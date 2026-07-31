Khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế Liên Bệnh viện năm 2026

Gần 200 bài báo cáo chuyên đề được trình bày tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội nghị, được tổ chức bởi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp Bệnh viện Đà Nẵng và các bệnh viện thành viên, nhằm thúc đẩy hợp tác chuyên môn, cập nhật các tiến bộ y học hiện đại và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đây là diễn đàn khoa học quy mô lớn với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế đến từ Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc cùng nhiều cơ sở y tế, trường đại học uy tín.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Đối với thành phố Đà Nẵng, phát triển y tế chất lượng cao luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố xác định đầu tư cho y tế không chỉ là đầu tư cho an sinh xã hội, mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững.

Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống y tế hiện đại, từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền trung-Tây Nguyên.

“Tôi tin tưởng rằng những nội dung được trình bày và thảo luận tại Hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và mở rộng hợp tác giữa các cơ sở y tế, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh”, bà Thi nhấn mạnh.

Với chủ đề xuyên suốt “Y học thực chứng với góc nhìn đa chiều”, hội nghị có gần 200 bài báo cáo gồm các bài giảng chuyên đề (Keynote), báo cáo khoa học, hội thảo vệ tinh, các phiên trình diễn kỹ thuật (Live Case), cuộc thi Báo cáo viên trẻ xuất sắc cùng nhiều phiên thảo luận chuyên môn.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là các phiên Live Case được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ và phòng can thiệp, giới thiệu nhiều kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật robot Da Vinci trong tiết niệu, thay khớp gối bằng robot CORI, phẫu thuật nội soi cột sống, can thiệp tim bẩm sinh, can thiệp động mạch vành phức tạp, cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đang được triển khai tại các bệnh viện lớn trong nước.

Là đơn vị đồng phối hợp tổ chức Hội nghị, Bệnh viện Đà Nẵng tham gia với 31 báo cáo khoa học, bao gồm 2 ca phẫu thuật/can thiệp trình diễn và 29 bài báo cáo.

Nhiều kết quả nghiên cứu nổi bật được công bố, phản ánh năng lực triển khai các kỹ thuật cao tại bệnh viện như ghép gan từ người hiến sống, phẫu thuật thần kinh có theo dõi điện sinh lý, phẫu thuật ung thư tiêu hóa, can thiệp tim mạch, đột quỵ, trí tuệ nhân tạo trong y tế, điều dưỡng, dinh dưỡng lâm sàng và nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trao Bằng khen cho Bác sĩ Tsai Chien-Sung, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tri-Service (Đài Loan, Trung Quốc), ghi nhận những đóng góp trong hợp tác và phát triển chuyên môn y tế.

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 2/8.

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