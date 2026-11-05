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Thúc đẩy các dự án hợp tác đường sắt, xây dựng cửa khẩu thông minh giữa Việt Nam-Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất và kết nối chiến lược, nhất là đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hợp tác đường sắt, xây dựng cửa khẩu thông minh, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: BNG 

Chiều 4/11, trong thời gian dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy, hai bên khẳng định sự coi trọng đối với mối quan hệ giữa hai nước, bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực, toàn diện và thực chất của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là thể hiện qua việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 3 chuyến thăm lẫn nhau trong 2 năm.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước theo định hướng "6 hơn", cũng như phối hợp chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động trao đổi cấp cao, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2026 và chuẩn bị cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 5 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc; chia sẻ khái quát về những chủ trương, quyết sách, chiến lược lớn của Đảng và một số thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất và kết nối chiến lược, nhất là đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hợp tác đường sắt, xây dựng cửa khẩu thông minh, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản Việt Nam, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững; tăng cường hợp tác năng lượng, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, phối hợp triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Bộ trưởng Vương Nghị chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới; bày tỏ tán thành và khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tiếp tục quản lý tốt đường biên giới trên bộ, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển; kiểm soát bất đồng, giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới./.

Theo baochinhphu.vn
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