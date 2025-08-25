  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 26/08/2025 08:43

Đòn bẩy kinh tế tư nhân cho sự phát triển của Việt Nam

Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế Việt Nam. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy kỳ vọng.

Tháo gỡ nút thắt trong phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tếPhát triển kinh tế tư nhân, lấy công nghiệp làm khâu đột phá

 Bà Đào Hồng Hải trong khuôn viên nhà hàng Hanoi Station ở Brussels.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Brussels đã trò chuyện với bà Đào Hồng Hải, chủ chuỗi nhà hàng Hanoi Station, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ, để ghi nhận những suy nghĩ và kỳ vọng từ góc nhìn của một trí thức, doanh nhân gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại châu Âu.

Theo bà Hải, tiềm năng của Việt Nam vô cùng to lớn, trước hết nhờ nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và đầy nhiệt huyết. Đây là một lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có được. Việt Nam cũng sở hữu một thị trường rộng lớn, năng động, nơi các doanh nghiệp trẻ ngày càng nhạy bén, bắt kịp xu thế đổi mới sáng tạo. Những yếu tố này tạo nên sức hút đặc biệt đối với doanh nghiệp quốc tế, cũng như cộng đồng kiều bào luôn tìm kiếm một môi trường đầu tư vừa giàu cơ hội, vừa gắn bó về tình cảm và trách nhiệm.

Đặc biệt, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được bà Hải đánh giá là một bước đi đúng đắn và kịp thời, thể hiện một tầm nhìn chiến lược, cho thấy Việt Nam không chỉ thay đổi về bề nổi, mà thực sự đang có sự chuyển mình từ bên trong, một sự thay đổi mang tính cốt lõi. Đối với các doanh nghiệp châu Âu, đó là tín hiệu quan trọng, khẳng định Việt Nam đã và đang sẵn sàng hội nhập sâu rộng, mở cửa đón nhận dòng vốn đầu tư, công nghệ và tri thức toàn cầu.

Từ góc nhìn kết nối, bà Hải cho rằng các lĩnh vực kinh tế mà doanh nghiệp Bỉ và châu Âu có thế mạnh cũng đồng thời là những lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm và có nhu cầu lớn. Đó là cảng biển, năng lượng tái tạo, công nghệ cao và công nghệ sinh học, y tế và giáo dục chất lượng cao, cũng như nông nghiệp kỹ thuật tiên tiến.

Những lĩnh vực này không chỉ đáp ứng xu hướng phát triển bền vững mà còn phù hợp với chiến lược lâu dài của Việt Nam. Sự bổ sung thế mạnh và nhu cầu giữa hai bên tạo ra cơ hội hợp tác thiết thực, nơi kinh nghiệm và nguồn lực từ Bỉ có thể đồng hành cùng Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức còn tồn đọng, đồng thời tạo ra giá trị mới.

Bà Hải nhấn mạnh để thúc đẩy sự kết nối hiệu quả, Việt Nam và châu Âu cần tạo thêm nhiều không gian giao lưu, trao đổi chuyên sâu. Những buổi đối thoại tập trung vào từng lĩnh vực cụ thể như cảng biển hay văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn về nhu cầu và cách thức hợp tác. Theo bà, văn hóa doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững, không chỉ nằm ở việc tổ chức sản xuất kinh doanh, mà còn ở cách doanh nghiệp quan tâm đến người lao động, bảo đảm sự gắn bó lâu dài và xây dựng niềm tin bền chặt.

Tuy nhiên, bên cạnh những triển vọng rộng mở ấy, vẫn còn đó những băn khoăn mà cộng đồng doanh nhân kiều bào và các đối tác châu Âu chưa thể bỏ qua. Các thủ tục hành chính tại Việt Nam vẫn chưa thật sự nhanh gọn so với kỳ vọng của phía châu Âu. Khung pháp lý đôi khi còn nhiều rào cản khiến nhà đầu tư nước ngoài e ngại. Thêm vào đó, sự khác biệt về văn hóa và nỗi lo về độ tin cậy của thông tin chính thống cũng khiến không ít doanh nghiệp còn thận trọng khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Dẫu vậy, bà Hải tin tưởng rằng với những bước tiến vững chắc trong cải cách, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi số mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện, những rào cản này sẽ sớm được tháo gỡ. Khi các vướng mắc được giải quyết, Việt Nam không chỉ trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn với doanh nghiệp tư nhân quốc tế, mà còn tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước phát triển bền vững. Và trên hành trình đó, sự đồng hành của cộng đồng kiều bào cùng những nhà đầu tư nước ngoài sẽ là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành đòn bẩy đưa Việt Nam tiến xa hơn trong dòng chảy hội nhập của thế kỷ XXI.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
đòn bẩykinh tế tư nhânphát triểnViệt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Chuyến xe Tự hào Việt Nam” dừng chân tại Huế

Tối 25/8, tại Nghinh Lương Đình (phường Phú Xuân), dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Huế phối hợp với đơn vị VMAS tổ chức Chương trình “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” - Chặng dừng với điểm đến tại TP. Huế.

“Chuyến xe Tự hào Việt Nam” dừng chân tại Huế
Phát triển thành phố với bản sắc riêng

Từ các văn kiện Đại hội đại biểu (ĐHĐB) các đảng bộ trực thuộc Thành ủy có thể thấy, định hướng phát triển của nhiều xã, phường nói riêng và TP. Huế nói chung trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 đều xoay quanh việc giữ gìn và phát huy bản sắc, yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút và vị thế của Huế.

Phát triển thành phố với bản sắc riêng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top