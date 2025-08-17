  • Huế ngày nay Online
Hỗ trợ doanh nghiệp: Một bàn tay khó làm nên tiếng vỗ - Bài 1: Nền móng đã xây

HNN - Nghị quyết 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68) đã xác định để kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế quốc gia cần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Theo đó, việc xây dựng môi trường hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thân thiện, lấy DN làm trung tâm cần được định hình.

Ký kết hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Huế được biết đến là địa phương đi đầu trong cả nước về các chính sách hỗ trợ DN, cùng với đó tinh thần hỗ trợ đồng hành cũng được định hình.

 Thành phố Huế thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố hiện đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả đó một phần đến từ công tác hỗ trợ, đồng hành cùng DN của lãnh đạo thành phố cũng như nhiều ban, ngành liên quan.

Điển hình như 5 năm trở lại đây, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Huế liên tục lọt vào danh sách những tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Nếu năm 2019, Huế đứng vị thứ 20 thì các năm tiếp theo thứ hạng liên tục được cải thiện và năm 2024 xếp thứ 6 trên toàn quốc. Trong bối cảnh các tỉnh, thành phố có sự cạnh tranh nhất định về xây dựng môi trường đầu tư thân thiện thì việc liên tục nằm trong top 10 toàn quốc về chỉ số PCI cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn có những bước tiến rõ rệt.

Trong đó phải kể đến những con số ấn tượng trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của DN như: 100% hồ sơ khiếu nại, vướng mắc của DN được giải quyết đúng theo thời gian quy định của pháp luật. Chỉ số về chính sách hỗ trợ DN của TP. Huế ghi nhận sự tăng trưởng đều về điểm số qua các năm. Năm 2017 số điểm của chỉ số này là 5.69 điểm thì đến năm 2024 số điểm này đạt 7.05 điểm.

Bà Nguyễn Thị Kim Lang, Công ty TNHH Bách Nghệ Búp Sen chia sẻ, chúng tôi nhận được rất nhiều sự đồng hành của các đơn vị, sở, ngành từ các chương trình hỗ trợ đào tạo từ Sở Tài chính, các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp; các hoạt động hỗ trợ thị trường, công nghệ... từ các sở, ngành khác. Các hoạt động hỗ trợ rất thực tế, bám sát nhu cầu, thậm chí dẫn dắt DN đổi mới tư duy, mở ra những cơ hội mới, xây dựng chiến lược kinh doanh một cách tốt nhất.

Để có được sự hỗ trợ theo nhu cầu này là sự nỗ lực của rất nhiều sở, ngành và cả những người trực tiếp làm công tác hỗ trợ. Bởi lẽ ngoài những nhiệm vụ thường quy, các sở, ngành còn tổ chức các khảo sát, tiếp nhận các thông tin về khó khăn của DN để “đặt mình vào DN”, tìm ra hướng đi tối ưu trong phát triển. Có thể kể đến việc chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn của DN do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hay các hoạt động tiếp xúc DN theo định kỳ, các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ DN do Sở Tài chính tổ chức thời gian gần đây. Thông qua các hoạt động này, các sở, ngành dần chứng minh, họ không chỉ là “người làm dịch vụ công”, mà còn là người bạn đồng hành luôn sẻ chia cùng DN trên hành trình chinh phục thị trường.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp thu hút sự tham gia của lãnh đạo thành phố, sở, ngành 

Linh hoạt các biện pháp hỗ trợ

Tham gia khá nhiều khóa đào tạo DN, chúng tôi từng chứng kiến hình ảnh những chuyên viên, cán bộ Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Tài chính miệt mài với công tác hỗ trợ. Mặc dù các khóa đào tạo đa phần được tổ chức vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, song cán bộ của phòng vẫn cần mẫn và bám trụ tại các khóa đào tạo. Họ có mặt từ sớm, đón tiếp DN đến đăng ký tham dự và cùng học với học viên, DN, cẩn thận ghi chép từng ý kiến, từng vướng mắc của DN...

