Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 25/6/2026 đến ngày 1/7/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Hóa Châu:
|
T5, 25/06/2026
|
6:00
|
10:20
|
- Thôn Triều Sơn Nam (TBA Hương Vinh 5);
- Thôn Triều Sơn Đông (TBA Hương Vinh 3);
- Thôn Thủy Phú, Thôn Triều Sơn Đông (TBA Hương Vinh, TBA Bơm Hương Vinh 6);
- TDP Triều Sơn Đông, TDP Thủy Phú (TBA Triều Sơn Nam 2).
|
T6, 26/06/2026
|
6:00
|
16:15
|
TBA Kim Đôi. (KV Điện lực Quảng Điền)
|
T2, 29/06/2026
|
5:30
|
14:30
|
- TDP Thanh Phước;
- Công ty CP Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước sạch Hương Phong).
(KV Điện lực Phú Vang)
|
2. Phường Phú Xuân:
|
T6, 26/06/2026
|
7:00
|
10:00
|
Đường Lê Hữu Trác, Thái Phiên (từ đường Trần Văn Kỷ đến đường Lê Hữu Trác) TBA Lê Hữu Trác
|
7:25
|
15:35
|
- Trường THCS Nguyễn Du: 71 Nguyễn Du; Trường Tiểu học Phú Cát: 59 Mạc Đĩnh Chi;
- Đường Nguyễn Chí Thanh (từ số nhà 35, 64; Kiệt 64, đến Bạch Đằng), Nguyễn Du (từ Nguyễn Chí Thanh đến Mạc Đỉnh Chi), Mạc Đỉnh Chi (từ Nguyễn Du đến Trường Tiểu học Phú Cát), Chùa Ông (TBA Nguyễn Chí Thanh 2).
|
T4, 01/07/2026
|
6:00
|
16:10
|
- Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đường Tôn Thất Thiệp (từ cửa Hữu đến Ông Ích Khiêm), Ông Ích Khiêm (từ số nhà 29 đến Tôn Thất Thiệp), Nguyễn Cư Trinh (từ Ngô Thời Nhậm đến Ông Ích Khiêm), Trần Nguyên Hãn (từ Tôn Thất Thiệp đến Trần Nguyên Đán), đường Trần Nguyên Đán (từ đường Yết Kiêu đến đường Trần Nguyên Hãn, Ngô Thời Nhậm (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Tôn Thất Thiệp), Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Nguyên Đán), Yết Kiêu (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi), Nguyễn Trãi (từ số nhà 52 và số nhà 59 đến đường Yết Kiêu), Khu tập thể Xã Tắc (Các TBA Ngô Thời Nhậm, TBA Tôn Thất Thiệp, TBA Trần Nguyên Đán, TBA Ông Ích Khiêm).
|
3. Phường Hương An:
|
CN, 28/06/2026
|
6:00
|
14:30
|
- Bệnh viện Da liễu thành phố Huế, Bệnh viện Phổi thành phố Huế (Nguyễn Văn Linh, Phường Hương An); Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế: 54 Tản Đà (TBA TTPC Bệnh Xã Hội);
- Đường Tản Đà (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Văn Linh), Tổ 7 KV3, Lễ Khê (TBA Thống Nhất 6);
- Ban Quản Lý Chợ Hương Sơ: 58 Tản Đà; Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ, Dãy: H1, H3, H5, G3, G5 Khu TĐC Hương Sơ thuộc phường Hương An (Cũ) - (TBA Tái Định Cư Hương Sơ);
- Đường Nguyễn Bá Học, Tổ: 6, 7 KV3; Dãy: H3, H5, H6 Khu TĐC Hương Sơ thuộc Phường Hương An (Cũ) - (TBA Tái Định Cư Hương Sơ 2 (Vạn đò));
- Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ: 5, 6, 7, 8; Xóm 3, Lệ Khê, P Hương An (Cũ) - (TBA Thống Nhất 7);
- Kiệt 121 Trần Quý Khoáng (TBA Trần Quý Khoáng);
- Xóm 1, Xóm 2 thuộc Hương An (Cũ); Trần Quý Khoáng (TBA Thống Nhất 3)
|
T3, 30/06/2026
|
6:00
|
10:45
|
Nhánh A TBA Cao Văn Khánh. (KV Điện lực Hương Trà)
|
4. Phường Thuận Hóa:
|
T5, 25/06/2026
|
14:00
|
17:30
|
Đường Đống Đa (từ số nhà 11 đến số nhà 21), Võ Văn Tần
|
T7, 27/06/2026
|
5:00
|
11:30
|
Đường Nguyễn Huệ (từ số 62 đến số 72);
Bệnh Viện Trường Đại Học Y - Dược Huế (TBA Đại học Y Khoa 1);
Trường Đại Học Y - Dược, Đại Học Huế (TBA Đại học Y Khoa 2).
