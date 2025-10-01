  • Huế ngày nay Online
Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch

HNN.VN - Sáng 11/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp thành phố: "Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị" do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chủ trì thực hiện.

 Đại diện nhóm thực hiện đề tài báo cáo kết quả thực hiện trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Đề tài được giao thực hiện nhằm đánh giá thực trạng nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá - du lịch tại thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay; đề xuất định hướng và giải pháp phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch tại thành phố Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch tại thành phố Huế.

Trong 2 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch; tổ chức khảo sát thực trạng 4 nhóm đối tượng của hơn 120 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - du lịch trên địa bàn thành phố Huế; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực với 4 nhóm năng lực cốt lõi (thể lực, chuyên môn, kỹ năng, thái độ) và hệ thống thang đo định lượng đi kèm; phân tích toàn diện các hạn chế, nguyên nhân tác động đến chất lượng nguồn lực hiện nay.

Nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ gồm 9 nhóm giải pháp trọng tâm, được sắp xếp theo 3 giai đoạn: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đến năm 2045; đồng thời cung cấp hệ thống dữ liệu chuyên sâu phục vụ công tác hoạch định chính sách và ra quyết định quản trị nguồn lực tại địa phương.

Kết quả của đề tài không chỉ đóng góp các luận cứ khoa học, công cụ quản trị và khung đánh giá quan trọng cho thành phố Huế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, mà còn góp phần làm phong phú thêm lý luận về phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch ở đô thị di sản. Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và gắn với môi trường số, nguồn lực con người sẽ tiếp tục là nhân tố trung tâm, giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt trong quá trình chuyển hóa các giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thành phố Huế với hệ giá trị di sản đặc thù hoàn toàn có cơ hội để đi đầu trong tiến trình phát triển đó.

HOÀI THƯƠNG
