Luật Thi hành án dân sự 2025: Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Ông Lê Ngọc Anh - Phó Trưởng Thi hành án Dân sự TP. Huế.

Ông Lê Ngọc Anh khẳng định: Luật THADS 2025 thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp, kiểm soát quyền lực trong hoạt động THADS. Đồng thời, hoàn thiện các quy định về quyền, nghĩa vụ của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan THADS, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, người có thẩm quyền trong THADS; vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khác trong THADS; hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả THADS; tăng cường các điều kiện bảo đảm, đáp ứng yêu cầu quản lý và hoạt động THADS.

Sau 1 năm sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, hoạt động của THADS đáp ứng như thế nào đối với các mục tiêu: Tinh gọn đầu mối quản lý, bảo đảm công tác chỉ đạo chuyên môn thông suốt và chuyển đổi số hiệu quả, thưa ông?

THADS thành phố Huế đã tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Cục Quản lý THADS về thực hiện Kết luận số 162-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, THADS thành phố Huế trực thuộc Cục Quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp, trong đó có 4 phòng THADS khu vực (giảm được 5 đơn vị, tương ứng giảm 38% đầu mối so với trước đây và giảm 20% biên chế). Các phòng THADS khu vực được đặt tương đồng, thống nhất với 4 tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân khu vực. Sau hơn 1 năm vận hành tổ chức bộ máy theo mô hình mới, hoạt động của THADS thành phố Huế đã từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế và đã cơ bản hiện thực hóa được mục tiêu: Tinh gọn đầu mối quản lý, tập trung nguồn lực cho cơ sở, bảo đảm công tác chỉ đạo chuyên môn thông suốt, kịp thời và hiệu quả.

Một nội dung khá quan trọng được quan tâm trong công tác tổ chức THADS là vấn đề tự nguyện và không tự nguyện thi hành các vụ việc THADS thông thường. Theo ông, vấn đề này đang diễn biến trong thực tiễn như thế nào?

Thực tiễn công tác THADS tại thành phố Huế cho thấy, không ít vụ việc đương sự tự nguyện chấp hành ngay khi nhận được quyết định của cơ quan THADS, thậm chí có nhiều trường hợp họ tự nguyện thi hành trước khi cơ quan THADS ban hành quyết định thi hành án.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ việc đương sự cố ý không chấp hành, có thái độ chống đối, trốn tránh thực thi các nghĩa vụ đã được bản án của tòa án tuyên. Đối với trường hợp này, THADS thành phố Huế sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành cưỡng chế để bản án của tòa án được thi hành trên thực tế, qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cá nhân và tổ chức.

Hiện vẫn đang tồn tại khá nhiều khó khăn trong quá trình thi hành án. Luật mới điều chỉnh những vướng mắc này như thế nào, thưa ông?

Đúng vậy, bên cạnh những khó khăn do người phải thi hành án không hợp tác, công tác THADS còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Hiện nay, THADS thành phố Huế có 29 chấp hành viên. Số việc, tiền phải giải quyết tính đến 7 tháng đầu năm 2026, mỗi chấp hành viên phải giải quyết 300 vụ việc, với số tiền 150 tỷ đồng, gần như tương đương khối lượng công việc trung bình của một đơn vị (với 8 - 9 biên chế) trước đây. Dự báo còn tăng cao trong những tháng còn lại của năm 2026, cho thấy khối lượng công việc của mỗi chấp hành viên là rất lớn. Một số cơ quan có thẩm quyền còn chậm phối hợp, trả lời cơ quan THADS về việc xác minh điều kiện thi hành án. Nhiều tài sản là bất động sản có biến động, chồng lấn về diện tích, tài sản gắn trên đất so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi Luật THADS 2025 có hiệu lực, những điều chỉnh quan trọng của luật được hy vọng sẽ là giải pháp giải quyết các điểm nghẽn hiện nay, đó là khắc phục tình trạng chậm phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành bằng cơ chế ràng buộc trách nhiệm phối hợp trong THADS. Trong đó, quy định rõ cơ chế, thời hạn và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc cung cấp thông tin, xác minh điều kiện thi hành án và áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế; tháo gỡ vướng mắc về tài sản, bất động sản có biến động thông qua việc quy định quy trình xử lý tài sản minh bạch, rõ ràng.

Để nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn, THADS thành phố sẽ tập trung làm tốt những nhóm giải pháp nào?

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác, THADS thành phố Huế sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính: Tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi hành luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS năm 2025 đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và trong công tác THADS; đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vi phạm trong THADS; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong THADS, xem đây là điều kiện tiên quyết để vận hành mô hình mới hiệu quả.

THADS thành phố Huế vừa tổ chức các hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2026). Chúng tôi tự hào về truyền thống, cũng như nhận thức được những yêu cầu, thách thức trong giai đoạn mới. THADS thành phố Huế luôn cầu thị đón nhận những chỉ đạo, góp ý, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo, của các cơ quan phối hợp, của nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức THADS qua các thời kỳ và đặc biệt từ cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác THADS để từ đó chúng tôi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cảm ơn ông!