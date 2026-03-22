Học sinh Huế đoạt 2 giải tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia

Các học sinh của TP. Huế tham gia cuộc thi

Đề tài “Sự trân trọng cơ thể và cảm nhận hạnh phúc của học sinh trung học phổ thông thành phố Huế” của học sinh Trường THPT A Lưới đoạt giải Ba. Đề tài do hai học sinh Dương Nguyễn Hồng Anh (lớp 10A1) và Hoàng Nguyễn Thảo Phương (lớp 11B1) thực hiện, tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa sự trân trọng cơ thể và cảm nhận hạnh phúc của học sinh THPT. Trên cơ sở đó, nhóm đề xuất và triển khai một số hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, góp phần gia tăng cảm nhận hạnh phúc thông qua việc xây dựng thái độ tích cực với bản thân.

Giải Tư thuộc về đề tài “Rèn luyện năng lực ra quyết định có trách nhiệm cho học sinh THPT thông qua mô hình FIDS” của hai học sinh Đỗ Hoàng Minh Quân (lớp 11/9) và Lê Trân Phương (lớp 11/3), Trường THPT Cao Thắng. Đề tài xuất phát từ thực tiễn khi học sinh ngày càng phải đối diện với nhiều lựa chọn quan trọng trong học tập, nghề nghiệp và đời sống, song năng lực ra quyết định vẫn còn hạn chế, dễ bị chi phối bởi cảm xúc hoặc áp lực từ bạn bè.

Kết quả đạt được tại cuộc thi không chỉ ghi nhận nỗ lực nghiên cứu khoa học của học sinh mà còn cho thấy sự quan tâm của các trường học trong việc phát triển năng lực, phẩm chất người học theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông.