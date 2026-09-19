Tháo gỡ hàng nghìn dụng cụ bẫy chim, cò tại xã Phú Lộc

Tiêu hủy cò giả dùng để bẫy chim, cò.

Tại thôn Hòa Mậu và thôn Phước Tượng, các lực lượng gồm Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Lộc, Hạt Kiểm lâm Nam sông Hương và Vườn Quốc gia Bạch Mã tập trung rà soát những khu vực có hoạt động đặt bẫy chim, cò, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các dụng cụ bẫy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tháo dỡ, tiêu hủy khoảng 2.000 cò xốp và 8.000 que dính nhựa được sử dụng làm dụng cụ bẫy chim, cò; đồng thời giải cứu, thả 15 cá thể cò trắng về môi trường tự nhiên.

Hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng săn bắt chim trái quy định, góp phần bảo vệ các loài chim hoang dã và môi trường sinh thái trên địa bàn.