Bao giờ cho đến tháng Mười…

Thực hiện bệnh án điện tử, cả người bệnh lẫn thầy thuốc không phải mệt mỏi với mới giấy tờ như thế này nữa. (Ảnh minh họa)

Bệnh án điện tử, có thể hiểu nôm na là mọi thông tin đều được đưa vào hệ thống. Lịch sử bệnh tình ra sao, đã điều trị lâu mau, ở những bệnh viện, những phòng khoa nào, đã sử dụng những loại thuốc gì, ai chỉ định, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ cần một cái click chuột là bác sĩ biết hết. Bệnh nhân cũng chẳng cần phải lỉnh kỉnh với nào thẻ bảo hiểm, nào giấy giới thiệu, nào đơn thuốc, giấy hẹn tái khám, hóa đơn thanh toán… khi vào, khi ra viện như trước nữa. Cứ chờ gọi tên là tiến lên thực hiện thủ tục, thoải mái, nhẹ nhàng. Ôi, mới nghe thôi đã thấy nó phơi phới thế nào.

Xui xẻo dính chút bệnh lý trong người, có thời gian suốt mấy năm trời, tháng nào tôi cũng phải đi bệnh viện tái khám 1 lần. Thế nên, có thể không hơn, nhưng chắc chắn là không thua bất kỳ ai, tôi hết sức thấm thía cái đau khổ, nhọc nhằn của người được mang danh: “Bệnh nhân”. Tái khám, hai tiếng ấy suốt cả thời gian dài trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Trước tái khám là một ngày bần thần mệt nhọc. Không hãi sợ, nhưng cảm giác bất an và nhiêu khê cùng cực. Và hôm sau nữa là cả một ngày đợi chờ, khai bẩm, mất công bỏ việc triệt để.

Còn nhớ một lần ngán ngẩm nhất là vào “mùa COVID”. Bình thường đến viện, bốc số rồi nộp hồ sơ chờ làm thủ tục để vào khoa tái khám. Mùa COVID, quy trình gấp đôi. Muốn nộp hồ sơ thì phải bốc số ngồi chờ “ngoáy mũi” test xem dương hay âm tính rồi mới được hay không được nộp hồ sơ. Lần ấy, tôi đã qua vòng 1, đến vòng 2 nộp hồ sơ, đợi đến phiên thì phát hiện thiếu mất một loại giấy tờ gì đó. Vậy là lọt tọt trở về lục tìm, hôm sau mới dám quay trở lại, bởi không cần nói thì cũng chắc chắn ngay hôm ấy có trở lại thì cũng không kịp thời gian. Bệnh đông thế ấy kia mà!

Bệnh án điện tử sẽ giúp người bệnh đỡ vất vả mỗi khi vào viện. (Ảnh minh họa)

Rồi nữa, căn bệnh của tôi, tái khám chỉ độc nhất một khoa chuyên trị, khám tới khám lui mặt rất… cũ. Nhưng lạ cái là bao giờ tái khám bác sĩ cũng căn vặn bị bệnh lâu chưa, chính xác từ năm nào, hiện tượng ban đầu sao, nay thấy thế nào… Hỏi thì phải đáp, nhưng thực sự trong lòng rất… nản. Có cảm giác người ta điều trị vậy thôi, chứ chẳng cần quan tâm nghiên cứu hồ sơ xem bệnh ấy điều trị lâu mau rồi, tiến triển ra sao, cần gia giảm thuốc thang, cần tư vấn, dặn dò gì chăng… Có một lần vừa buồn vừa thất vọng, tôi đã điện tâm sự chút với một bác sĩ lãnh đạo khoa vốn là bạn học cũ. Anh thừa nhận “cái dở” của khoa anh, và cũng trải lòng đó là tình trạng gần như phổ biến chung trong các bệnh viện. Sau đó, tôi chợt nhận được cú gọi của bác sĩ điều trị, phê bình mắng mỏ một thôi, rồi dọa trả, từ chối điều trị. Đến khiếp!!!

Nay thì tháng Mười đã đến. Lòng tràn trề hy vọng và vui lây cùng hạnh phúc của bao nhiêu người bệnh. Mặc dù trên quy mô toàn quốc, vì những lý do khách quan, chủ quan khác nhau, số cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử vẫn mới chỉ đạt 50% khi chạm mốc 30/9. Phấn khởi là Huế thân yêu không có tên trong 50% tỉnh, thành bị “rớt” lại này. Với bệnh án điện tử, người bệnh không chỉ giảm được gánh nặng về thủ tục vào ra viện, mà quan trọng là còn hy vọng bệnh tình của mình sẽ được quản lý, theo dõi và điều trị hiệu quả hơn.

Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc sắp xếp bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, hướng đến lấy phục vụ người dân làm trung tâm. Việc triển khai quyết liệt, nhanh chóng bệnh án điện tử là một minh chứng cụ thể, thiết thực cho quyết tâm đó. Việc người bệnh là đối tượng được quan tâm, được ưu tiên trong dòng chảy này phải chăng đã thêm một lần nữa khẳng định tính ưu việt, tính nhân văn của chế độ ta trong tiến trình dựng xây và phát triển đất nước?