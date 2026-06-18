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ClockThứ Bảy, 11/07/2026 14:36

Tạo thương hiệu cá nhân trong thời đại số

HNN - Mạng xã hội đang thay đổi cách mỗi người khẳng định năng lực và kết nối với cộng đồng. Ai cũng có thể xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua công việc và những giá trị mình theo đuổi. Trong thời đại số, đây dần trở thành một lợi thế để mở rộng cơ hội nghề nghiệp và tạo dựng niềm tin.

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 Chị Hồ Thị Nhật Phương (ngoài cùng, bên phải) luôn tận dụng cơ hội để xây dựng và lan tỏa hình ảnh cá nhân gắn với công việc. Ảnh: NVCC

“Tấm danh thiếp” trên không gian số

Mỗi ngày, chị Hồ Thị Nhật Phương, chủ doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ sâm Bố Chính tại Huế, đều dành thời gian cập nhật trang Facebook cá nhân. Có khi là video ghi lại hành trình đến các vùng trồng sâm ở A Lưới, Nam Đông, giới thiệu quy trình chăm sóc cây sâm. Có khi là những bài viết và hình ảnh về quá trình nghiên cứu, phát triển các sản phẩm như nước hoa sâm, kẹo mè xửng sâm hay củ sâm tươi. Công việc ấy được chị duy trì suốt ba, bốn năm nay.

Khách hàng thường dành thời gian tìm hiểu người đứng sau doanh nghiệp trước khi quyết định hợp tác hoặc sử dụng sản phẩm.

“Tôi muốn mọi người biết mình là ai, làm việc như thế nào trước khi nghĩ đến chuyện hợp tác và mua sản phẩm”, chị chia sẻ. Cũng nhờ mạng xã hội mà nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của chị Phương, giúp chị tự tin hơn trong quá trình khởi nghiệp.

Không riêng những người làm kinh doanh, việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm. Nguyễn Ngọc Anh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, lựa chọn TikTok để chia sẻ những video giới thiệu địa danh, ẩm thực và trải nghiệm du lịch tại Huế. Mỗi nội dung đều được đầu tư từ khâu lên ý tưởng, quay dựng đến biên tập nhằm mang đến góc nhìn gần gũi về vùng đất Cố đô.

Ban đầu, Ngọc Anh chỉ muốn lưu lại hành trình khám phá quê hương và rèn luyện kỹ năng sáng tạo nội dung. Sau một thời gian, nhiều video thu hút lượng người xem ổn định, giúp kênh được các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực và dịch vụ biết đến. Nhiều lời mời quảng cáo, hợp tác sản xuất nội dung cũng đến từ những sản phẩm đã đăng tải trên nền tảng này.

“Mỗi video đều phản ánh cách mình làm việc. Khi khách hàng xem được những dự án đã thực hiện, họ dễ tin tưởng hơn”, Ngọc Anh cho biết.

Giá trị tạo nên “thương hiệu”

Theo bà Thái Thị Thu, chuyên gia tư vấn xây dựng thương hiệu cá nhân, nhiều người vẫn đồng nhất thương hiệu cá nhân với việc xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội hoặc sở hữu lượng người theo dõi lớn. Tuy nhiên, mạng xã hội chỉ là công cụ. Điều tạo nên thương hiệu vẫn là năng lực, uy tín và những giá trị của sản phẩm mà mỗi người xây dựng, thực hiện. Khi nền tảng ấy đủ vững, hình ảnh cá nhân mới có thể tạo được niềm tin.

Việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng đặt ra không ít áp lực.

Thực tế cũng có những trường hợp đầu tư rất nhiều cho hình ảnh trên mạng xã hội nhưng lại ít dành thời gian nâng cao năng lực trong lĩnh vực mình theo đuổi. Nhiều người dành hàng giờ để quay video, chụp ảnh, viết nội dung hay theo dõi tương tác. Một số người chạy theo lượt xem, lượt tương tác, sẵn sàng tạo nội dung gây tranh cãi để thu hút sự chú ý.

“Hình ảnh có thể giúp một người tạo ấn tượng ban đầu, nhưng điều giữ khách hàng, đối tác hay cộng đồng ở lại vẫn là giá trị thật. Nếu hình ảnh và năng lực không song hành, thương hiệu cá nhân sẽ rất khó bền vững”, bà Thu nhận định.

Trong thời đại số, việc xây dựng thương hiệu cá nhân dần trở thành nhu cầu của nhiều người. Song, được nhiều người biết đến và được nhiều người tin tưởng lại là hai câu chuyện khác nhau. Khoảng cách ấy được lấp đầy bằng năng lực, sự tử tế và cách mỗi người giữ uy tín trong công việc hằng ngày. Đó mới là “thương hiệu” có giá trị.

BẠCH CHÂU
 Từ khóa:
tạo thương hiệu cá nhânthời đại số
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