15 đội tham gia cuộc thi Robocon HUSC năm 2025

Các đội bắt đầu vào cuộc thi

Cuộc thi năm nay quy tụ 15 đội thi đến từ 12 trường THPT, trong đó có 11 trường đến từ thành phố Huế và 1 trường đến từ tỉnh Quảng Trị. Điều này minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào sáng tạo khoa học - công nghệ trong học sinh khu vực miền Trung.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi sáng tạo, bổ ích cho học sinh THPT yêu thích khoa học, công nghệ và kỹ thuật, đồng thời khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot trong học tập cũng như đời sống.

Thông qua cuộc thi, các em học sinh có cơ hội rèn luyện tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm, khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, đặc biệt là nuôi dưỡng niềm đam mê chinh phục khoa học - công nghệ trong thời đại số.

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhấn mạnh: Cuộc thi Robocon HUSC 2025 được tổ chức lần đầu tiên; tuy nhiên sau chỉ hơn 4 tháng triển khai, cuộc thi nhận được sự tham gia của 15 đội đến từ 12 trường THPT trên địa bàn thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.

Trong suốt chặng đường từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2025, ban tổ chức dồn toàn tâm huyết để đồng hành cùng các đội thi. Sự chuẩn bị không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tận tình về kỹ thuật robot mà còn bao gồm các buổi tư vấn huấn luyện chuyên sâu nhằm trang bị hành trang tốt nhất. Chính sự hỗ trợ chu đáo này là bệ phóng vững chắc, giúp các em có đủ điều kiện để bung tỏa hết khả năng của mình trong cuộc thi này.

Tại vòng thi đấu trực tiếp được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, các đội bước vào thử thách lập trình robot tự động. Các em sử dụng các bộ giáo cụ Robot đa chức năng của HUSC để thiết kế sáng tạo, tùy biến mô hình robot và chinh phục các nhiệm vụ phức tạp trên sa bàn kích thước lớn. Nhiệm vụ bao gồm việc lập trình để robot di chuyển theo đường line màu đen, vận chuyển các khối vật phẩm, và vượt qua các dạng địa hình, chướng ngại vật khác nhau để thả vật phẩm vào ô quy định một cách tối ưu nhất.