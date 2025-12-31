Dư địa mới cho nguồn thu ngân sách

Các công đoạn lắp ráp ô tô tại Công ty CP Kim Long Motor Huế. Ảnh: Kim Long Motor

Công nghiệp nổi bật trong cấu trúc thu

Nếu trước đây nguồn thu của Huế phụ thuộc chủ yếu vào thương mại - dịch vụ và du lịch, thì nay các ngành công nghiệp và sản xuất quy mô lớn đang nổi lên như những trụ cột mới. Sự dịch chuyển này kéo theo yêu cầu đổi mới về cách quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng bài bản và dài hạn hơn.

Hiện cấu trúc thu ngân sách ghi nhận sự đóng góp nổi bật của các doanh nghiệp (DN) như Công ty CP Kim Long Motor Huế, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, các DN ngành dệt may cùng nhóm DN dịch vụ lưu trú - du lịch. Mỗi DN đều có những thế mạnh riêng nhưng điểm chung là cùng góp phần duy trì “huyết mạch” tài chính cho thành phố.

Ông Nguyễn Tiến Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Huế chia sẻ: “Trước đây nguồn thu chủ yếu của Công ty đến từ việc gia công, nhưng nay với chuỗi sản phẩm tự thiết kế, tự chủ nguyên liệu nên mức đóng góp của Công ty cho ngân sách tăng đáng kể”.

Theo Sở Tài chính, nguồn thu từ lĩnh vực dệt may tiếp tục ổn định. Bên cạnh đó, Kim Long Motor Huế dù mới hoạt động nhưng đã sớm góp mặt trong nhóm DN nộp thuế cao của thành phố.

Thông tin từ Chi cục Thống kê thành phố cho biết, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam (sản xuất găng tay) dự kiến đạt 26.946 tấn sản phẩm (kế hoạch 24.000 tấn) trong năm nay, vượt so với kế hoạch gần 3.000 tấn và tăng 12,3% so với cùng kỳ. Theo đó, số nộp ngân sách cũng dự kiến tăng. Trong bức tranh chung đó, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tiếp tục đóng góp mức thuế tiêu thụ đặc biệt lớn. Dù thị trường bia có nhiều biến động nhưng DN vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho rằng: “Thành phố cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để DN đưa các dự án mở rộng vào hoạt động, từ đó tăng thu ngân sách”.

Song song với công nghiệp, khu vực dịch vụ - du lịch tiếp tục là “xương sống” của nguồn thu nội đô. Các khách sạn 4 - 5 sao, hệ thống homestay cao cấp, DN lữ hành và vận tải - thương mại tiếp tục đóng góp quan trọng qua thuế VAT và thuế thu nhập DN.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, lượng khách quốc tế từ Hàn Quốc, Thái Lan, Úc và châu Âu tăng mạnh trong năm qua, giúp nguồn thu dịch vụ duy trì mức tăng trưởng tích cực.

Công nhân Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế kiểm tra các thông số kỹ thuật của động cơ YUCHAI vừa mới ra mắt

Tháo gỡ các điểm nghẽn

Theo Chi cục Thống kê thành phố, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030, Huế cần nguồn vốn lên tới 252.000 tỷ đồng. ICOR đã cải thiện (từ 11,9 năm 2021 xuống ước 5,64 năm 2025) nhưng thách thức về thiên tai và biến động thị trường vẫn hiện hữu.

Cơ quan thuế cũng cho biết, các vướng mắc của Kim Long Motor Huế đã được tháo gỡ, thành phố đang phối hợp hoàn thuế từ nguồn Trung ương giúp DN phục hồi dòng tiền. Hiện thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do Quốc hội và Trung ương giao, đồng thời phấn đấu vượt kế hoạch UBND thành phố đề ra. Đại diện ngành thuế nhấn mạnh, cơ cấu thu phải dịch chuyển sang các nguồn dài hạn hơn, kèm theo ưu tiên giải phóng mặt bằng và hỗ trợ DN.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương nhận định, nhiều khoản thu lớn đang tăng cao so với cùng kỳ, tạo dư địa quan trọng cho tăng trưởng. Tuy nhiên, để duy trì đà này, thành phố phải tập trung xử lý vướng mắc trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Phan Quý Phương nhấn mạnh, muốn đẩy mạnh tăng trưởng, cần sớm tháo gỡ khó khăn ở các dự án ngoài ngân sách. Các thủ tục liên quan dự án phải được rà soát, đơn giản hóa tối đa; giải phóng mặt bằng cần được coi là ưu tiên hàng đầu vì đây là khâu đang làm chậm nhiều dự án quan trọng.

Cùng với đó, thành phố triển khai Đề án chống thất thu trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại điện tử, xây dựng tư nhân… nhằm mở rộng nguồn thu và đảm bảo công bằng về thuế. Huế cũng đang tháo gỡ khó khăn tại các khu - cụm công nghiệp để tạo quỹ đất sản xuất cho DN nhỏ và vừa.

Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh nguồn thu lớn nhất vẫn đến từ khách lưu trú và chi tiêu. Thành phố cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng du lịch, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.