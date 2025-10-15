  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 15/10/2025 16:56

Phát triển vùng nuôi cá dìa thương phẩm gắn với thương hiệu "Cá dìa Tam Giang"

HNN.VN - Chiều 15/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án KH&CN cấp thành phố: "Phát triển vùng nuôi cá dìa thương phẩm theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu "Cá dìa Tam Giang" tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế)", do Trung tâm Khuyến nông TP. Huế chủ trì thực hiện.

Bảo vệ thương hiệu gắn với phát triển sản phẩm đặc sản HuếThăm Tam Giang - Cầu HaiBảo tồn thảm thực vật thủy sinh tại phá Tam Giang - Cầu Hai

Dự án được giao nhằm hoàn thiện quy trình ương và nuôi thương phẩm cá dìa; xây dựng thành công mô hình ương quy mô 6.000 m2 và mô hình nuôi thương phẩm quy mô 2 ha; thiết lập được hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể "Cá dìa Tam Giang"; xây dựng thành công mô hình tổ chức quản lý, phát triển và khai thác nhãn hiệu tập thể "Cá dìa Tam Giang" trên thực tế.

Dự án đã xây dựng mô hình ương và nuôi cá dìa thương phẩm tại 1 hộ nuôi và 1 công ty tại xã Phú Vang. Kết quả thực hiện ương giống cá dìa, các chỉ tiêu đạt được vượt so với yêu cầu của mô hình. Kết quả thực hiện mô hình nuôi thương phẩm cá dìa, chỉ tiêu mô hình đạt được đều vượt so với yêu cầu của dự án. Trong đó, tỷ lệ sống đạt 60,5%, trọng lượng trung bình đạt 209 g/con, sản lượng trung bình 1 hộ đạt 3.788,3 kg, hệ số chuyển đổi thức ăn FCR 1,42, sản lượng trung bình đạt 3,79 tấn/ha.

 Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án KH&CN thống nhất các nội dung đáp ứng yêu cầu

Sau 22 tháng thực hiện, nhóm dự án đã tiến hành điều tra, thu thập số liệu về tình hình ương nuôi và tiêu thụ sản phẩm cá dìa trên địa bàn thành phố Huế. Xây dựng thành công 2 mô hình ương cá dìa và nuôi cá dìa thương phẩm. Đã hoàn thiện 2 quy trình công nghệ: Kỹ thuật ương cá dìa và kỹ thuật nuôi thương phẩm cá dìa. Tổ chức 2 lớp tập huấn để phổ biến kỹ thuật ương cá dìa và nuôi thương phẩm cá dìa. Đã đăng ký nhãn hiệu tập thể (NHTT) "Cá dìa Tam Giang - Huế - đặc sản đầm phá, hình" và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận. Dự án cũng đã xây dựng thành công mô hình thí điểm hoạt động quản lý NHTT, cấp quyền sử dụng NHTT cho 34 hộ/đơn vị tham gia; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị cho sản phẩm.

Hoài Thương
 Từ khóa:
Nghiệm thukhoa học công nghệcá dìaTam Giangương nuôinhãn hiệu tập thể
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ cá cho Tam Giang

Gần 20 năm gắn bó với công tác phát triển bền vững cộng đồng nông thôn, thầy Dương Ngọc Phước, giảng viên Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã để lại dấu ấn bằng những dự án nghiên cứu, những việc làm thiết thực trong đời sống người dân nông thôn và thúc đẩy phát triển bền vững.

Giữ cá cho Tam Giang
Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch

Sáng 11/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp thành phố: "Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị" do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chủ trì thực hiện.

Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch
Phát triển đô thị Huế: Xanh - Thông minh - Bền vững

Đó là chủ đề hội thảo khoa học quốc gia do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố (Liên hiệp Hội) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vào chiều 25/9 tại TP. Huế. Hội thảo nhằm nhận diện sâu sắc hơn các giá trị cốt lõi của Huế, đánh giá những thành tựu đã đạt được, phân tích các thách thức và đề xuất những giải pháp mang tính chiến lược, đột phá để phát triển đô thị Huế xanh, thông minh, bền vững.

Phát triển đô thị Huế Xanh - Thông minh - Bền vững
Bàn giao tim mốc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cầu vượt phá Tam Giang

Ngày 19/9, Ban quản lý Dự án khu vực 3 tổ chức buổi làm việc để nhận bàn giao tim mốc phục vụ cho việc đo đạc lập hồ sơ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu qua phá Tam Giang nối thị trấn Phú Đa (thuộc huyện Phú Vang cũ, nay là xã Phú Vang) đi xã Vinh Xuân (thuộc huyện Phú Vang cũ, nay là xã Phú Vinh).

Bàn giao tim mốc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cầu vượt phá Tam Giang
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Huế

Sáng 19/9, tại phường Thuận Hóa, Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Huế tổ chức diễn tập chuyên đề "Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Huế năm 2025". Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Huế; ông Nguyễn Tuấn Khải, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top