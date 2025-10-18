  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 18/10/2025 11:56

Cụ thể hóa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

HNN.VN - Ngày 14/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 262/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Luật Trí tuệ nhân tạo phải đảm bảo an toàn và minh bạch để kiểm soát rủi roBan hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hộiPhát triển vải thông minh biến trang phục thành trợ lý AITập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngỨng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và làm sạch dữ liệu đất đai

 Học sinh tìm hiểu, trải nghiệm nghiên cứu tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Nghị định gồm 6 chương, 63 điều, điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng như: liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu, hoạt động của tạp chí khoa học, đánh giá chiến lược, chính sách, kế hoạch và chương trình khoa học – công nghệ, cùng chuyển đổi số trong hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Nghị định còn hướng dẫn thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ công lập, công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển, và quy định rõ hoạt động thông tin – thống kê khoa học và công nghệ.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, cùng các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Theo quy định, tổ chức chỉ được thành lập khi đáp ứng đủ ba nhóm điều kiện chính:

Điều lệ tổ chức và hoạt động: quy định rõ tên gọi, mục tiêu, chức năng, lĩnh vực, cơ cấu tổ chức và cơ chế điều hành; tên tổ chức phải dễ đọc, không gây nhầm lẫn, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Nhân lực khoa học: có ít nhất 5 người làm việc toàn thời gian, trong đó 30% có chuyên môn phù hợp; riêng tổ chức nghiên cứu phải có ít nhất 1 tiến sĩ trong mỗi lĩnh vực đăng ký. Người đứng đầu tổ chức phải có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý; đối với viện công lập, yêu cầu trình độ tiến sĩ.

Cơ sở vật chất: có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở, phòng thí nghiệm, thiết bị và tài sản trí tuệ, bảo đảm đủ điều kiện nghiên cứu.

Thủ tục thành lập minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết

Nghị định 262/2025 cũng chuẩn hóa hồ sơ và quy trình giải quyết đối với tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài hoặc ngoài công lập.

Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị, văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư, lý lịch khoa học người đứng đầu, dự thảo điều lệ, báo cáo tài chính kiểm toán và tài liệu chứng minh điều kiện nhân lực – cơ sở vật chất.

Tài liệu tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự.

 Chuyển đổi số trong y tế giúp người dân thuận tiện khi khám chữa bệnh

Quy trình giải quyết được rút gọn, rõ ràng

Trong 5 ngày làm việc, UBND tỉnh gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan.

Trong 10 ngày, các cơ quan phải trả lời bằng văn bản.

Trong 35 ngày, UBND cấp tỉnh xem xét và quyết định cho phép thành lập, đồng thời phê duyệt điều lệ hoạt động.

Nếu không chấp thuận, UBND phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Sau khi được cấp phép, trong 60 ngày, tổ chức có vốn nước ngoài phải hoàn tất thủ tục đăng ký chứng nhận hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với tổ chức ngoài công lập, cá nhân hoặc tổ chức có quyền tự quyết định việc thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

Củng cố nền tảng pháp lý

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (14/10/2025).

Việc ban hành Nghị định 262/2025 được xem là bước hoàn thiện thể chế quan trọng trong triển khai Luật Khoa học, công nghệ, cùng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho hệ thống nghiên cứu - phát triển trong nước và quốc tế.

Nghị định giúp chuẩn hóa điều kiện hoạt động, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và chất lượng của các tổ chức khoa học và công nghệ, đồng thời đặt nền tảng, hướng đến mục tiêu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt của phát triển kinh tế - xã hội.

Theo VPCP
 Từ khóa:
nghị địnhđổi mới sáng tạonghiên cứukhoa học công nghệ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bước tiến trong quản lý phát triển vùng dân tộc thiểu số

Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Văn bản này tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc hoạch định chính sách, bố trí nguồn lực, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. ​

Bước tiến trong quản lý phát triển vùng dân tộc thiểu số
Hướng tới nền đô thị thông minh, bền vững, nhân văn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 269/2025/NĐ-CP về phát triển đô thị thông minh, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng và quản lý đô thị hiện đại ở Việt Nam. Nghị định quy định toàn diện từ định hướng, kế hoạch, quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật đến an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số, hạ tầng đổi mới sáng tạo và mô hình quản trị đô thị thông minh.

Hướng tới nền đô thị thông minh, bền vững, nhân văn
Khai mạc “Ngày hội Thương mại điện tử”

“Ngày hội Thương mại điện tử” (Hue E-Commerce Day 2025) khai mạc chiều 10/10. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Huế 2025.

Khai mạc “Ngày hội Thương mại điện tử”
Tín dụng STEM: Động lực thúc đẩy học tập & nghiên cứu

Chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần cùng với các trường hoàn thành mục tiêu đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh thành phố Huế với phóng viên Huế ngày nay.

Tín dụng STEM Động lực thúc đẩy học tập nghiên cứu
Phục hồi, phát triển hệ sinh thái tự nhiên từ ứng dụng khoa học công nghệ

Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cứu hộ động, thực vật (CCRR) tại Phong Điền, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trở thành điểm sáng trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào bảo tồn thiên nhiên. Trung tâm không chỉ bảo tồn, cứu hộ các loài động thực vật quý hiếm, mà còn khôi phục, tái tạo hệ sinh thái bản địa.

Phục hồi, phát triển hệ sinh thái tự nhiên từ ứng dụng khoa học công nghệ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top