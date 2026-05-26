  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Việt Nam và Philippines hợp tác bảo đảm an ninh lương thực

ClockThứ Ba, 26/05/2026 08:58
Năm 2026 đánh dấu chặng đường tròn 50 năm hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Philippines, hai quốc gia gần gũi về địa lý và cùng là thành viên của ASEAN. Bước sang giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Philippines, hai nước càng quyết tâm khai thác tiềm năng hợp tác, trong đó có hợp tác thương mại gạo - một điểm sáng của quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều biến động.

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với LàoASEAN cần tập trung nguồn lực nhằm bảo đảm các nhu cầu an ninh thiết yếuCác nước ủng hộ sáng kiến của Việt Nam xây dựng khung chiến lược ứng phó tổng thể của ASEAN trước tình hình mới

Các chuyên gia Philippines nghiên cứu nâng cao hiệu quả sản xuất lúa. (Ảnh PIA.GOV.PH) 

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, Việt Nam và Philippines đã xây dựng nên mối quan hệ tốt đẹp và thực chất trong nhiều lĩnh vực. Vượt qua những biến động khôn lường của tình hình thế giới, mối quan hệ này liên tục được làm sâu sắc thêm bởi tình cảm nồng ấm giữa nhân dân hai nước và được vun đắp trên cơ sở sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác vì lợi ích chung.

Với sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của các thế hệ lãnh đạo hai nước, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Philippines gặt hái nhiều thành quả tích cực. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD.

Hợp tác về nông nghiệp và an ninh lương thực, nhất là thương mại gạo, là điểm sáng nổi bật trong bức tranh hợp tác song phương và là biểu tượng sinh động cho sự kết nối chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước để ứng phó các thách thức chung. Việt Nam tiếp tục là đối tác tin cậy, duy trì nguồn cung ứng gạo ổn định, góp phần bảo đảm ổn định thị trường và an ninh lương thực cho Philippines.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 2 tháng đầu năm 2026, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines đã đạt 711.000 tấn, tăng tới 30% so với mức cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Philippines luôn là thị trường tiêu thụ nông sản và lúa gạo chủ lực của Việt Nam. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 2 tháng đầu năm 2026, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines đã đạt 711.000 tấn, tăng tới 30% so với mức cùng kỳ năm 2025. Mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines đã ký thỏa thuận với Việt Nam để nhập khẩu thêm 1,5 triệu tấn gạo kéo dài đến năm 2027.

Bên cạnh ý nghĩa về mặt thương mại, thỏa thuận còn mở ra dư địa cho hợp tác nông nghiệp rộng hơn giữa hai nước trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, người tiêu dùng nước này ngày càng ưa chuộng các loại gạo chất lượng cao, nhất là gạo nhập khẩu từ Việt Nam. Gạo ST25 của Việt Nam từng đoạt giải Nhất tại Hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 diễn ra ở Philippines.

Trong bối cảnh hiện nay, hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong lĩnh vực nông nghiệp càng có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã đẩy giá khí đốt - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất phân bón - tăng cao, đồng thời làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận tải biển quốc tế. Tình trạng này đang gây áp lực lớn đối với chi phí sản xuất nông nghiệp, khiến nhiều khu vực, trong đó có châu Á, cần xây dựng phương án ứng phó rủi ro tăng giá thực phẩm và mất an ninh lương thực.

Vì vậy, tăng cường hợp tác với Việt Nam là bước đi chủ động của Philippines để bảo đảm nguồn cung lương thực, trong bối cảnh sản lượng lúa gạo nội địa dự báo sẽ bị ảnh hưởng do chi phí phân bón tăng cao và hiện tượng El Nino cực mạnh.

Để tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác trong thương mại gạo, thời gian qua, hai nước không ngừng củng cố quan hệ đối tác giữa các cơ quan Chính phủ liên quan, phối hợp triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và hợp tác thương mại gạo đã được ký kết. Để bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững, hai bên đang tiếp tục thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Tại cuộc tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, diễn ra tại Philippines mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr đã nhất trí thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh lương thực.

Sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Đối tác chiến lược cùng những kinh nghiệm hợp tác phong phú trong 50 năm qua chính là nền tảng vững chắc để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Philippines. Hai nước quyết tâm đồng hành ứng phó mọi thách thức, trong đó có những biến động trong hệ thống an ninh lương thực toàn cầu.

https://nhandan.vn/viet-nam-va-philippines-hop-tac-bao-dam-an-ninh-luong-thuc-post964675.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Việt NamPhilippineshợp tác
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Arrow Việt Nam tăng tốc phủ sóng miền Trung với showroom tiêu chuẩn quốc tế mới tại Hà Tĩnh

Ngày 18/5/2026, thương hiệu thiết bị vệ sinh thông minh toàn cầu ARROW chính thức đưa vào hoạt động showroom mới tại Hà Tĩnh, tiếp tục mở rộng dấu ấn thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối của Công ty TNHH Dash – đơn vị phân phối độc quyền ARROW tại Việt Nam, đồng thời mở ra thêm một điểm đến mua sắm và trải nghiệm thiết bị vệ sinh cao cấp dành cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ.

Arrow Việt Nam tăng tốc phủ sóng miền Trung với showroom tiêu chuẩn quốc tế mới tại Hà Tĩnh
Bộ Y tế: Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam rất thấp nhưng không thể chủ quan

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, song vẫn cần duy trì cảnh giác cao độ. Ngành y tế đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, bệnh viện, cập nhật hướng dẫn chuyên môn và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bộ Y tế Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam rất thấp nhưng không thể chủ quan
Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Trung tâm ASEAN-Australia và các nước ASEAN

Việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Australia vào tháng 3/2024 thể hiện cam kết chung của ASEAN và Australia về việc nâng cấp quan hệ đối tác, làm sâu sắc mối quan hệ giữa người dân hai bên, tăng cường hợp tác thực chất trên các trụ cột chiến lược.

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Trung tâm ASEAN-Australia và các nước ASEAN
WHO ghi nhận Việt Nam chủ động chuẩn bị ứng phó nguy cơ dịch Ebola

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ lây lan Ebola ra toàn cầu, trong đó có Việt Nam, hiện ở mức thấp. WHO ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế Việt Nam trong việc tăng cường giám sát, truyền thông nguy cơ và chuẩn bị năng lực ứng phó trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát bệnh do virus Bundibugyo tại châu Phi.

WHO ghi nhận Việt Nam chủ động chuẩn bị ứng phó nguy cơ dịch Ebola

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top