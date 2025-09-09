Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số TP. Huế

Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Trung chia sẻ về công tác ngoại vụ địa phương trong tình hình mới

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới", Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".



Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung: Hướng dẫn triển khai các quy định quản lý mới nhất của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Chia sẻ tình hình thế giới và khu vực, tác động - ảnh hưởng đến Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng; Các cam kết hội nhập quốc tế, cơ hội, thách thức, quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, địa phương khi triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong lĩnh vực KH&CN (về quyền sở hữu trí tuệ, lĩnh vực tiêu chuẩn KH&CN, hội nhập trong lĩnh vực thông tin…); Hội nhập quốc tế và cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại trong lĩnh vực KH&CN.



Việc tiếp cận những nội dung được tập huấn giúp các đại biểu, học viên nâng cao nhận thức, hiểu đúng thực chất các sự kiện hội nhập quốc tế và tính cấp bách của việc đẩy mạnh chuẩn bị trong nước cho hội nhập quốc tế; tăng cường hiểu biết về tầm quan trọng của hội nhập và hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy phát triển KH&CN - đổi mới sáng tạo.

Các diễn giả cũng đã cung cấp thông tin mới nhất về các xu hướng, chính sách và cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN; định hướng và phổ biến các chính sách, chiến lược của nhà nước về hội nhập quốc tế trong KH&CN, từ đó khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan, góp phần thúc đẩy việc áp dụng các thành tựu KH&CN quốc tế vào thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

Bấm nút phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số TP. Huế năm 2025

Dịp này, Sở KH&CN chính thức phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số TP. Huế năm 2025 (Cuộc thi).

Cuộc thi diễn ra từ ngày 12/9 đến hết ngày 12/10/2025, hướng tới mục tiêu: Nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cộng đồng: Giúp cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách, lợi ích và ứng dụng của chuyển đổi số trong đời sống, công việc và quản lý đô thị. Thúc đẩy sử dụng và khai thác hiệu quả nền tảng Hue-S: Khuyến khích người dân trải nghiệm, tương tác và sử dụng thường xuyên các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến và tính năng đô thị thông minh trên Hue-S, góp phần hình thành thói quen sử dụng số. Tạo phong trào thi đua và lan tỏa chuyển đổi số trên toàn thành phố: Xây dựng môi trường học tập, tìm hiểu và chia sẻ kiến thức về chuyển đổi số một cách sôi nổi, sáng tạo, qua đó đóng góp vào mục tiêu nâng cao thứ hạng chỉ số chuyển đổi số của thành phố.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Hue-S, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 20 câu trắc nghiệm của Cuộc thi.

Nội dung Cuộc thi tập trung tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ ngành trung ương và của thành phố Huế về chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh, kiến thức về dịch vụ công trực tuyến, nền tảng Hue-S, chỉ số chuyển đổi số (DTI)… hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.



Tổng giá trị giải thưởng Cuộc thi là 26 triệu đồng, gồm: 16 giải cá nhân: 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 6 giải tập thể.



Sở KH&CN kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia Cuộc thi. Mỗi lượt tham gia chính là một đóng góp thiết thực để lan tỏa tinh thần chuyển đổi số - vì cộng đồng số.