA Tái Định Cư Tứ Hạ , TBA Phú Ốc 1, TBA Phú Ốc 2, Phú Ốc 4, TBA Phú Lành
|
T2, 08/06/2026
|
7:00
|
9:00
|
TBA Tứ Hạ T2
|
9:20
|
10:30
|
TBA Hương Trà
|
18. Xã Bình Điền:
|
T5, 04/06/2026
|
7:00
|
8:30
|
TBA Bình Dương
|
9:00
|
10:30
|
TBA Hương Bình 3