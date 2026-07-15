Giữ rừng giữa mùa khô

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa.

Phương án sẵn sàng từ khi chưa có cháy

Với diện tích rừng lớn, địa hình đồi núi phức tạp và thời tiết nắng nóng kéo dài, TP. Huế luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Ngay từ đầu mùa khô năm 2026, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố cùng các đơn vị chủ rừng rà soát, hoàn thiện phương án PCCC rừng phù hợp với từng địa bàn trọng điểm.

Tại các đơn vị quản lý rừng, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc bố trí lực lượng, khả năng chỉ huy, phương án phối hợp chữa cháy. Đồng thời, rà soát, bảo dưỡng máy bơm, dụng cụ chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc và các điều kiện hậu cần để bảo đảm sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Công tác tuần tra, canh gác tại các khu vực trọng điểm được tăng cường; việc phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa; theo dõi, cảnh báo cấp độ nguy hiểm cháy rừng được triển khai thường xuyên. Lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn trong sản xuất, sinh hoạt, không đốt thực bì và xử lý thực vật khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Ông Đinh Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch PCCC rừng; đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện phương án theo phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng”. Vào những thời điểm cấp cảnh báo cháy rừng ở mức cao, lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh.

Giữ rừng bắt đầu từ ý thức cộng đồng

Bên cạnh công tác phòng ngừa, các lực lượng chức năng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng ứng trực để xử lý kịp thời khi xảy ra cháy, không để những đám cháy nhỏ phát triển thành cháy lớn. Điển hình, vào khoảng 9 giờ ngày 26/6, Công an xã A Lưới 5 tiếp nhận tin báo của người dân về vụ cháy rừng tại thôn Chi Đu Nghĩa. Xác định nguy cơ cháy lan rất lớn do thời tiết nắng nóng, gió mạnh và địa hình đồi núi phức tạp, đơn vị nhanh chóng huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng kiểm lâm, quân sự, chính quyền địa phương và người dân tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng khẩn trương phát đường băng cản lửa, khoanh vùng, tổ chức chữa cháy trong điều kiện khói bụi dày đặc, nhiệt độ cao và nhiều nguy cơ mất an toàn. Sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lan sang diện tích rừng lân cận, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo Thiếu tá Văn Đức Hiệp, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế, ngoài việc thường xuyên phối hợp tập huấn kỹ năng PCCC rừng cho các chủ rừng và lực lượng tại chỗ, đơn vị còn cập nhật đầy đủ nguồn nước, đường tiếp cận và các điều kiện phục vụ chữa cháy trên hệ thống thông tin chỉ huy. Từ đó, giúp rút ngắn thời gian triển khai lực lượng khi có sự cố xảy ra.

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ cháy rừng đều xuất phát từ sự bất cẩn của con người như đốt thực bì, xử lý nương rẫy, đốt ong, đốt vàng mã hoặc sử dụng lửa trong rừng không đúng quy định. Chỉ một tàn lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi hàng chục hecta rừng, gây thiệt hại lớn về tài nguyên, môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, bảo vệ rừng không còn là nhiệm vụ riêng của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC rừng, không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng khi không bảo đảm an toàn; chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện nguy cơ cháy. Chỉ khi mỗi người cùng nâng cao ý thức và hành động có trách nhiệm, những cánh rừng xanh mới được bảo vệ bền vững trước hiểm họa cháy rừng.