|
CN, 28/06/2026
|
7:00
|
14:00
|
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế (TBA VP làm việc các cơ quan TP Huế (Tố Hữu))
|
5. Phường Phong Thái:
|
T6, 26/06/2026
|
8:00
|
14:00
|
- TDP Cổ Bi, TDP Cổ Bi 2, TDP Cổ Bi 3 (TBA Cổ Bi 3);
- TDP Sơn Bồ (TBA Cụm 5 Cổ Bi - CC530014);
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA: Bơm Phong Sơn - CD530128).
|
T7, 27/06/2026
|
7:30
|
16:30
|
Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế Cơ sở 2 (TBA Bệnh viện Phong An 2 - CD530136)
|
T3, 30/06/2026
|
8:40
|
11:20
|
- TDP Hiền Sỹ (TBA Nam Sơn, TBA Nam Sơn 2, TBA Nam Sơn 3);
- TDP Cổ Bi 1, TDP Cổ Bi 2 (TBA Cổ Bi 1, TBA Cổ Bi 4);
- TDP Phe Tư (TBA Phe Tư).
|
6. Phường Phong Điền:
|
T4, 01/07/2026
|
7:00
|
17:00
|
- TDP Trạch Hữu, TDP Đông Lái, TDP Khúc Lý (TBA Trạch Hữu, TBA Khúc Lý, TBA Đông Lái);
- Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm (TBA Quế Lâm);
- Công ty CP Gạch Tuynen Phong Thu (TBA Gạch Phong Thu 2).
|
7. Xã Hưng Lộc:
|
T5, 25/06/2026
|
6:30
|
16:30
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Sơn, TBA Vinh Sơn)
|
8. Xã Lộc An:
|
T6, 26/06/2026
|
6:00
|
14:00
|
Các TBA Đông Hưng 2, TBA Miêu Nha, TBA Ga truồi, TBA Sư Lỗ, TBA Quê Chữ
|
7:30
|
16:30
|
- Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hà Châu, TBA Hà Thành);
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Hà Thành, TBA Bơm Hà Cỏ, TBA Bơm An Sơn Bổn,TBA Cống Truồi);
- Hợp tác xã Nông nghiệp Vinh Hà (TBA Bơm Hà Cỏ);
- Công ty CP Cấp nước Huế (TBA Cống Truồi).
|
9. Phường Thanh Thủy:
|
T6, 26/06/2026
|
14:30
|
17:30
|
Trường Cao đẳng Huế (TBA Trường lái Thủy Phương)
|
T7, 27/06/2026
|
6:30
|
16:30
|
- Các TBA Thủy Dương 1, 2, 5, 6, 8, 9; TBA Thủy Phương 1, TBA Hói cây sen;
- Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương 2, TBA Bơm Thủy Dương);
- Công ty CP 473 (TBA Bơm Thủy Dương);
- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Đèn Đường Thủy Dương 1);
- Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Trường Hải- THACO);
- Công ty TNHH TP SERVER (TBA Tuấn Phát);
- Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Dịch vụ ô tô Huế (TBA Ô tô Trường Hải 2).
