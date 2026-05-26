5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh trong Top 100 nhà khoa học xuất sắc nhất châu Á năm 2026

Ra đời từ năm 2016, Asian Scientist 100 được xem là một trong những danh sách ghi nhận uy tín dành cho các nhà nghiên cứu có đóng góp nổi bật tại châu Á. Các cá nhân được lựa chọn phải có thành tựu khoa học tiêu biểu, sở hữu phát hiện quan trọng hoặc được ghi nhận bằng các giải thưởng học thuật, khoa học có giá trị trong nước và quốc tế.

Trong danh sách năm 2026, Việt Nam có 5 nhà khoa học góp mặt, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của đội ngũ nghiên cứu Việt Nam trong cộng đồng khoa học khu vực.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được ghi nhận trong lĩnh vực khoa học vật liệu. Ông là chủ nhân Giải thưởng Bảo Sơn 2024 trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, đã công bố hơn 400 công trình khoa học, trong đó có khoảng 250 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

GS.TS Trần Xuân Bách, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, được vinh danh ở lĩnh vực y tế công cộng. Ông có nhiều công bố quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và được ghi nhận với Global Health Innovation Leadership Award 2025.

PGS.TS Nguyễn Minh Tân, Đại học Bách khoa Hà Nội, được ghi nhận trong lĩnh vực công nghệ hóa học. Bà được trao Giải thưởng Kovalevskaya 2024 với các nghiên cứu về hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học.

PGS.TS Đặng Thị Mỹ Dung, Viện Công nghệ Nano, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, được vinh danh trong lĩnh vực công nghệ nano. Bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia 2024 nhờ các nghiên cứu về công nghệ nano và nano-inkjet printing.

TS Trương Hải Bằng, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Văn Lang, được ghi nhận trong lĩnh vực môi trường. Ông là chủ nhân Giải thưởng Quả cầu vàng 2024, đồng thời sở hữu các sáng chế liên quan đến lĩnh vực môi trường tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Việc 5 nhà khoa học Việt Nam cùng xuất hiện trong danh sách Asian Scientist 100 năm 2026 là dấu mốc đáng chú ý, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của khoa học Việt Nam trong cộng đồng nghiên cứu khu vực và quốc tế.

Danh sách năm nay cũng quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu châu Á, trong đó có các chủ nhân giải thưởng quốc tế lớn và những gương mặt có ảnh hưởng sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ, y học và đổi mới sáng tạo.