Bà Phan Thị Hồng Vân, chuyên viên Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Tài chính nói rằng: “Mình học để hiểu DN, hiểu khó khăn của họ để hỗ trợ tốt hơn” khi tôi hỏi “Cán bộ sở cần gì học chăm chỉ thế?”.

Và cũng không ít lần trong các ngày thứ 7, Chủ nhật, những cán bộ ấy vẫn cần mẫn tại cơ quan xử lý hồ sơ, tư vấn thủ tục cho DN nhất là những thời điểm có sự thay đổi thông tin địa giới hành chính như thời gian vừa qua.

Theo Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Lê Thị Hồng Mai, trong những năm qua, công tác đổi mới và nâng cao chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hỗ trợ DN rất được đơn vị quan tâm nhằm tạo môi trường thân thiện, thuận lợi đối với DN. Thực tế, trên địa bàn 98% DN đang hoạt động là DN nhỏ và vừa, trong đó một phần là hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN. Vì thế, việc tiếp xúc với môi trường pháp lý bài bản gặp một số khó khăn nhất định. Do đó cán bộ sở phải kiên nhẫn giải thích và hỗ trợ điền từng mục trong hồ sơ để giúp họ hoàn thành các thủ tục một cách nhanh nhất.

Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp 

“Chúng tôi không đơn thuần là xử lý giấy tờ, mà là đồng hành. Muốn đồng hành thì phải hiểu DN”, bà Lê Thị Hồng Mai bộc bạch.

Cũng chính từ sự thấu hiểu đó nên những buổi tư vấn chuyên đề, tư vấn 1:1 được tổ chức đều đặn hơn để hỗ trợ DN tháo gỡ từng khó khăn từ vốn, mẫu mã, thị trường...

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Trung tâm còn có nhiệm vụ đồng hành gắn kết cùng cộng đồng DN địa phương. Chúng tôi tin rằng, mỗi DN đều có những nhu cầu và thách thức riêng. Vì vậy, công tác hỗ trợ không dừng lại ở những khuôn mẫu cố định, mà luôn được đa dạng hóa, sáng tạo và linh hoạt điều chỉnh theo thực tế. Từ các hoạt động đào tạo, tư vấn, kết nối thị trường đến hỗ trợ tiếp cận chính sách, mọi giải pháp đều được xây dựng dựa trên sự lắng nghe và thấu hiểu DN. Sự đồng hành này không chỉ là trách nhiệm, mà là cam kết lâu dài để DN luôn cảm nhận được sự sát cánh và hỗ trợ kịp thời trên mỗi chặng đường phát triển.

Không chỉ có nền móng từ những người trực tiếp làm công tác hỗ trợ DN, việc lãnh đạo thành phố rốt ráo “chung lưng đấu cật” trong công tác hỗ trợ cũng trở thành điểm cộng khi nhắc đến công tác hỗ trợ DN của Huế. Điểm nhấn phải kể đến hiệu quả của các tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành làm tổ trưởng. Thông qua các cuộc họp, thị sát cùng DN đã phát hiện, xử lý kịp thời các khó khăn của DN, có những chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vướng mắc mà dự án đang gặp phải để đẩy nhanh tiến độ. Từ đó các dự án được triển khai tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

TP. Huế hiện có hơn 7.600 DN, trong đó, có khoảng hơn 6.200 DN đang hoạt động, với 97% là DN nhỏ và vừa. Dù vậy, khu vực tư nhân vẫn khẳng định được vai trò “đầu tàu” khi đóng góp hơn 9.000 tỷ đồng vào ngân sách trong năm 2024, chiếm tới 70% tổng thu ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Khu vực này còn thúc đẩy các ngành nghề cùng phát triển và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của thành phố.

(còn nữa)

Bài, ảnh: HOÀNG LOAN
