  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 26/05/2026 08:42

5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh trong Top 100 nhà khoa học xuất sắc nhất châu Á năm 2026

Việt Nam có 5 nhà khoa học được Tạp chí Asian Scientist (Singapore) vinh danh trong danh sách Asian Scientist 100 năm 2026 – bảng xếp hạng thường niên tôn vinh 100 nhà nghiên cứu xuất sắc nhất châu Á có đóng góp nổi bật trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Huế được vinh danh “Thành phố xanh quốc gia”Giải thưởng khoa học công nghệ: Tôn vinh trí tuệ, kết nối nghiên cứu với thực tiễnVinh danh gần 300 học sinh xuất sắc tại Đấu trường VioEdu

Ra đời từ năm 2016, Asian Scientist 100 được xem là một trong những danh sách ghi nhận uy tín dành cho các nhà nghiên cứu có đóng góp nổi bật tại châu Á. Các cá nhân được lựa chọn phải có thành tựu khoa học tiêu biểu, sở hữu phát hiện quan trọng hoặc được ghi nhận bằng các giải thưởng học thuật, khoa học có giá trị trong nước và quốc tế.

Trong danh sách năm 2026, Việt Nam có 5 nhà khoa học góp mặt, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của đội ngũ nghiên cứu Việt Nam trong cộng đồng khoa học khu vực.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được ghi nhận trong lĩnh vực khoa học vật liệu. Ông là chủ nhân Giải thưởng Bảo Sơn 2024 trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, đã công bố hơn 400 công trình khoa học, trong đó có khoảng 250 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

 

GS.TS Trần Xuân Bách, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, được vinh danh ở lĩnh vực y tế công cộng. Ông có nhiều công bố quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và được ghi nhận với Global Health Innovation Leadership Award 2025.

 

PGS.TS Nguyễn Minh Tân, Đại học Bách khoa Hà Nội, được ghi nhận trong lĩnh vực công nghệ hóa học. Bà được trao Giải thưởng Kovalevskaya 2024 với các nghiên cứu về hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học.

 

PGS.TS Đặng Thị Mỹ Dung, Viện Công nghệ Nano, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, được vinh danh trong lĩnh vực công nghệ nano. Bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia 2024 nhờ các nghiên cứu về công nghệ nano và nano-inkjet printing.

 

TS Trương Hải Bằng, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Văn Lang, được ghi nhận trong lĩnh vực môi trường. Ông là chủ nhân Giải thưởng Quả cầu vàng 2024, đồng thời sở hữu các sáng chế liên quan đến lĩnh vực môi trường tại Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Việc 5 nhà khoa học Việt Nam cùng xuất hiện trong danh sách Asian Scientist 100 năm 2026 là dấu mốc đáng chú ý, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của khoa học Việt Nam trong cộng đồng nghiên cứu khu vực và quốc tế.

 

Danh sách năm nay cũng quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu châu Á, trong đó có các chủ nhân giải thưởng quốc tế lớn và những gương mặt có ảnh hưởng sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ, y học và đổi mới sáng tạo.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
khoa họcViệt Namvinh danh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam và Philippines hợp tác bảo đảm an ninh lương thực

Năm 2026 đánh dấu chặng đường tròn 50 năm hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Philippines, hai quốc gia gần gũi về địa lý và cùng là thành viên của ASEAN. Bước sang giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Philippines, hai nước càng quyết tâm khai thác tiềm năng hợp tác, trong đó có hợp tác thương mại gạo - một điểm sáng của quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều biến động.

Việt Nam và Philippines hợp tác bảo đảm an ninh lương thực
Thông tin doanh nghiệp:
Arrow Việt Nam tăng tốc phủ sóng miền Trung với showroom tiêu chuẩn quốc tế mới tại Hà Tĩnh

Ngày 18/5/2026, thương hiệu thiết bị vệ sinh thông minh toàn cầu ARROW chính thức đưa vào hoạt động showroom mới tại Hà Tĩnh, tiếp tục mở rộng dấu ấn thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối của Công ty TNHH Dash – đơn vị phân phối độc quyền ARROW tại Việt Nam, đồng thời mở ra thêm một điểm đến mua sắm và trải nghiệm thiết bị vệ sinh cao cấp dành cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ.

Arrow Việt Nam tăng tốc phủ sóng miền Trung với showroom tiêu chuẩn quốc tế mới tại Hà Tĩnh
Bộ Y tế: Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam rất thấp nhưng không thể chủ quan

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, song vẫn cần duy trì cảnh giác cao độ. Ngành y tế đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, bệnh viện, cập nhật hướng dẫn chuyên môn và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bộ Y tế Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam rất thấp nhưng không thể chủ quan
WHO ghi nhận Việt Nam chủ động chuẩn bị ứng phó nguy cơ dịch Ebola

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ lây lan Ebola ra toàn cầu, trong đó có Việt Nam, hiện ở mức thấp. WHO ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế Việt Nam trong việc tăng cường giám sát, truyền thông nguy cơ và chuẩn bị năng lực ứng phó trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát bệnh do virus Bundibugyo tại châu Phi.

WHO ghi nhận Việt Nam chủ động chuẩn bị ứng phó nguy cơ dịch Ebola
Những dấu ấn quảng bá văn hóa ra thế giới của Việt Nam

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2026 ước đạt 2,03 triệu lượt, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn của hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đối với bạn bè và du khách ở nhiều quốc gia trên thế giới, một phần nhờ vào những dấu ấn quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Những dấu ấn quảng bá văn hóa ra thế giới của Việt Nam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top