Thu hoạch đến đâu, gieo cấy đến đó

Gieo cấy lúa bằng cơ giới

Tranh thủ làm đất, gieo cấy

Dù công việc đồng áng khá tất bật, vất vả khi phải vừa thu hoạch lúa đông - xuân, vừa làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ mới, song niềm vui vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của người nông dân bởi vụ lúa này đạt năng suất khá cao, giá lúa ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Bà Nguyễn Thị Thảo, nông dân ở phường Thanh Thủy phấn khởi: Vụ đông - xuân năm nay gia đình bà có một mùa vụ thuận lợi. “Lúa được mùa, lại bán được giá nên bà con ai cũng vui. Năng suất bình quân đạt hơn 70 tạ/ha, giá lúa dao động trên dưới 7.000 đồng/kg tùy từng loại giống. Sau khi thu hoạch xong lúa đông - xuân là gia đình bắt tay ngay vào làm đất để kịp xuống giống vụ hè - thu.

Tại nhiều cánh đồng trên địa bàn phường Thanh Thủy, sau khi máy gặt hoàn thành thu hoạch, các hộ dân nhanh chóng đưa máy cày xuống ruộng để làm đất, xử lý gốc rạ và tiến hành gieo sạ. Đến nay, phần lớn diện tích đã cơ bản hoàn thành khâu làm đất, nhiều nơi bắt đầu xuống giống đồng loạt.

Ông Ngô Văn Tài, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Thủy cho biết, vụ đông - xuân năm nay, toàn phường gieo cấy hơn 928ha lúa. Nhờ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cùng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nên năng suất bình quân đạt khoảng 70,44 tạ/ha, sản lượng hơn 6.539 tấn. “Nhiều giống lúa cho năng suất và chất lượng khá cao như J02, HT1, Khang Dân, Hà Phát 3… góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân”, ông Tài thông tin.

Một trong những khó khăn hiện nay là diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Nhiều khu vực được quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng khiến diện tích gieo trồng giảm đáng kể. Riêng Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Thê giảm hơn 40ha đất sản xuất so với năm trước. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng suất, chất lượng trên từng đơn vị diện tích nhằm đảm bảo sản lượng và thu nhập cho người dân.

Không chỉ Thanh Thủy, tại các phường Hương Thủy và Phú Bài, bà con nông dân cũng đang khẩn trương triển khai vụ hè - thu sau khi kết thúc thu hoạch vụ đông - xuân thắng lợi. Năng suất lúa bình quân toàn vùng ước đạt khoảng 70,5 tạ/ha.

Hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp cùng người dân đang tập trung cày ải, vệ sinh đồng ruộng, nạo vét kênh mương, chủ động tích trữ nước phục vụ sản xuất. Nhiều địa phương cũng tranh thủ kiểm tra, gia cố hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước tưới trong điều kiện thời tiết được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp.

Ưu tiên giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ, mưa lớn bất thường hay lũ lụt cuối vụ có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ hè - thu được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Để chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết bất lợi, các địa phương đã hướng dẫn người dân lựa chọn cơ cấu giống phù hợp và bố trí lịch thời vụ hợp lý. Đối với cây lúa, ngành nông nghiệp khuyến khích sử dụng các giống ngắn ngày và cực ngắn ngày như ĐT100, HG12, TBR97, ĐB6, Khang Dân, HT1, HN6, DT39, HG244, TH5…

Nhiều nông dân cũng mạnh dạn đưa các giống lúa mới đã được công nhận chính thức và có liên kết tiêu thụ sản phẩm như nếp N97, Hà Phát 3, HG383… vào sản xuất để từng bước đa dạng hóa cơ cấu giống, nâng cao giá trị hạt gạo. Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn ngay từ đầu vụ. Đồng thời, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đối với những vùng thiếu nước hoặc sản xuất kém hiệu quả.

Ngoài đảm bảo nguồn nước, việc vệ sinh đồng ruộng được các địa phương đặc biệt chú trọng. Sau khi thu hoạch vụ đông - xuân, các địa phương vận động người dân cày lật đất ngay để xử lý gốc rạ, tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế sinh vật gây hại phát sinh trong vụ hè - thu. Một số nơi còn sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý đồng ruộng, kết hợp bón vôi, rửa chua, hạ phèn nhằm cải tạo đất, hạn chế ngộ độc hữu cơ cho cây lúa.

Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống và điều kiện thực tế từng địa phương để bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp, bảo đảm lúa hè - thu trổ tập trung trong khoảng từ ngày 15/7 đến 30/7 và phấn đấu hoàn thành thu hoạch trước ngày 30/8 nhằm tránh mưa bão đầu mùa.