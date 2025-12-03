Đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Khối ký túc xá với quy mô 40 phòng vừa hoàn thành cải tạo, phục vụ chỗ ở cho cán bộ phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Quyết định này quy định về đối tượng thuê nhà ở công vụ và tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo báo cáo của 23 địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhu cầu nhà ở công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khoảng 45.000 người.

Theo quy định, đối tượng thuê nhà ở công vụ gồm:

- Đối tượng thuê nhà ở công vụ thuộc điểm g khoản 1 Điều 45 Luật Nhà ở năm 2023 là cán bộ, công chức, viên chức do phải di chuyển chỗ làm đến trung tâm chính trị - hành chính mới tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Đối tượng quy định ở trên phải thuộc trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở (bao gồm cả nhà ở xã hội) mà có khoảng cách theo chiều dài giao thông đường bộ ngắn nhất từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc (gồm: trụ sở làm việc chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức) từ 10 km trở lên tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo và từ 30 km trở lên tại khu vực còn lại.

Về tiêu chuẩn diện tích và trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ, Quyết định số 45/2025/QĐ-TTg quy định Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ, bao gồm:

- Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 45 m2 đến dưới 60 m2 được thiết kế không gian ở khép kín, có một hay nhiều không gian chức năng khác nhau như: Phòng khách, các phòng ngủ, phòng ăn, bếp, khu vệ sinh, ban công hoặc lô gia;

- Căn nhà có diện tích sử dụng từ 48 m2 đến dưới 60 m2 được xây dựng theo kiểu nhà 01 tầng có nhiều căn nhà sát nhau, từng căn nhà có công trình phụ khép kín.

Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất cho nhà ở công vụ nêu trên là 120 triệu đồng.

Quyết định nêu rõ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện Quyết định này.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ theo quy định; chỉ đạo việc phát triển, quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ, chuyển đổi công năng quỹ nhà dôi dư sang nhà ở công vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

* Luật Nhà ở năm 2023 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024, trong đó tại điểm b khoản 1 Điều 45 quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ như sau: Cán bộ, công chức thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội… được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cơ quan trung ương về địa phương công tác hoặc từ địa phương này đến địa phương khác để giữ chức vụ từ Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên;".

Tuy nhiên, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhiều cán bộ công chức, viên chức có chức danh tương đương lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống phải di chuyển chỗ làm việc từ địa phương cũ sang trung tâm chính trị - hành chính mới, khó khăn trong việc ổn định nơi ở để yên tâm công tác, tốn kém về thời gian, phát sinh nhiều chi phí.

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023, cán bộ phải thuộc diện điều động, luân chuyển, biệt phái từ địa phương này sang địa phương khác thì mới thuộc diện thuê nhà ở công vụ, tuy nhiên, sau khi thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất một số tỉnh, trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh sẽ thay đổi, do đó, các cán bộ thuộc các sở, ngành sẽ phải đến làm việc tại trung tâm chính trị - hành chính mới và sẽ thực hiện kiện toàn lại các chức danh trong cùng một địa phương chứ không phải thuộc diện điều động, luân chuyển, biệt phái sang địa phương khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về nhà ở, cán bộ, công chức có chức danh từ Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cơ quan trung ương về địa phương công tác hoặc từ địa phương này đến địa phương khác mới được hưởng chính sách nhà ở công vụ; còn các cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính thì không thuộc đối tượng thuê nhà ở công vụ.

Do đó, cần phải có chính sách về nhà ở công vụ để tạo điều kiện cho cán bộ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.