Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế: Sôi nổi Ngày hội STEM năm 2026

HNN.VN - Ngày 21/3, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế phối hợp với Trường THPT Phú Bài tổ chức “Ngày hội STEM năm 2026”, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và giảng viên.

Trình diễn Robocon tại ngày hội 

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, Ban Giám hiệu Trường THPT Phú Bài cùng đội ngũ giảng viên, giáo viên và học sinh các khối 10, 11, 12.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm và thi đấu mang tính ứng dụng cao. Nổi bật là hai hội thi: “Chinh phục Robocon” dành cho học sinh lớp 12, tập trung vào thiết kế, lập trình và vận hành robot giải mê cung tự động; và “Chinh phục bằng lái ô tô” dành cho học sinh lớp 11 với nội dung điều khiển robot theo sa hình mô phỏng thực tế.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm STEM với các hoạt động như “AI trong xây dựng”, “Góc vườn thể thao” đã tạo điều kiện để học sinh tiếp cận trực tiếp với các ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của kỹ thuật - công nghệ trong đời sống và sản xuất.

Các hội thi được tổ chức theo hình thức nhiều vòng, đòi hỏi thí sinh vận dụng tổng hợp kiến thức liên môn, đồng thời phát huy tư duy logic, khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm. Đáng chú ý, học sinh đạt giải Nhất hội thi Robocon sẽ được trao học bổng tương đương học phí học kỳ I năm học 2026-2027 tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

Ngày hội STEM năm 2026 là hoạt động thiết thực trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó giáo dục STEM được xác định là một định hướng quan trọng nhằm phát triển năng lực toàn diện cho học sinh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng, hình thành tư duy sáng tạo và định hướng nghề nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế cho biết, “Ngày hội STEM” không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là cầu nối giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, góp phần gắn kết lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội. Qua đó, đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc triển khai và lan tỏa giáo dục STEM, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
