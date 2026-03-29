Trí tuệ nhân tạo vào danh mục 20 cơ sở dữ liệu quốc gia

Trong số 20 loại cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia vừa được Chính phủ ban hành có cơ sở dữ liệu danh tính điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành giao thôngMở rộng cơ hội cho thí sinh năng khiếuGiám sát rác thải bằng AI

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 11/2026/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia (có hiệu lực từ ngày 19/5/2026).

Quyết định ban hành 20 loại cơ sở dữ liệu quốc gia gồm: Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu định danh địa điểm; cơ sở dữ liệu danh tính điện tử; cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo; cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phông lưu trữ nhà nước Việt Nam; cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo; cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi quản lý bảo đảm phù hợp với Khung Kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an đề xuất bổ sung, cập nhật, điều chỉnh Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuân thủ quy định của pháp luật về dữ liệu trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo nhandan.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bùng nổ đêm khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026

Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chính thức khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026 trong không khí rực rỡ, sôi động và đầy cảm xúc. Sự kiện trọng đại này có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo du khách và bạn bè quốc tế.

Gỡ khó nhân lực, thiết bị cho y tế cơ sở

Sau khi các trạm y tế (TYT) được chuyển giao về UBND xã, phường quản lý, hệ thống y tế cơ sở tại TP. Huế từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân lực và trang thiết bị đang trở thành khó khăn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) ngay tại cơ sở.

Một số quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng

Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với các gián đoạn nguồn cung toàn cầu ngày càng gia tăng liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành giao thông

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 456/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Đề án).

