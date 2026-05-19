Mỗi cựu chiến binh là một “tuyên truyền viên số”

Hội viên CCB hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Ảnh: Minh Nguyên

Ở tuổi ngoài 70, CCB Phạm Xuân Phụng (phường Phú Xuân) đều đặn mỗi ngày cập nhật tin tức bằng điện thoại thông minh, theo dõi hoạt động của tổ dân phố và Hội CCB phường thông qua ứng dụng Zalo. Điều ông từng xem là công nghệ mới, chỉ giới trẻ mới tiếp cận được, giờ đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống thường ngày.

Ông Phụng kể, ngày trước chỉ nghe đến CĐS trên tivi, báo đài, ông nghĩ mình lớn tuổi thì khó để theo kịp. Khi Hội CCB và chính quyền địa phương triển khai những hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay ứng dụng định danh điện tử, ông bắt đầu tập làm quen. “Ban đầu có lúc bấm sai liên tục, phải nhờ con cháu chỉ đi chỉ lại nhiều lần, nhưng càng dùng càng thấy tiện lợi”, ông Phụng chia sẻ.

Từ chỗ chỉ sử dụng điện thoại để liên lạc với người thân, ông Phụng dần chuyển sang thanh toán các hóa đơn trực tuyến trên điện thoại, sử dụng Zalo để chia sẻ thông báo của hội CCB, hay tra cứu các thủ tục hành chính qua VNeID. Mỗi khi khu dân cư có thông tin mới, thay vì phải đi từng nhà thông báo như trước, các hội nhóm trên mạng xã hội giúp thông tin được truyền đi nhanh chóng.

Trong tháng 4 vừa qua, Hội CCB phường An Cựu phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường xây dựng và phát động thí điểm mô hình “CĐS - văn minh lan tỏa” tại kiệt 56 Hải Triều. Theo ông Dương Đình Thống, Chủ tịch Hội CCB phường An Cựu, thông qua mô hình trên, Hội CCB phường kỳ vọng tạo nên những con đường sạch đẹp hơn, môi trường sống được cải thiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Đồng thời, giúp các CCB và người dân trên địa bàn tiếp cận với các tiện ích số như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay phản ánh hiện trường, tạo nên những thói quen mới trong cộng đồng.

“Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội CCB phường An Cựu sẽ phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi tiếp cận với công nghệ số. Mỗi hội viên CCB sẽ trở thành một “tuyên truyền viên” gần gũi, trách nhiệm và hiệu quả”, ông Thống cho biết.

Đại tá Trần Văn Lợi, Phó Trưởng ban Công tác CCB TP. Huế cho biết, Hội CCB đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TP. Huế tập huấn cho hội viên CCB sử dụng nền tảng số để xử lý hồ sơ, văn bản và công văn trong hoạt động hội. Đây được xem là bước chuyển quan trọng nhằm từng bước hiện đại hóa công tác điều hành, giảm bớt các thủ tục giấy tờ truyền thống. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của hội mà còn tạo sự kết nối nhanh chóng giữa các cấp hội, đặc biệt trong việc triển khai nhiệm vụ đến cơ sở.

Theo Đại tá Lợi, ban đầu nhiều hội viên còn e dè vì tuổi tác, khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế. Thông qua các buổi hướng dẫn trực tiếp và sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên, nhiều CCB đã dần sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, ứng dụng số và dịch vụ công trực tuyến.

“CCB là lực lượng có uy tín trong cộng đồng. Khi hội viên hiểu và sử dụng tốt công nghệ, họ sẽ lan tỏa tinh thần CĐS đến gia đình và khu dân cư. Đây cũng là cách để các CCB tiếp tục đóng góp cho xã hội trong giai đoạn mới”, Đại tá Trần Văn Lợi nhấn mạnh.