Thu hút đầu tư có chọn lọc: Nhìn từ Nhà máy bia Phú Bài

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (giữa) thăm Nhà máy sản xuất bia Phú Bài

Lựa chọn nhà đầu tư có năng lực

Nhiều năm qua, chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài ở Huế không chỉ dừng lại ở việc gia tăng số lượng dự án mà còn hướng đến lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ và chiến lược phát triển dài hạn. Trong đó, sự hiện diện của Tập đoàn Carlsberg ở Huế là một điển hình trong quá trình hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp quốc tế.

Ra đời vào năm 1990, cơ sở sản xuất còn hạn chế về quy mô, nhưng Nhà máy bia Phú Bài từng bước được đầu tư mở rộng, gắn với quá trình cải thiện môi trường đầu tư của địa phương. Năm 1994, nhà máy chính thức liên doanh với Tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch), tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ và phương thức quản trị hiện đại. Qua thời gian, cùng với môi trường đầu tư ổn định, Nhà máy bia Phú Bài từng bước mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, khẳng định vị thế trong hệ thống toàn cầu của Tập đoàn Carlsberg.

Dấu mốc quan trọng là Nhà máy bia Phú Bài đầu tư mở rộng nhà máy, khánh thành vào tháng 8/2025 với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD. Sau khi mở rộng, công suất nhà máy tăng khoảng 50%, đưa cơ sở tại Khu Công nghiệp Phú Bài trở thành nhà máy bia có quy mô lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Đại diện lãnh đạo Carlsberg Việt Nam chia sẻ: Huế không chỉ là nơi đặt nhà máy mà đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành công nghiệp bia. Các sản phẩm mang thương hiệu Huda và nhiều dòng bia khác được phân phối rộng rãi trong nước, đồng thời xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu không chỉ phụ thuộc vào quy mô sản xuất mà còn đòi hỏi sự đáp ứng đồng bộ về công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn chất lượng. Các sản phẩm mang thương hiệu Huda từng bước được mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương. Để có quy trình này, thành phố đã quan tâm hỗ trợ nhiều mặt về hoàn thiện hạ tầng, quảng bá, kết nối với các ngành công nghiệp phụ trợ trong nước.

Gắn việc phát triển bền vững với khả năng lan tỏa đầu tư

Sự lớn mạnh của Carlsberg Việt Nam, Nhà máy bia Phú Bài đã góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực liên quan như vận tải, dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ; qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất tại địa phương.

Hiện nay, Carlsberg Việt Nam thuộc nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất của Huế, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách thuế của địa phương. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra ở địa phương không chỉ là quy mô đóng góp mà còn là tính bền vững và khả năng lan tỏa của các dự án đầu tư.

Các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng chú trọng đến yếu tố môi trường, vì vậy, thành phố đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các dự án đầu tư. Điều đó buộc doanh nghiệp phải chú trọng đổi mới công nghệ, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải. Đó cũng là lý do Nhà máy bia Phú Bài đã triển khai một số giải pháp cải tiến sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng nước và năng lượng, phù hợp với định hướng phát triển xanh của địa phương. Cụ thể, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành dây chuyền nấu bia mới giúp tiết kiệm khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng; hiệu suất sử dụng nước đạt 2,09 hl/hl, thuộc nhóm cao trong hệ thống Carlsberg tại châu Á. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo thông qua chứng nhận iREC, kết hợp lò hơi sinh khối và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Nhà máy bia Phú Bài đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028 và bảo đảm 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế vào năm 2026. Hiện nay, Nhà máy bia Phú Bài có kế hoạch mở rộng đầu tư xây dựng nhà kho phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên phần đất liền kề nhà máy hiện tại, với diện tích khoảng 16ha, đang được các ban, ngành địa phương xem xét. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Nhà máy duy trì, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại dịp thăm, làm việc với lãnh đạo Nhà máy bia Phú Bài đầu năm 2026, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế cho rằng, không riêng Nhà máy bia Phú Bài, để duy trì và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp ở Huế cần tiếp tục đầu tư về chiều sâu, nâng cao năng lực quản trị và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Thành phố Huế xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định; đồng thời định hướng thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn. Việc phát triển hạ tầng, quỹ đất và nguồn nhân lực sẽ được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ sở để Huế tiếp tục tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu theo hướng bền vững.