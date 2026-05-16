Đưa công nghệ số đến gần người dân hơn

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm và các gian hàng trải nghiệm dịch vụ số tại chỗ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích như định danh điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt... Người dân còn được hướng dẫn tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế và các giấy tờ liên quan vào ứng dụng VNeID; trải nghiệm một số công cụ AI phục vụ học tập và công việc.

Nổi bật tại chương trình là khu vực trưng bày các sản phẩm, mô hình STEM đoạt giải Nhì, giải Ba cấp thành phố của học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Nhiều mô hình sáng tạo như “Vườn rau thông minh”, “Theo dòng lịch sử”… được thiết kế từ các vật liệu tái chế, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Tại ngày hội, UBND phường Hương Thủy ký kết hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với nhiều đơn vị công nghệ, viễn thông, tài chính. Đồng thời, triển khai các nội dung liên quan đến Đề án 06 như hướng dẫn cài đặt định danh điện tử mức độ 2, tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản an sinh xã hội…

Dịp này, địa phương công bố quyết định thành lập 22 tổ công nghệ số cộng đồng nhằm đưa công nghệ số đến từng hộ dân, lan tỏa văn hóa số trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật An ninh mạng; trao đổi về thực trạng và giải pháp phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thông qua chương trình, phường Hương Thủy hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Đồng thời khẳng định quyết tâm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong tiến trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình số hóa.