Phát triển vùng nuôi cá dìa thương phẩm gắn với thương hiệu "Cá dìa Tam Giang"

Dự án được giao nhằm hoàn thiện quy trình ương và nuôi thương phẩm cá dìa; xây dựng thành công mô hình ương quy mô 6.000 m2 và mô hình nuôi thương phẩm quy mô 2 ha; thiết lập được hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể "Cá dìa Tam Giang"; xây dựng thành công mô hình tổ chức quản lý, phát triển và khai thác nhãn hiệu tập thể "Cá dìa Tam Giang" trên thực tế.

Dự án đã xây dựng mô hình ương và nuôi cá dìa thương phẩm tại 1 hộ nuôi và 1 công ty tại xã Phú Vang. Kết quả thực hiện ương giống cá dìa, các chỉ tiêu đạt được vượt so với yêu cầu của mô hình. Kết quả thực hiện mô hình nuôi thương phẩm cá dìa, chỉ tiêu mô hình đạt được đều vượt so với yêu cầu của dự án. Trong đó, tỷ lệ sống đạt 60,5%, trọng lượng trung bình đạt 209 g/con, sản lượng trung bình 1 hộ đạt 3.788,3 kg, hệ số chuyển đổi thức ăn FCR 1,42, sản lượng trung bình đạt 3,79 tấn/ha.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án KH&CN thống nhất các nội dung đáp ứng yêu cầu

Sau 22 tháng thực hiện, nhóm dự án đã tiến hành điều tra, thu thập số liệu về tình hình ương nuôi và tiêu thụ sản phẩm cá dìa trên địa bàn thành phố Huế. Xây dựng thành công 2 mô hình ương cá dìa và nuôi cá dìa thương phẩm. Đã hoàn thiện 2 quy trình công nghệ: Kỹ thuật ương cá dìa và kỹ thuật nuôi thương phẩm cá dìa. Tổ chức 2 lớp tập huấn để phổ biến kỹ thuật ương cá dìa và nuôi thương phẩm cá dìa. Đã đăng ký nhãn hiệu tập thể (NHTT) "Cá dìa Tam Giang - Huế - đặc sản đầm phá, hình" và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận. Dự án cũng đã xây dựng thành công mô hình thí điểm hoạt động quản lý NHTT, cấp quyền sử dụng NHTT cho 34 hộ/đơn vị tham gia; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị cho sản phẩm.