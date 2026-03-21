3 đề tài của học sinh tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Không gian trưng bày của học sinh Trường THPT Cao Thắng tại cuộc thi

Cuộc thi quy tụ 51 đơn vị đến từ 34 tỉnh, thành phố và 17 trường đại học, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, với 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực. So với năm học 2024-2025 (212 dự án), số lượng dự án năm nay tăng thêm 30 dự án, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của sân chơi khoa học dành cho học sinh.

Tham gia cuộc thi, Sở GD&ĐT TP. Huế có 3 dự án dự thi, gồm: “Sự trân trọng cơ thể và cảm nhận hạnh phúc của học sinh trung học phổ thông thành phố Huế” của học sinh Trường THPT A Lưới và “Rèn luyện năng lực ra quyết định có trách nhiệm cho học sinh THPT thông qua mô hình FIDS” của học sinh Trường THPT Cao Thắng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi. Ngoài ra, còn có dự án “Ứng dụng NotebookLM - Trợ lý AI online xây dựng sổ tay thông minh hỗ trợ học lập trình cho học sinh trung học” của học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương thuộc lĩnh vực phần mềm hệ thống. Đây là những đề tài đoạt giải Nhất cuộc thi cấp thành phố.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và từng bước hội nhập quốc tế. Hoạt động này cũng phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Được Bộ GD&ĐT tổ chức lần đầu vào năm 2013, sau 14 năm, cuộc thi đã góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông, đồng thời tạo chuyển biến trong phương pháp dạy học, định hướng học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, cuộc thi tiếp tục gắn với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; hình thành tác phong khoa học, năng lực nghề nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp, qua đó hỗ trợ hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng.