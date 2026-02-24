  • Huế ngày nay Online
Xuân mới trên đất Bình Điền

HNN - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, dọc theo tuyến đường dẫn vào xã vùng gò đồi Bình Điền rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay trong gió. Màu đỏ của cờ như hòa cùng màu nắng mới, tô điểm cho những rừng keo tràm xanh ngát, tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống. Trong không khí hân hoan, câu chuyện về những “đồng vốn nghĩa tình” đang lan tỏa khắp các thôn, trở thành niềm hy vọng và niềm tin sắt son của bà con nhân dân.

Người dân Bình Điền ươm cây giống phát triển rừng sản xuất 

Cầu nối đưa “ý Đảng” đến lòng dân

Chúng tôi ghé thăm gia đình chị Hà Thị Hòa ở thôn Hòa Dương, một trong những hộ phát triển kinh tế tiêu biểu của xã. Chị Hòa kể: Trước đây, gia đình tôi khó khăn, muốn làm ăn mà không có vốn. Năm 2022, được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ hướng dẫn tôi làm thủ tục tín chấp cho vay 100 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hương Trà để đầu tư cải tạo đất vườn, mua giống cây keo, cây ăn quả phát triển trồng rừng và cây đặc sản. Nhờ đó, gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định và nguồn tích lũy lâu dài từ việc trồng rừng. Có nguồn vốn chính sách hỗ trợ, gia đình mới có thành quả kinh tế như hôm nay. Đây là một chủ trương của Đảng rất hợp lòng dân…

Rời nhà chị Hòa, chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của anh Nguyễn Quốc Triều tại thôn Đông Hòa - một trong những tấm gương khởi nghiệp từ vốn vay chính sách hộ mới thoát nghèo. Chỉ tay về phía ao cá, chuồng trại chăn nuôi và vườn cây ăn quả, anh Triều phấn khởi: “Vốn chính sách thực sự là chìa khóa mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho gia đình tôi. Nhờ có lãi suất ưu đãi nên tôi mạnh dạn mở rộng mô hình sản xuất và tạo thêm việc làm cho bà con trong vùng”.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả tối đa, không thể không nhắc đến vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, những người trực tiếp đưa “ý Đảng” đi sâu vào đời sống. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Điền Hoàng Thị Tuyết chia sẻ: Hội hiện quản lý hơn 95 tỷ đồng dư nợ cho 1.288 khách hàng. Chúng tôi xác định mỗi tổ vay vốn không chỉ là nơi giải ngân, mà còn là nơi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hình ảnh những đảng viên, hội viên gương mẫu đi đầu trong việc vay vốn làm ăn và trả nợ đúng hạn đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

“Đòn bẩy” cho vùng đất khó

Bám sát định hướng phát triển của Ngân hàng CSXH trong giai đoạn mới, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Trà đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung toàn bộ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Lê Xuân Trung, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Trà cho biết, với địa bàn rộng sau sáp nhập như Bình Điền, đơn vị phải nỗ lực nhiều hơn để mang dòng vốn đến đúng địa chỉ. Dịp Tết này, NHCSXH Hương Trà ưu tiên giải ngân nhanh để bà con có vốn quay vòng sản xuất, đảm bảo ai cũng có cái Tết sung túc.

Đánh giá về vai trò của tín dụng chính sách, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền khẳng định: Bình Điền là địa bàn đặc thù, được sáp nhập từ các xã Hương Bình, Bình Thành và Bình Tiến cũ, diện tích rộng, địa hình phức tạp nên công tác quản lý nói chung gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng bộ xã, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “đòn bẩy” chủ lực để giảm nghèo bền vững. Việc sáp nhập giúp chúng tôi tập trung nguồn lực hơn và NHCSXH chính là cầu nối để chúng tôi hoàn thành tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: QUỐC TUẤN
