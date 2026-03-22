Trao giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026

Quang cảnh buổi lễ trao giải.

Theo ban tổ chức, các tỉnh, thành phố và các đơn vị có nhiều dự án đoạt giải là Hà Nội, với 11 giải và cũng là đơn vị có nhiều dự án đoạt giải Nhất (3 giải). Tiếp đó là Thành phố Hồ Chí Minh 10 dự án đoạt giải; Ninh Bình 7 dự án đoạt giải…

Đáng chú ý, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 4 dự án đoạt giải, trong đó có 3 dự án đoạt giải Nhất.

Phát biểu ý kiến tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi cho biết, năm nay, nhiều ý tưởng của học sinh phù hợp tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên giữ vai trò hướng dẫn, học sinh là chủ thể, góp phần từng bước hình thành phẩm chất và năng lực cho các em.

"Có những học sinh năm trước đã tham gia, năm nay tiếp tục dự thi, việc tiếp tục hành trình đó là rất đáng quý. Dù có thể chưa đoạt giải, điều quan trọng là các em luôn giữ ngọn lửa đam mê, khát khao cống hiến, đặt câu hỏi và tìm lời giải. Khoa học không chỉ để thi. Những diễn đàn như hôm nay là “vườn ươm” tài năng và đam mê sáng tạo, giúp các em tiếp tục phát triển”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Báo cáo về kết quả cuộc thi, Vụ trưởng giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Thái Văn Tài cho biết, cuộc thi đã ghi nhận sự tham gia của cả 34 tỉnh, thành phố, với 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực. Tình trạng một số địa phương không tham gia như các năm trước đã được khắc phục hoàn toàn.

Trong đó, ở lĩnh vực công nghệ, có 34 dự án Phần mềm hệ thống, 32 dự án Hệ thống nhúng, 16 dự án Rô bốt và máy thông minh. Học sinh không chỉ lập trình đơn thuần mà đã ứng dụng AI, IoT… vào giải quyết các bài toán thực tiễn như: giám sát an toàn giao thông, trợ lý ảo học tập, chẩn đoán y tế và nông nghiệp thông minh.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi.

Bên cạnh đó, có 19 dự án Khoa học vật liệu và 8 dự án Kỹ thuật môi trường được nghiên cứu. Các dự án tập trung vào vật liệu phân hủy sinh học, xử lý vi nhựa, rác thải và năng lượng xanh.

Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi có 48 dự án. Nhiều nghiên cứu trực diện giải quyết các góc khuất của "kỷ nguyên số" như: hiện tượng quá tải kỹ thuật số, an toàn mạng, nâng cao sức khỏe tâm lý cho học sinh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thành Huy, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết, các đề tài dự thi năm nay có nhiều ý tưởng, cách tiếp cận thể hiện rõ sự nỗ lực, sáng tạo và trí tuệ của học sinh. Nhiều nhóm nghiên cứu đã tự tìm tòi, thử nghiệm, kiên trì vượt qua thất bại để hoàn thiện đề tài của mình.

Tất cả đã khẳng định giá trị của cuộc thi, tạo ra một môi trường để học sinh được trải nghiệm, khám phá và làm khoa học thật sự. Hơn cả một cuộc thi, đây là một hành trình giúp các em rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu khoa học bài bản và tinh thần làm việc nhóm - những yếu tố không thể thiếu trong kỷ nguyên công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dịp này, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát động Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2026-2027 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức.