|
10. Phường Phú Bài:
|
T6, 26/06/2026
|
7:30
|
11:30
|
Công ty CP Dược Medipharco (TBA CTCP Dược Medipharco)
|
T2, 29/06/2026
|
6:30
|
16:30
|
- Các TBA Phú Sơn 1, 2, 3; TBA Định Cư Phú Sơn (T2), TBA 468 - PHÚ SƠN;
- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (TBA Xử Lý rác thải Phú Sơn);
- Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế) (mã trạm PD530426, PD530437);
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm xử lý rác Phú sơn).
|
T3, 30/06/2026
|
7:15
|
15:30
|
- Công ty CP Xây dựng Thành An Phát, Công ty CP in và Dịch vụ Giáo dục Huế, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An (TBA In Biểu Mẫu);
- Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phương Ấn (TBA Trạm sạc xe điện Hoàng Phương ấn)
|
11. Phường Thủy Xuân:
|
T4, 01/07/2026
|
6:30
|
16:30
|
TBA Tân Ba 1, TBA Tân Ba 2
|
12. Phường Phong Quảng:
|
T5, 25/06/2026
|
8:00
|
9:30
|
TBA Quảng Công 3
|
T4, 01/07/2026
|
5:50
|
17:00
|
TBA Trạm Quảng Ngạn 3
|
13. Xã Đan Điền:
|
T6, 26/06/2026
|
7:35
|
14:45
|
TBA Quảng Lợi 2
|
T7, 27/06/2026
|
5:00
|
13:30
|
- TBA Đông Vinh 6, TBA Đông Phước, TBA Quảng Điền 7, TBA Thủ Lễ 2;
- Trung tâm y tế Quảng Điền (TBA Bệnh Viện Quảng Điền); Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Sịa 1 (TBA Bơm Bố, TBA Bơm kênh trộ); Công ty TNHH MTV Victortex Huế (TBA May Mặc Triệu Phú); Công an xã Quảng Điền (TBA Công An Huyện Quảng Điền).
|
T2, 29/06/2026
|
14:30
|
18:15
|
- TBA Quảng Lợi 6, TBA Quảng Lợi 9;
- Công ty CP 3F Việt (TBA Chăn Nuôi Quốc Trung); Công ty TNHH Công nghệ Xanh Cao Nguyên (TBA CNX Cao Nguyên); Công ty TNHH Công nghệ Xanh Tây Nguyên (TBA CNX Tây Nguyên); Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hải Nguyên (TBA NX Hải Nguyên); Công ty TNHH Công nghệ Xanh Bắc Nguyên (TBA CNX Bắc Nguyên).
|
T4, 01/07/2026
|
5:50
|
12:45
|
TBA Thủy Lập
|
14. Phường Phong Dinh:
|
T7, 27/06/2026
|
8:00
|
10:30
|
HTX Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Mỹ Phú)
|
15. Phường Phong Phú:
|
T2, 29/06/2026
|
7:15
|
16:45
|
- TBA Điền Lộc 4, Nhánh B TBA Điền Lộc 2;
- Công ty CP Điện Gia Lai - Chi nhánh TTC Thừa Thiên Huế (TBA NMĐ Mặt trời Phong Điền); Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (Các mã trạm HD530263, HD530264, HD530275, HD530228, HD530229, HD53023).
