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Thể thao
Tứ kết World Cup 2026: Argentina - Thụy Sĩ

Đồng hồ gãy kim

ClockThứ Bảy, 11/07/2026 14:31
HNN.VN - Với hàng phòng ngự kỷ luật, tâm lý thi đấu vững vàng, Thụy Sĩ đủ khả năng “tra tấn” Argentina trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, thậm chí qua 2 hiệp phụ. Nhưng điều mà đội bóng xứ sở đồng hồ không thể bì với đại diện Nam Mỹ, đó là những cầu thủ có thể tạo nên khoảnh khắc quyết định.

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Argentina tuy thực dụng nhưng lại có nhiều cá nhân chơi ngẫu hứng để tạo nên sự khác biệt. Ảnh: Nhandan

Bất bại với thành tích 5 trận toàn thắng, nhưng đường vào tứ kết của Argentina “đau tim” hơn nhiều so với Thụy Sĩ. Dẫu vậy, trải qua những phen “hút chết” trước Cape Verde và Ai Cập, nhà ĐKVĐ lại cho thấy họ không cần đá đẹp để đi tiếp. Dưới tay HLV Scaloni, Argentina lúc này cực kỳ thực dụng. Messi dĩ nhiên vẫn là linh hồn của toàn đội, nhưng sự đáng sợ còn nằm ở khả năng “đánh hơi” bàn thắng của Lautaro Martinez hay Julian Alvarez.

Dù vậy, tuyến giữa đầy sao với Enzo Fernandez, Mac Allister hay De Paul lại đang bộc lộ điểm yếu chết người trong khâu bọc lót. Hai trận đấu liên tiếp trước trước Cape Verde và Ai Cập (cùng với tỷ số 3-2) là hồi chuông báo động thực sự cho hệ thống phòng ngự của đại diện Nam Mỹ.

Trái ngược hoàn toàn là một Thụy Sĩ chơi đầy thực dụng và toan tính. Hàng thủ ba người Akanji - Elvedi - Rodriguez, cộng thêm chốt chặn Kobel trong khung gỗ mới chỉ lọt lưới đúng 3 bàn từ đầu giải. Họ giăng ra một thế trận được tổ chức cực tốt và kín kẽ ở hàng phòng ngự. Còn trên mặt trận tấn công, Granit Xhaka đóng vai trò là trạm trung chuyển, điều tiết nhịp độ và là ngòi nổ cho những pha phản công chớp nhoáng.

 Thụy Sĩ (đỏ) đang chiếm lợi thế về thể lực trước Argentina. Ảnh: Nhandan

Bước vào cuộc đối đầu với đội bóng xứ sở đồng hồ vào 8h sáng 12/7, thể lực là điều mà HLV Scaloni lo ngại nhất. Bị "bào" sức qua 120 phút với Cape Verde rồi cày ải trước Ai Cập, dàn trụ cột Argentina đang rã rời. Đẩy cao đội hình chơi đôi công lúc này chẳng khác nào “tự sát” trước những “tay đua tốc độ” bên phía Thụy Sĩ như Embolo hay Vargas, nhất là khi Argentina còn phải “bảo vệ” đôi chân của một Messi đã 39 tuổi. Chắc chắn, Argentina sẽ chọn cách giữ bóng, đan lát ở giữa sân để ru ngủ đối phương và kéo giãn đội hình áo đỏ trước khi tung đòn quyết định.

Về phần Thụy Sĩ, họ cứ lùi sâu, bo hẹp không gian, bám sát số 10 của Argentina như hình với bóng. Cuộc chiến thực sự sẽ nằm ở vòng tròn trung tâm, nơi Enzo và Mac Allister buộc phải tìm cách phong tỏa bằng được "trái tim" Xhaka.

Một kịch bản giằng co, vắt kiệt thể lực kéo dài suốt 90 phút, thậm chí là qua cả hai hiệp phụ rất dễ xảy ra. Thụy Sĩ có thừa sự lỳ lợm và kỷ luật để kéo nhà ĐKVĐ “xuống bùn”. Nhưng trong những thế trận cân bằng và bế tắc, sự khác biệt giữa hai đội nằm ở khoảnh khắc.

Trái với một Thụy Sĩ đề cao tính kỷ luật, bóng đá Nam Mỹ luôn có những cá nhân đầy ngẫu hứng cũng như biết cách xoay chuyển cục diện chỉ bằng một cú vung chân. Và Argentina đang sở hữu rất nhiều ngôi sao như thế…

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: World Cup 2026ArgentinaThụy Sĩtứ kếtbán kết
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