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“Ngày về thôn bản” giúp dân thu hoạch lúa ở Cưr Xo

HNN.VN - Ngày 19/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với lực lượng dân quân, an ninh, trật tự ở cơ sở xã A Lưới 4 tổ chức giúp người dân thu hoạch lúa tại Cưr Xo, cụm dân cư thuộc thôn Hương Lâm, trong chương trình “Ngày về thôn bản”.

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 Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng ở xã A Lưới 4 giúp dân thu hoạch lúa ở Cưr Xo.

Cánh đồng cụm dân cư Cưr Xo có địa hình đồi dốc, các thửa ruộng nằm rải rác, đường xuống nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc và trơn trượt nên khó đưa máy móc vào thu hoạch. Vì vậy, người dân chủ yếu phải thu hoạch lúa bằng phương pháp thủ công.

Nắm tình hình các hộ còn khó khăn về nhân lực, tranh thủ ngày cuối tuần, thời tiết thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cùng các lực lượng xuống đồng hỗ trợ người dân gặt, bó, vận chuyển lúa về điểm tập kết. Lúa được tuốt ngay sau khi đưa về, sau đó làm sạch, đóng bao và vận chuyển về nhà.

Các lực lượng đã hỗ trợ thu hoạch hơn 4 sào lúa của gia đình ông Hồ Văn Xáp và ông Hồ Văn Sương. Đây là hai gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, ít nhân lực lao động.

Hoạt động giúp dân thu hoạch lúa được Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt triển khai trong chương trình “Ngày về thôn bản”, nhằm hỗ trợ các hộ khó khăn hoàn thành thu hoạch, bảo đảm mùa vụ.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
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