|
16. Phường Thuận An:
|
T5, 25/06/2026
|
5:30
|
14:30
|
TDP Hải Tiến, TDP Hải Bình
|
6:00
|
15:00
|
Công ty TNHH Thành công Lighting (TBA BA TĐC B5 Thuận An)
|
T7, 27/06/2026
|
5:30
|
15:30
|
TDP Diên Trường
|
17. Phường Dương Nỗ:
|
T7, 27/06/2026
|
5:30
|
15:30
|
TDP Mỹ An, TDP Lưu Khánh, TDP Dương Nỗ Đông, TDP Phò An
|
T4, 01/07/2026
|
5:30
|
16:00
|
TDP Tân Lập, TDP Mậu Tài, TDP Thanh Tiên, TDP Lại Ân
|
18. Phường Mỹ Thượng:
|
T7, 27/06/2026
|
5:30
|
15:30
|
- TDP Chiếc Bi, TDP Ngọc Anh;
- Viện Công Nghệ Sinh Học, Đại Học Huế (TBA Công nghệ Sinh học);
- Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Song Ngữ Quốc Tế Học Viện Anh Quốc - Huế (TBA UK ACADEMY Huế)
|
19. Xã Phú Vinh:
|
T3, 30/06/2026
|
5:30
|
14:30
|
Thôn 1, Thôn 3
|
20. Xã A Lưới 5:
|
T6, 26/06/2026
|
7:00
|
11:30
|
Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ: Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn (TBA NLSXS Solar); Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA (TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam (TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải (TBA NLVH Solar); Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch (TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).
|
21. Xã A Lưới 2:
|
T4, 01/07/2026
|
7:30
|
17:30
|
- Các Thôn Tà Roi, Thôn Pâr Nghi 1, Thôn A Ngo, Thôn Bình Sơn, Thôn Diên Mai;
- Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (TBA Trạm sạc VINFAST CHXD 26).
|
22. Xã A Lưới 3:
|
T4, 01/07/2026
|
7:30
|
17:30
|
Thôn Quảng Thọ, Thôn Quảng Phú
|
23. Xã Chân Mây Lăng Cô:
|
T5, 25/06/2026
|
6:00
|
12:00
|
Thôn Thủy Yên Thôn, xã Chân Mây Lăng Cô (TBA Lộc Thủy 7)
|
8:00
|
11:00
|
Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA THU PHÍ HẦM PHƯỚC TƯỢNG - PHÚ GIA)
|
T7, 27/06/2026
|
Từ 22:00
ngày 27/06
|
Đến 6:00
ngày 28/06
|
Công ty CP Long Motor Huế (Các trạm GD530425 GD530429 GD530430)
|
CN, 28/06/2026
|
Từ 22:00
ngày 28/06
|
Đến 6:00
ngày 29/06
|
Công ty CP Kim Long Motor Huế (TBA Kim Long Motor - GD530400)
|
24. Xã Phú Lộc:
|
T5, 25/06/2026
|
7:30
|
11:30
|
- Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA CS T1 Phú Lộc,TBA Mũi Né);
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Lộc Huế, Công ty TNHH MTV Xây dựng TMDV Nam Kinh (TBA Ngân hàng NN PTNT - Chi nhánh Phú Lộc);
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Lộc (TBA Đài PTTH Phú Lộc);
- Công ty CP Vedana Resort (TBA Khu sinh thái Vedana, TBA Khu sinh thái Vedana 2, TBA Vedana 3, TBA Vedana 4);
- Công ty TNHH MTV Khu du lịch sinh thái Vedana (TBA Vedana 3).
|
25. Xã Vinh Lộc:
|
T7, 27/06/2026
|
7:00
|
12:00
|
TBA Vinh Giang 3, TBA Vinh Giang 4
|
26. Phường Kim Trà:
|
T2, 29/06/2026
|
6:00
|
12:00
|
TBA Vân Cù 2
|
T4, 01/07/2026
|
6:00
|
11:30
|
Nhánh A TBA Lê Thuyết
|
27. Phường Hương Trà:
|
T2, 29/06/2026
|
13:00
|
18:30
|
Trung tâm Y tế Hương Trà (TBA Trung tâm y tế TX Hương Trà)
|
28. Xã Bình Điền:
|
T6, 26/06/2026
|
7:00
|
11:30
|
TBA Hồng Tiến 1