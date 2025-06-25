  • Huế ngày nay Online
Phát triển vải thông minh biến trang phục thành trợ lý AI

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển loại vải công nghệ cao có khả năng giúp trí tuệ nhân tạo (AI) nhận biết lệnh thoại bằng cách khuếch đại điện tích tĩnh sinh ra khi con người nói, mở ra hướng đi mới kết hợp giữa công nghệ truyền thống và AI.

Giữa cơn mưa Huế Trao giải cuộc thi Robocon HUSC 2025 và ra mắt Trung tâm STEAM AISinh viên Việt Nam thành tâm điểm chiến lược AI của các tập đoàn công nghệ

Theo công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances, loại vải mới được đặt tên là A-Textile có thể biến các bộ trang phục thành những trợ lý AI trực quan, linh hoạt và luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tô Châu (Trung Quốc) phát triển, A-Textile là loại vải âm học điện ma sát mềm, linh hoạt và có thể giặt được, khác với các thiết bị thu âm cứng và cồng kềnh thông thường.

Cấu trúc nhiều lớp của loại vải này bao gồm lớp phủ composite chứa các hạt nano sulfide thiếc (SnS₂) ba chiều nằm trong cao su silicone, cùng với vải carbon hóa dạng graphite.  Chính thiết kế này giúp tăng cường khả năng thu và khuếch đại điện tích tĩnh tự nhiên sinh ra trên quần áo khi người dùng nói.  

Theo nhóm nghiên cứu, loại vải AI này có thể nhận dạng giọng nói với độ chính xác lên tới 97,5%, cho phép người dùng điều khiển từ xa các thiết bị gia dụng. Trong thử nghiệm, người dùng có thể bật/tắt máy điều hòa hoặc đèn chỉ bằng lệnh thoại.

Không chỉ dừng lại ở đó, công nghệ còn được kết nối với các dịch vụ đám mây, cho phép vận hành ứng dụng trên điện thoại thông minh như Google Maps để dẫn đường, hay trò chuyện với ChatGPT để hỏi công thức pha chế cocktail hoặc gợi ý lịch trình du lịch.

Theo baotintuc.vn
vải thông minhbiếntrang phụcthànhtrợ lý AI
