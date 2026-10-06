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ClockThứ Tư, 07/10/2026 12:41

Tập huấn hoàn thiện ý tưởng, dự án thi vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế

HNN.VN - Nhằm giúp các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện ý tưởng, dự án tham gia vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2026, sáng 7/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các chuyên gia, ban cố vấn Cuộc thi tổ chức hội nghị tập huấn cho các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân của 30 ý tưởng, dự án vào vòng Bán kết Cuộc thi năm nay.

5 ý tưởng được trao giải tại chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo lần thứ III Truyền cảm hứng đổi mới và sáng tạoTrao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2025Tập huấn kỹ năng cho các dự án vào vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo

Chuyên gia tập huấn, chia sẻ về kỹ năng thuyết trình, hoàn thiện ý tưởng, dự án để các tác giả, nhóm tác giả chuẩn bị tốt cho vòng thi Bán kết sắp tới.

Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2026 thu hút 97 hồ sơ đăng ký dự thi. Sau vòng sơ khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 30 ý tưởng, dự án tham gia vòng Bán kết. 

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân hoàn thiện ý tưởng, dự án và kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị tốt cho vòng thi Bán kết, tại hội nghị tập huấn, các chuyên gia, ban cố vấn chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm chuyên sâu về kỹ năng thuyết trình; định vị sản phẩm, thị trường và lập kế hoạch cho các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân của các ý tưởng, dự án dự thi vòng Bán kết Cuộc thi. Đây cũng là dịp để các tác giả, nhóm tác giả dự án trao đổi trực tiếp với chuyên gia và Ban Tổ chức để xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi tham gia vòng Bán kết.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng thông tin một số nội dung cần lưu ý trước khi các dự án tham gia vòng Bán kết. Đó là quy định về thời gian trình bày, tập trung hoàn thiện và làm rõ tính đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; giá trị di sản văn hóa; chất lượng sản phẩm, giải pháp; thị trường và khả năng thương mại hóa; năng lực đội ngũ và khả năng triển khai.

Tin, ảnh: HOÀI NAM
 Từ khóa:
Tập huấnhoàn thiện hồ sơý tưởngdự ánkỹ năng thuyết trìnhvòng bán kếtCuộc thi khởi nghiệp sáng tạo
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