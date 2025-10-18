  • Huế ngày nay Online
Tạo lập và quản lý chỉ dẫn địa lý "Tam Giang - Cầu Hai" cho sản phẩm cá Nâu

HNN.VN - Chiều 19/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện dự án KH&CN cấp thành phố "Tạo lập và quản lý chỉ dẫn địa lý "Tam Giang - Cầu Hai" cho sản phẩm cá Nâu vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế)". Dự án do Viện Thổ nhưỡng nông hóa - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đăng ký chủ trì thực hiện.

Giữ gìn môi trường cho phá Tam GiangPhát triển vùng nuôi cá dìa thương phẩm gắn với thương hiệu "Cá dìa Tam Giang"

 TS. Lương Đức Toàn, chủ nhiệm dự án thuyết minh dự án khoa học và công nghệ trước Hội đồng

Cá Nâu vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai hiện đã chủ động được nguồn giống, có giá thường cao gấp 1,5 - 2 lần so với các địa phương khác. Hiện cá Nâu chưa được bảo hộ thương hiệu, liên kết sản xuất chưa bền vững, chưa có được một quy trình chuẩn về nuôi trồng, đánh bắt, bảo quản nên sản phẩm cá Nâu rất đơn điệu về sản phẩm.

Để duy trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống người dân vùng nuôi trồng, kinh doanh sản phẩm cá Nâu vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đề xuất thực hiện dự án xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá Nâu đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng được hệ thống văn bản, công cụ quản lý, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cá Nâu vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; thiết lập được mô hình sản xuất, quản lý và kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cá Nâu vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Theo thuyết minh của đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án, các sản phẩm dự kiến đạt được sau 24 tháng triển khai gồm: Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm cá Nâu phục vụ việc đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý; báo cáo đánh giá chất lượng của cá Nâu, chất lượng môi trường nước, môi trường trầm tích và mối quan hệ chất lượng cá Nâu. 

 Thành viên phản biện đóng góp ý kiến để dự án thực hiện đảm bảo hiệu quả

Dự án sẽ cung cấp bản đồ khu vực địa lý bảo hộ chỉ dẫn địa lý, mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm cá Nâu; hệ thống nhận diện, ấn phẩm giới thiệu quảng bá sản phẩm cá Nâu được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá Nâu được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Một trong những nội dung của dự án sẽ đề xuất phương án hoạt động của tổ chức Hội nghề cá đáp ứng tiêu chí quản lý nội bộ đối với chỉ dẫn địa lý cá Nâu vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Tam Giang - Cầu Hai" cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm cá Nâu.

HOÀI THƯƠNG
