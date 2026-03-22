  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 22/03/2026 19:59

Học sinh Huế đoạt 2 giải tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia

HNN.VN - Chiều 22/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc, trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2025 - 2026. Học sinh TP. Huế đoạt 2 giải, gồm 1 giải Ba và 1 giải Tư ở lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi.

 Các học sinh của TP. Huế tham gia cuộc thi

Đề tài “Sự trân trọng cơ thể và cảm nhận hạnh phúc của học sinh trung học phổ thông thành phố Huế” của học sinh Trường THPT A Lưới đoạt giải Ba. Đề tài do hai học sinh Dương Nguyễn Hồng Anh (lớp 10A1) và Hoàng Nguyễn Thảo Phương (lớp 11B1) thực hiện, tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa sự trân trọng cơ thể và cảm nhận hạnh phúc của học sinh THPT. Trên cơ sở đó, nhóm đề xuất và triển khai một số hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, góp phần gia tăng cảm nhận hạnh phúc thông qua việc xây dựng thái độ tích cực với bản thân.

Giải Tư thuộc về đề tài “Rèn luyện năng lực ra quyết định có trách nhiệm cho học sinh THPT thông qua mô hình FIDS” của hai học sinh Đỗ Hoàng Minh Quân (lớp 11/9) và Lê Trân Phương (lớp 11/3), Trường THPT Cao Thắng. Đề tài xuất phát từ thực tiễn khi học sinh ngày càng phải đối diện với nhiều lựa chọn quan trọng trong học tập, nghề nghiệp và đời sống, song năng lực ra quyết định vẫn còn hạn chế, dễ bị chi phối bởi cảm xúc hoặc áp lực từ bạn bè.

Kết quả đạt được tại cuộc thi không chỉ ghi nhận nỗ lực nghiên cứu khoa học của học sinh mà còn cho thấy sự quan tâm của các trường học trong việc phát triển năng lực, phẩm chất người học theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Học sinh Huếđoạt giảiCuộc thikhoa họckỹ thuậtquốc gia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở đường để công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của quốc gia

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã mở ra một chương mới, nơi nghệ thuật, giải trí và di sản không còn đứng ngoài dòng chảy kinh tế. Đây là lúc công nghiệp văn hóa vươn mình, khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng mũi nhọn, đưa bản sắc Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top