Kim Trà: Xử lý tình trạng bẫy, bắt chim trời

HNN.VN - Chiều 20/9, chính quyền phường Kim Trà phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc sông Hương ra quân xử lý tình trạng đặt bẫy chim trời trên địa bàn.

 Thu giữ các dụng cụ để bẫy bắt chim trời tại cánh đồng ở thôn Vân Cù

Sau thời gian ngắn ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ 50 cọc tre, 700m lưới, 10 con cò giả tại cánh đồng ở thôn Vân Cù (Hương Toàn cũ).

“Ngoài địa điểm này, cánh đồng Bàu Keng, cánh đồng cạnh chùa Nam Thanh (Hương Toàn cũ), cùng một số khu vực có nhiều đồng rộng ở Hương Xuân, Hương Chữ (cũ) cũng trong diện có nguy cơ cao nên chúng tôi sẽ tổ chức theo dõi, ngăn ngừa tình trạng bẫy, bắt chim trời”, ông Diễn cho hay.

Liên quan công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và các loài chim trời trên địa bàn, ông Hoàng Thế Diễn kêu gọi người dân chủ động tố giác các đối tượng vi phạm thông qua đường dây nóng 084.477.3030, hoặc theo các số điện thoại 0234.3557.261 (Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc sông Hương)0914.289.155  (ông Hoàng Thế Diễn - Hạt trưởng) để phối hợp tiếp nhận, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

