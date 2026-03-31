Ký kết hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND và các sở, ngành liên quan. Về phía Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có ông Nghiêm Hạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác là dấu mốc quan trọng, không chỉ củng cố quan hệ hợp tác giữa hai bên mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới: “Chương trình làm việc hôm nay đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới giữa thành phố Huế và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị”.

Theo lãnh đạo thành phố, trên cơ sở các buổi làm việc trước đó, hai bên đã thống nhất định hướng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang - mở rộng đô thị, xây dựng các khu chức năng mới; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu và các lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp.

Đặc biệt, Tập đoàn đã đề xuất nghiên cứu triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc La Sơn - Cảng Chân Mây, đường Vành đai 2 và Vành đai 3. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển.

“Việc triển khai thành công các dự án này sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, di sản”, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Phát biểu đáp từ, ông Nghiêm Hạo bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn phát triển của Huế và cam kết đồng hành lâu dài cùng địa phương: “Huế là thành phố giàu tiềm năng phát triển với định hướng rõ ràng. Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương mong muốn phát huy thế mạnh về đầu tư, xây dựng hạ tầng để cùng thành phố triển khai các dự án quy mô lớn, hiện đại, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Ông cũng cho biết, Tập đoàn sẽ huy động nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế để phối hợp chặt chẽ với thành phố trong việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án, bảo đảm hiệu quả, chất lượng và tính bền vững.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị, giao thông; chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị; đồng thời phối hợp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Trong đó, trọng tâm là các dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025, Huế đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, đồng thời là trung tâm khoa học - công nghệ và giáo dục chất lượng cao của cả nước. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để các dự án hợp tác sớm được triển khai hiệu quả.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế.