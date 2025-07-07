Bắt nhịp nhanh, tiếp tục vượt khó để phục vụ người dân tốt hơn

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Xuân

Là phường có quy mô dân số đông nhất thành phố với trên 130.000 người, khối lượng công việc ở Phú Xuân là vô cùng lớn. Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai mô hình CQĐP2C, bộ máy vận hành tại đây đã cho thấy sự chủ động, quyết liệt.

Rõ nét nhất là công tác cải cách hành chính. Ở Trung tâm PVHCC Phú Xuân, mọi quy trình xử lý hồ sơ được rút ngắn và minh bạch, nhờ kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Với hơn 83% hồ sơ được giải quyết trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn luôn đạt trên 95%. Sau 2 tháng vận hành, phường đã tiếp nhận gần 4.500 thủ tục, trong đó 3.825/4.323 hồ sơ phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến.

Bà Cao Thị Minh Châu, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC Phú Xuân, cho biết: “Người dân ngày càng quen dần với việc nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tuy nhiên một bộ phận vẫn gặp khó do chưa có điện thoại thông minh hoặc tài khoản ngân hàng. Vì thế, cán bộ trung tâm đã chủ động hỗ trợ để mọi người không bị gián đoạn”.

Phú Xuân nhiều lần được đánh giá là đơn vị có tỷ lệ giải quyết hồ sơ cao nhất, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng sau hơn 2 tháng vận hành CQĐP2C cũng bộc lộ không ít khó khăn. Nhiều cán bộ được sắp xếp vào vị trí mới chưa có kinh nghiệm. Ngoài ra, với hơn 400 đầu việc và hơn 1.000 nhiệm vụ, khối lượng công việc là thách thức không nhỏ với cán bộ địa phương.

Hiện mỗi phòng chỉ có 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng, trong khi khối lượng nhiệm vụ sau sáp nhập tăng gấp nhiều lần. Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng thẳng thắn: “Nếu bổ sung thêm cấp phó, công tác tham mưu phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính sẽ thuận lợi hơn nhiều”.

Ngoài nhân sự, hạ tầng công nghệ thông tin cũng là “nút thắt” lớn. Hệ thống đồng bộ dữ liệu còn chậm, nhiều khi hồ sơ đã xử lý xong nhưng trên Cổng dịch vụ công vẫn hiển thị trễ. Việc kết nối, tái sử dụng dữ liệu công dân giữa các ngành còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai và doanh nghiệp.

“Một số cơ quan, đơn vị vẫn yêu cầu người dân xác nhận nhiều loại giấy tờ ngoài danh mục thủ tục hành chính, như giấy xác nhận nghỉ phép hay phiếu lý lịch học sinh, sinh viên. Điều này khiến người dân phải đi lại nhiều lần, tạo áp lực cho Trung tâm PVHCC”, bà Châu cho hay.

Để khắc phục, UBND phường đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, tổ ứng cứu công nghệ và huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ quận (trước đây) cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kèm cặp cán bộ phường trong các mảng công việc mới.

Theo ông Nguyễn Việt Bằng, sắp tới địa phương sẽ ưu tiên tuyển dụng công chức có chuyên môn công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác tham mưu chuyển đổi số. Song song đó, phường cũng đề xuất Trung ương và thành phố sớm ban hành quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của chính quyền cơ sở; bổ sung số lượng cấp phó cho các phòng chuyên môn; loại bỏ những thủ tục giấy tờ hành chính không cần thiết để giảm phiền hà cho người dân.

Việc nâng cấp, bảo trì hệ thống dịch vụ công một cửa điện tử được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, nhất là về kỹ năng kiểm tra, giám sát và kiến thức chuyển đổi số, cũng sẽ được chú trọng.

“Sau hơn 2 tháng vận hành CQĐP2C, Phú Xuân vừa có thuận lợi, vừa đối diện thách thức. Nhưng điều quan trọng là bộ máy đã bắt nhịp nhanh, từng bước tháo gỡ khó khăn để phục vụ người dân tốt hơn. Mục tiêu sắp tới là tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu mới”, ông Nguyễn Việt Bằng cho biết.