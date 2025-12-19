Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu mới

Đại diện các hội thành viên chia sẻ, thảo luận tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp Hội nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh thành phố Huế đang tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KHCN) giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện, chuyển giao KHCN, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản, xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi nhiều tham luận, ý kiến tâm huyết liên quan đến thực trạng đội ngũ trí thức KHCN trên địa bàn thành phố; xây dựng, nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở địa phương.

Các tham luận cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong quá trình phát huy vai trò của trí thức; đề xuất các giải pháp xây dựng, đào tạo, thu hút và trọng dụng đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc thuận lợi; tăng cường liên kết giữa nhà khoa học với doanh nghiệp, cơ quan quản lý; phát huy vai trò của Liên hiệp Hội trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Dịp này, Liên hiệp Hội cũng tổng kết hoạt động năm 2025. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm qua, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện xã hội; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học; tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên tiếp tục được quan tâm.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn; phát huy vai trò đội ngũ trí thức của thành phố trực thuộc Trung ương phát triển bền vững; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội…

Dịp này, có 13 cá nhân, 7 tập thể hội thành viên được Liên hiệp Hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2025. Đồng thời nhiều cá nhân, tập thể hội thành viên được đề xuất UBND thành phố và Liên hiệp Hội Việt Nam khen thưởng trong năm 2025.