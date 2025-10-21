Phường An Cựu thành lập 4 tổ tự quản bảo vệ rừng thông

Diễn tập phương án dập tắt đám cháy nhỏ

Tại lễ phát động, Công an phường An Cựu đã thành lập 4 tổ tự quản bảo vệ rừng thông nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Mỗi tổ gồm 16 thành viên, với sự tham gia của các lực lượng: Tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ an ninh cơ sở, đại diện Mặt trận, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Lâm trường Tiền Phong, dân quân tự vệ…

Nhiệm vụ của các tổ là đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo các hành vi vi phạm; phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp gây nguy cơ cháy rừng, góp phần giữ vững an toàn rừng trên địa bàn.

Đặc biệt, các tổ chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; vận động người dân không đốt vàng mã khi đi viếng mộ tại khu vực xung quanh núi Thiên Thai.

Phát hiện, nhắc nhở và báo cáo kịp thời các trường hợp có hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, như đốt vàng mã, sử dụng lửa tại nghĩa trang, nghĩa địa hoặc khu vực tiếp giáp rừng. Các trường hợp không chấp hành hoặc mang theo vàng mã để đốt sẽ được ghi nhận, thông báo cho UBND phường và các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định.

Sau lễ phát động, UBND phường An Cựu đã tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút chiều 30/3, tại núi Tam Thai, phường An Cựu xảy ra một vụ cháy nhỏ. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân tự ý đốt rác dẫn đến cháy lan. Dù không gây thiệt hại lớn, song vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ cháy rừng ngay từ đầu mùa nắng nóng.