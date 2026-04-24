Hỗ trợ tàu cá giải bản: Chính sách nhân văn, hài hòa

Chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá rất phù hợp để bảo đảm sinh kế cho ngư dân

“Phao cứu sinh” cho ngư dân

Nhiều ngư dân ở phường Thuận An đang phấn khởi làm thủ tục xin giải bản tàu cá để chuyển đổi sang các nghề nghiệp ổn định hơn như nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá hoặc nghề nghiệp trên đất liền từ chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không đủ nhu cầu khai thác.

Ông Hà Văn Cư là chủ tàu cá ở TDP Tân Lập, phường Thuận An. Sau nhiều năm khai thác, đến nay ngư trường khó khăn, tình trạng người lao động đi thuyền không nhiều nên ông có nhu cầu giải bản tàu cá để làm thợ nhôm kính tại địa phương. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký làm thủ tục giải bản tàu cá tại UBND phường, ông Cư chia sẻ: Chính sách này thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thay vì để ngư dân tự xoay xở khi tàu cá hư hỏng hoặc không đủ điều kiện vươn khơi, Nhà nước đã cung cấp nguồn lực tài chính để ngư dân chuyển đổi sang các nghề nghiệp ổn định hơn. Đây có thể xem như “phao cứu sinh” giúp bà con có cơ hội thay đổi sinh kế.

Cũng là trường hợp xin giải bản tàu cá do tàu không đủ điều kiện hoạt động, anh Nguyễn Văn Hòa ở TDP An Hải, phường Thuận An bày tỏ: “Tàu xuống cấp mà không có vốn sửa chữa, đi biển cũng nguy hiểm. Được hỗ trợ giải bản, bà con rất mừng, khi đó mới dám tính chuyện chuyển nghề. Mong chính sách đào tạo nghề và tạo việc làm đi kèm phải thực chất để bà con yên tâm làm lại từ đầu”.

Nhiều ngư dân cho biết, tàu cá cũ, tàu “3 không” đã xuống cấp từ lâu nhưng họ không có vốn sửa chữa, nâng cấp. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ giúp chủ tàu cá mạnh dạn giải bản phương tiện không còn phù hợp, đồng thời chuyển đổi nghề bền vững, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.

Chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp lên tới 350 triệu đồng/tàu cho ngư dân giải bản

Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Văn Thuận cho rằng, Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố ban hành ngày 8/12/2025 về quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản là chính sách căn cơ, nhân văn, hài hòa giữa bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU, giúp loại bỏ các tàu cá nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng cho ngư dân, vừa chăm lo đến đời sống người dân, tạo hành lang pháp lý rõ ràng để người dân an tâm chuyển đổi nghề nghiệp, góp phần hạn chế tình trạng thất nghiệp trong cộng đồng ngư dân.

Đưa chính sách đi vào cuộc sống

Trên địa bàn TP. Huế hiện có trên 100 tàu cá không đủ điều kiện tham gia đánh bắt theo quy định, gồm gần 60 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) và trên 40 tàu cá không đủ điều kiện đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác. Những phương tiện này hoạt động tự phát, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, gây khó khăn cho quá trình triển khai các giải pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của thành phố. Dù vậy, đây lại là phương tiện mưu sinh chính của hàng trăm ngư dân, nên chính sách hỗ trợ giải bản rất phù hợp để bảo đảm sinh kế cho người dân.

Chính sách cũng hướng đến việc hỗ trợ người dân giải bản phương tiện, chuyển đổi sinh kế bền vững và tham gia các ngành nghề mới. Về hỗ trợ giải bản tàu cá, các tổ chức, cá nhân có tàu không còn hoạt động sẽ được trợ cấp theo trọng lượng và công suất tàu. Cụ thể, Nhà nước sẽ hỗ trợ 19,07 triệu đồng/tấn thân vỏ tàu, tối đa 60 triệu đồng/tàu; máy chính có đăng kiểm được hỗ trợ 845 ngàn đồng/CV, tối đa 60 triệu đồng/tàu; máy không đăng kiểm được hỗ trợ 591,5 ngàn đồng/CV, tối đa 40 triệu đồng/tàu; chi phí phá dỡ tàu được hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi thành viên hộ chủ tàu không nằm trong độ tuổi lao động được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người để ổn định đời sống sau khi tàu giải bản.

Kiểm tra điều kiện hoạt động của tàu cá tại Thuận An

Chính sách chuyển đổi nghề dành cho các thuyền viên trên tàu cá giải bản cũng sẽ được triển khai nhằm tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Theo đó, mỗi người tham gia học nghề được hỗ trợ 100% học phí, chi phí học tập, tối đa không quá 2,3 triệu đồng/người/tháng, cùng với trợ cấp tiền ăn 50.000 đồng/ngày và tiền thuê nhà 500.000 đồng/tháng trong thời gian học nghề, tối đa không quá 6 tháng. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi người học hoàn thành khóa đào tạo và có chứng chỉ tốt nghiệp nghề.

Lãnh đạo phường Thuận An cũng thông tin, địa phương đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và tổ trưởng các TDP phổ biến đến các chủ tàu, ngư dân về chính sách nhân văn này. Hiện tại, đã có nhiều chủ phương tiện đăng ký làm hồ sơ xin giải bản tàu cá và các chính sách liên quan. Địa phương phấn đấu khắc phục những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo đưa chính sách đến gần với người dân, nhanh chóng đi vào cuộc sống nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Ông Hà Văn Ấn, chủ tàu công suất lớn ở TDP Hải Tiến, phường Thuận An nói rằng, trước đây khi chưa có chính sách hỗ trợ tàu cá giải bản, không ít ngư dân lo lắng về quá trình chuyển đổi nghề nghiệp. Nay bà con đã yên tâm hơn và mong sớm được đào tạo nghề để tăng thêm thu nhập, đóng góp vào quá trình phát triển của địa phương.