Nhiều lợi ích vượt trội khi sử dụng kỹ thuật tạo nhịp không dây thế hệ mới

Thực hiện cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới cho bệnh nhân.

Hai người bệnh đầu tiên được thực hiện cấy máy tạo nhịp Micra AV2 tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh đều trên 70 tuổi, nhập viện trong tình trạng chóng mặt, choáng váng kéo dài. Theo dõi Holter ECG 48h (máy theo dõi nhịp tim liên tục trong 48 giờ), ghi nhận nhịp tim rất chậm, trung bình chỉ 45-50 lần/phút, nhiều lúc ngừng đập 1-2 giây khiến lưu lượng máu lên não có thể bị giảm đột ngột, nguy cơ ngất, đột quỵ và nhồi máu cơ tim hiện hữu.

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp cho biết, người bệnh gặp tình trạng rối loạn nhịp nguy hiểm như suy nút xoang, rối loạn nhịp chậm. Tim không thể bơm máu hiệu quả đến các cơ quan trong cơ thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như tình trạng ứ huyết, hình thành huyết khối.

"Nếu huyết khối này trôi lên mạch máu não sẽ gây đột quỵ, trôi ra mạch vành gây nhồi máu cơ tim, ra động mạch phổi gây tăng áp phổi… Vì thế, chúng tôi không thể điều trị nội khoa bằng thuốc mà phải đặt máy tạo nhịp để đưa nhịp tim người bệnh về mức an toàn", bác sĩ Nhơn nói.

Hai ca thủ thuật diễn ra trong phòng can thiệp hybrid (Hybrid Cath Lab) cao cấp, với sự hỗ trợ của hệ thống X-quang kỹ thuật số. Sau can thiệp, nhịp tim duy trì ở mức 60-70 lần/phút vì đã có máy tạo nhịp hỗ trợ. Điện tâm đồ không còn khoảng ngừng xoang kéo dài. Bệnh nhân đi lại bình thường sau một ngày. Vết mổ khô, đường mổ nhỏ thẩm mỹ, không có nguy cơ nhiễm trùng, xuất viện sau 3 ngày.

Đây là hai trong số những ca bệnh đầu tiên được can thiệp bằng kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới nhất Micra™ AV2. Micra AV2 là thế hệ máy tạo nhịp tim mới nhất thế giới, được đánh giá là bước tiến vượt bậc so với máy tạo nhịp có dây truyền thống (Micra AV), kích thước nhỏ gọn chỉ bằng viên thuốc con nhộng, nặng khoảng 2g, nhẹ hơn tới 93% so với máy tạo nhịp tim có dây thông thường (28g).

Thiết bị được đưa trực tiếp vào buồng tim qua đường tĩnh mạch đùi-phương pháp can thiệp ít xâm lấn, không cần tạo túi máy dưới da ngực hay sử dụng dây dẫn truyền thống.

So với loại máy tạo nhịp tim có dây phổ biến hiện nay, máy tạo nhịp không dây Micra có các lợi ích vượt trội như thời gian thực hiện thủ thuật cấy máy ngắn chỉ 30-45 phút (thay vì 90-120 phút đối với máy tạo nhịp có dây), không cần tạo túi máy dưới da, không đau, không để lại sẹo, giúp tim người bệnh đập ổn định hơn.

Đặc biệt, phương pháp này là chỉ định tối ưu cho những trường hợp cơ địa sẹo lồi, dị ứng với kim loại hoặc thể trạng quá gầy. Người bệnh tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, có thể đi lại sau một ngày.

Ngoài ra, Micra AV2 có khả năng đồng bộ nhĩ-thất tự động thông minh và chính xác hơn, giúp nhận diện sớm rối loạn nhịp và phát xung điện kịp thời khi tim đập quá chậm hoặc ngừng đập. Tuổi thọ thiết bị có thể lên đến 16 năm, đặc biệt phù hợp với người bệnh trẻ, hạn chế phải thay máy nhiều lần.

Ông Mongkol Sankum – Tổng Giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào cho biết, công nghệ máy tạo nhịp không dây thế hệ mới là một bước tiến quan trọng trong điều trị rối loạn nhịp tim. Những cải tiến về thiết kế, tuổi thọ pin và hệ thống đưa thiết bị vào cơ thể góp phần hỗ trợ độ chính xác trong thủ thuật cũng như hiệu quả hoạt động lâu dài của thiết bị.

Đặt loại máy tạo nhịp không dây là kỹ thuật khó, cần được tiến hành ở bệnh viện có trang bị phòng thông tim can thiệp hoặc phòng mổ Hybrid hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ liên chuyên khoa, bác sĩ có chuyên môn cao và được đào tạo tay nghề, được công nhận là chuyên gia độc lập (Solo Operator) cấy máy tạo nhịp không dây.

Kỹ thuật đặt máy tạo nhịp không dây được ứng dụng ở nước ta lần đầu vào năm 2018. Tính đến tháng 2/2026, Việt Nam đã thực hiện 79 ca, trong đó riêng Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thành Nhân tham gia 57 ca, tỷ lệ thành công 100%. Ông là người đầu tiên ở Việt Nam được công nhận là chuyên gia độc lập trong lĩnh vực cấy máy tạo nhịp tim không dây Micra. Đến nay, Giáo sư đã chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ đầu ngành ở 4 bệnh viện trên toàn quốc gồm Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30 tháng 4, Bệnh viện Quảng Ninh và Bệnh viện An Giang.

Tại Việt Nam, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm khoảng 31-33% tổng số ca tử vong, tương đương hơn 200.000 người mỗi năm. Trong đó, rối loạn nhịp tim là một nhóm bệnh lý phổ biến và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim hoặc đột tử nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Rối loạn nhịp tim là bệnh lý tim mạch nguy hiểm, có biểu hiện đặc trưng là nhịp tim đập bất thường, quá nhanh (tần số >100 lần/phút) hoặc quá chậm (tần số < 60 lần/phút), không đều hoặc lúc nhanh lúc chậm. Ước tính có khoảng 1,5-5% người trưởng thành mắc các dạng rối loạn nhịp tim khác nhau.

https://nhandan.vn/nhieu-loi-ich-vuot-troi-khi-su-dung-ky-thuat-tao-nhip-khong-day-the-he-moi-post945639.html?gidzl=oYi9LqPgAYJ8DW1NHdOl8Cao05PUTNaXX3vLN5jrU7g0C0KAN7idAjSu15vVB2ikr6rHM6AvSXj4Gced9W