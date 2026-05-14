Khi chuyển đổi số hiện diện trên từng tuyến kiệt

Người dân hào hứng trải nghiệm mô hình “Chuyển đổi số - Văn minh lan tỏa” tại tuyến kiệt 56 Hải Triều

Tích hợp nhiều tiện ích

Cuối tháng 4 vừa qua, người dân tại tuyến kiệt 56 Hải Triều được trải nghiệm mô hình “CĐS - Văn minh lan tỏa” do Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên phường An Cựu phối hợp thực hiện. Không chỉ là hoạt động mang tính điểm nhấn trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, mô hình còn tạo sự gần gũi, thiết thực khi đưa công nghệ số vào phục vụ trực tiếp đời sống người dân ngay tại khu dân cư. Việc lắp đặt bảng “Tuyến kiệt CĐS - Văn minh lan tỏa” tích hợp mã QR giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin địa phương, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và cập nhật những thông báo, hoạt động nổi bật của phường một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Lần đầu tiên được trải nghiệm, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (người dân tổ dân phố 5 An Cựu) chia sẻ, mô hình đã góp phần làm cho tuyến kiệt khang trang, văn minh hơn; đồng thời giúp bà con từng bước tiếp cận với CĐS một cách dễ hiểu, dễ thực hiện. “Chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR là có thể xem được nhiều thông tin cần thiết, rất tiện lợi cho người dân, nhất là trong việc tìm hiểu các thủ tục hành chính hay hoạt động của địa phương”.

Theo chị Lê Thị Huê, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - Bí thư Đoàn phường An Cựu, CĐS đang trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với đó, xây dựng nếp sống văn minh đô thị là yêu cầu cấp thiết, là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, cùng hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, mô hình “CĐS - Văn minh lan tỏa” được triển khai với phương châm thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể của quá trình thực hiện; gắn CĐS với xây dựng nếp sống văn minh ngay tại từng khu dân cư, từng tuyến kiệt.

“Đoàn Thanh niên đặt mục tiêu đẩy mạnh gắn bảng “Tuyến kiệt CĐS - Văn minh lan tỏa” tích hợp hệ thống mã QR định danh tại đầu các tuyến kiệt. Thông qua việc quét mã QR, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về địa phương, các chủ trương, hoạt động, cũng như hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu. Đây không chỉ là giải pháp hiện đại, tiện lợi mà còn là bước đi cụ thể đưa CĐS đến gần hơn với mỗi người dân”, chị Lê Thị Huê chia sẻ.

Tiếp tục nhân rộng

Thông tin từ Thành đoàn Huế, hiện toàn thành phố đã có 20 đoàn phường triển khai mô hình “Tuyến kiệt 4.0”; trong đó, nổi bật có Đoàn phường Thuận Hóa đã ra mắt mô hình “Tuyến kiệt 4.0” tại kiệt 33 Lê Quý Đôn, tổ dân phố 2 Phú Hội. Mô hình tập trung vào các nội dung thiết thực như: Thanh toán không dùng tiền mặt; ứng dụng mã QR cung cấp thông tin và dịch vụ công; hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số; xây dựng tuyến kiệt xanh - sạch - đẹp, phân loại rác tại nguồn; đẩy mạnh tuyên truyền về văn minh đô thị và CĐS.

Hiện mô hình này vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm các tiện ích số như quét mã QR để tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số trong đời sống.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế - Bí thư Thành đoàn Huế cho biết: Việc triển khai mô hình “Tuyến kiệt 4.0” nhằm phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công cuộc CĐS tại cơ sở; từ đó từng bước hình thành thế hệ công dân số thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Thông qua các mô hình, lực lượng đoàn viên không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ mà còn trực tiếp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt các ứng dụng thiết yếu và tra cứu thông tin thông qua hệ thống mã QR được tích hợp tại các tuyến kiệt.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, điểm nổi bật của mô hình là đưa CĐS đến gần hơn với đời sống thường ngày của người dân bằng những tiện ích cụ thể, dễ tiếp cận và dễ sử dụng. Người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR là có thể cập nhật thông tin địa phương, tìm hiểu các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến hoặc nắm bắt các hoạt động nổi bật của địa phương. “Chúng tôi hướng đến xây dựng các tuyến kiệt văn minh, hiện đại, nơi người dân không chỉ được thụ hưởng tiện ích số mà còn chủ động tham gia vào quá trình CĐS cộng đồng”, anh Hoài nhấn mạnh.

Thành đoàn Huế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương nhân rộng mô hình tương tự tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao kỹ năng số, thay đổi thói quen trong giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch hằng ngày.